Сергей Кивалов призвал прислушаться к позиции Министра иностранных дел Германии по Украине

Сегодня президент Петр Порошенко посетит Германию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Также он проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриелем и представителями немецких деловых кругов.
В силу последних заявлений нового министра иностранных дел ФРГ, мы обратились за прогнозом дальнейшего развития отношений наших государств к народному депутату Украины, члену Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2001-2015 гг. и действующему представителю Украины в Венецианской комиссии Сергею Кивалову.
Так, комментируя назначение Зигмара Габриеля на пост министра иностранных дел ФРГ, народный депутат заявил, что сохранение поддержки Украины со стороны Германии будет напрямую зависеть "от степени выполнения Минских соглашений и децентрализации Украины". В комментарии информационному порталу "Слово" Кивалов привел слова нового министра ФРГ:
Рассуждая на тему федерализации Украины, Кивалов поддержал мнение Зигмара Габриеля, отметив, что
Таким образом, Кивалов полагает, что Украине не стоит ждать положительного результата от нагнетания антироссийской риторики.