Медицинская сестра с лёгкой рукой и чутким сердцем

Когда помощь людям – это главное призвание всей жизни!

Реформа здравоохранения, проводимая в нашей стране, одним из своих постулатов называет значительное повышение заработной платы медицинских работников. Проще говоря, молодых специалистов хотят материально заинтересовать идти в медицину. Будет ли оно так на самом деле, как говорится, поживём — увидим.

Одно можно сказать точно: материальный интерес не должен быть главенствующим при выборе этой без преувеличения важной и ответственной профессии. Для того, чтобы узнать, что же на самом деле движет людьми при выборе профессии медицинского работника и какими личными качествами должен обладать медик, мы пообщались с настоящим профессионалом своего дела – массажистом высшей категории Клиники Медицинского Университета Натальей Евстафьевной Киселевой.

Трудовой стаж Натальи Евстафьевны в общей сложности составляет порядка 50 лет, из которых 28 она посвятила массажу. Несмотря на все сложности работы, она всегда встречает своих пациентов с улыбкой, а секретом своей молодости и хорошего настроения называет доброту к людям и любовь к своей работе.

— Добрый день, Наталья Евстафьевна, не каждый день встречаешь столь доброжелательного и преданного своей работе человека. Скажите, что же повлияло на Ваш выбор столь непростой и ответственной профессии?

— Так сложилось, что когда я была ещё совсем юной, часто болела моя мама и я всегда старалась её вылечить – делала ей уколы, делала ей массаж. Мне очень хотелось, чтобы моя мама быстрей поправилась, я вкладывала в неё всю свою любовь и видела, как это ободряет её и помогает ей выздороветь. И поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, я без долгих раздумий решила стать медицинской сестрой, тем более, благодаря тому, что я лечила свою маму, у меня уже был небольшой медицинский опыт.

Училась я в Одесском медицинском училище №2 (ул. Пушкинская, 4)

— Почти 50 лет – очень солидный трудовой стаж. Расскажите о том, как Вы начинали свой профессиональный путь, в каких медицинских учреждениях работали?

— Свою трудовую деятельность я начала с работы медицинской сестрой в детском садике № 8 завода «Крекинг» (на сегодняшний день – Одесский нефтеперерабатывающий завод – прим. автора). Спустя несколько лет я перешла на работу в 15 Межзаводскую поликлинику. Это было очень мощное медицинское учреждение. Поликлиника одновременно обслуживала сотрудников 25 заводов. Ну, а в 1990 перешла на работу в Клинику Медицинского Университета и на сегодняшний день я проработала здесь уже 28 лет.

— Расскажите более подробно о Вашем теперешнем медицинском профиле.

— Я являюсь массажистом общего профиля высшей категории. Наш массажный кабинет обслуживает все отделения – терапию, кардиологию, неврологию, хирургию, а также пациентов поликлиники. Раньше в структуре нашей клиники было ещё и ожоговое отделение, мы его тоже обслуживали. Руководство клиники, лично главный врач Татьяна Николаевна, много внимания уделяет укреплению и развитию материальной базы, для обеспечения ритмичной работы медперсонала и это позитивно сказывается на лечении пациентов и стажировке студентов медицинского университета.

— В своей работе Вы сталкивались как со взрослыми, так и с совсем маленькими пациентами. А с кем лично Вам было сложней работать?

— Всем известный факт, что дети очень бояться уколов, да и в принципе многих медицинских процедур, поэтому с ними иногда действительно бывает сложно. Но вместе с тем, многие дети очень любят массаж, с удовольствием на него приходят. Я всегда радуюсь, что могу им помочь!

— Ну тогда сразу ещё один похожий вопрос: что для Вас является самым сложным в Вашей работе?

— Понятно, что когда у человека проблемы со здоровьем, он чувствует себя подавленным, у него может быть апатия и плохое настроение. За годы моей работы, а я отдала массажу 28 лет своей жизни, у меня были разные пациенты – это и инвалиды войны, и пенсионеры, и инвалиды детства и дети с диагнозом детский церебральный паралич. Иногда случаются раздражительные пациенты, иногда слишком мнительные и впечатлительные. Но я никогда никому не отказывала в помощи и принимала всех, кто ко мне обращался. Ведь медик – это своего рода психолог, он должен уметь найти подход к каждому пациенту и помочь ему справится с негативными мыслями и переживаниями.

— Как вы относитесь к религии?

— Я православная, как и вся наша семья. Это во многом помогает мне, дает мне силы для выполнения не всегда легкой работы с людьми, которые нуждаются в помощи.

На территории клиники заботами и трудами ректора университета, академика Запорожана Валерия Николаевича, с благословения владыки Агафангела, Митрополита Одесского и Измаильского воздвигнут храм Святителя Луки и Архангела Михаила.

Студенты университета, медицинские работники клиники и пациенты имеют возможность обращаться к Богу. Духовное начало должно быть всегда. Этим я руководствуюсь в своей жизни и работе.

— А что помогает сохранять оптимизм несмотря на все эти трудности?

— Наверное, самая большая радость для каждого настоящего медика – это возможность поправить здоровье своих пациентов. Делая массаж, я стараюсь через руки передавать им свою любовь и заботу. И они это всегда чувствуют.

Сколько слов благодарности я слышала от пациентов за годы своей работы! Бывало даже так, что спустя годы совершенно случайно встречаешь человека, которого когда-то лечила, и он начинает тебя благодарить, с теплотой вспоминает сеансы массажа. В такие моменты приходит осознание того, что не зря прожиты годы!

Были времена, когда мне нужно было вставать очень рано утром и добираться на работу четырьмя видами транспорта (!), но даже тогда я каждый день шла на работу с удовольствием.

И пользуясь случаем, я бы хотела от всей души поблагодарить ректора Одесского национального медицинского университета, академика НАМНУ, Валерия Николаевича Запорожана и главного врача Центра реконструктивной и восстановительной медицины «Университетская клиника» ОНМедУ Татьяну Николаевну Муратову за создание благоприятных условий для работы в таком прекрасном медицинском учреждении.

— Ну и завершающий вопрос: учитывая Ваш огромный опыт, что бы Вы хотели посоветовать молодым медикам, которые только начинают свой путь в медицине?

— Прежде всего хочу, чтобы начинающие медики с самого первого дня своей работы старались уделять как можно больше внимания и сочувствия своим пациентам.

Сочувствие – это тоже своего рода лечение, а терапия производится не только лекарствами и процедурами, но и добрым словом. Ведь когда врач и медицинская сестра приветливы к пациентам, то это поднимает настроение и дарит надежду на скорейшее выздоровление.

Каждый медик, как в принципе и человек любой профессии, должен искренне любить свою работу и дорожить ею. И тогда он обязательно достигнет успеха и каждое утро будет ходить на работу с радостью.