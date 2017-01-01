В полиции устанавливают причины взрыва дома участника АТО (фото)

8 января в 00.55 поступило сообщение оператора 102 о том, что по улице Геллера в Киевском районе города Одессы в частном доме произошел взрыв, дом горит.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи и работники ГСЧС. После ликвидации пожара были обнаружены два мужских тела - 67-летнего владельца дома и квартиранта - участника АТО, гражданина одного из соседних государств. По предварительному заключению эксперта, в доме были нарушены установленные требования пожарной безопасности, в связи с чем возникла утечка газа, взорвался газовый котел и произошло разрушение здания. В результате были нанесены телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двум мужчинам.

Также в одно из медицинских учреждений Одессы была доставлена 90-летняя хозяйка дома с диагнозом - перелом голени, ушиб грудной клетки и отравление продуктами горения. Предварительная правовая квалификация происшествия - ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Работы по расчистке дома проводились силами военнослужащих ВСУ, сотрудников ГСЧС. Во время их было установлено, что особенности взрыва - вид его эпицентра и некоторые характеристики указывают на то, что он с большой вероятностью мог произойти не вследствие утечки газа, а от применения взрывчатки.

На месте происшествия продолжаются работы по расчистке разрушенного здания, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, специалисты ГСЧС. Все обстоятельства устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений о данном событии в ЕРДР по ч.2. ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие продолжается.