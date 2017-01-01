Сергей Кивалов призвал прислушаться к позиции Министра иностранных дел Германии по Украине

Сегодня президент Петр Порошенко посетит Германию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита запланированы переговоры Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также он проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриелем и представителями немецких деловых кругов.

В силу последних заявлений нового министра иностранных дел ФРГ, мы обратились за прогнозом дальнейшего развития отношений наших государств к народному депутату Украины, члену Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2001-2015 гг. и действующему представителю Украины в Венецианской комиссии Сергею Кивалову.

Так, комментируя назначение Зигмара Габриеля на пост министра иностранных дел ФРГ, народный депутат заявил, что сохранение поддержки Украины со стороны Германии будет напрямую зависеть "от степени выполнения Минских соглашений и децентрализации Украины". В комментарии информационному порталу "Слово" Кивалов привел слова нового министра ФРГ:

"Территориальная целостность Украины может быть сохранена лишь в случае продуманной концепции федерализации Украины".

"целостность Украины необходимо сохранить в любом случае, даже если придется пожертвовать некоторыми рычагами власти. Выбирая между потерей еще нескольких областей или сохранением нынешнего состава государства, я, однозначно, выбираю второе. Существующий механизм постоянно дает сбои, мы постоянно сталкиваемся с одними проблемами. Эту модель необходимо менять. Тем более, если от этого зависит поддержка Украины со стороны наших европейских партнеров".

Рассуждая на тему федерализации Украины, Кивалов поддержал мнение Зигмара Габриеля, отметив, что

Таким образом, Кивалов полагает, что Украине не стоит ждать положительного результата от нагнетания антироссийской риторики.

"Это наоборот будет вызывать раздражение у наших европейских партнеров. Не надо искать врагов и винить кого-то во всех проблемах нашей страны. Это уже не модно и не актуально. Необходимо налаживать отношения со всеми нашими соседями и занимать жесткую прагматическую позицию в интересах нашего государства",

"Европа нуждается в налаживании экономических и других связях с соседями. Мы являемся непосредственными соседями Евросоюза, а хорошее соседство имеет первостепенное значение",

- подчеркнул Кивалов. Нардеп полагает, что назначение нового министра ФРГ напрямую связано с интересами немецкого бизнеса.- пояснил Кивалов слова Габриеля.