Политологи со всей Украины и зарубежных стран обсудили современные мировые процессы

На протяжении двух дней в Национальном университете «Одесская юридическая академия» студенты, учёные, преподаватели отечественных и зарубежных вузов обсуждали современные мировые процессы, анализировали исторические события и внутреннюю политическую ситуацию в Украине.

Национальный конвент политологов организуется ежегодно и проходит под эгидой Международной ассоциации студентов политической науки (Украина). Участие в масштабном семинаре приняли представители 20 вузов из 4 стран. Философы, политологи, историки, социологи, юристы, — все они интересуются политической наукой, независимо от профильной специальности.

Уже в третий раз конвент принимает в своих гостеприимных стенах факультет психологии, политологии и социологии Одесской Юракадемии. Качественная подготовка специалистов — один из главных результатов эффективной работы вуза.

Не случайно 7-й национальный конвент проходит в стенах НУ «ОЮА». Именно здесь при поддержке Президента вуза Сергея Кивалова созданы все условия для подготовки высококвалифицированных политологов, социологов, а теперь уже и психологов. На базе университета функционирует Лаборатория социологических и политических исследований, как площадка для практики студентов. Как вы видите, это не только современная материально-техническая база, но и очень высокий уровень научных теоретических дискуссий

— отметил декан факультета психологии, политологии и социологии Одесской Юракадемии Денис Яковлев.

Политолог Алексей Якубин (г.Киев), постоянный участник конвента, уверен в несомненной пользе такой формы общения:



Мы пользуемся терминами «права человека», «конституция», «государство», придуманными политологами. Некогда их называли греческими мыслителями. Именно они формулировали новое видение мира.

К сожалению, сегодня в политике засилие дилетантов. Но существуют мировые законы развития, и современная политика требует экспертного мнения. Проведение таких конвентов помогает социализации нового поколения политологов и, в конечном итоге, – нового будущего страны. Это – как место притяжения, которое позволяет людям собраться вместе, обменяться мнениями, опытом, культурой мышления. Конвент пройдет, политологи разойдутся и разнесут семена, которые дадут свои всходы.



Интерес к Национальному конвенту довольно высок. Об этом свидетельствует выступление первого спикера - доктора политических наук, профессора Сергея Телешуна, долгие годы занимающегося политической аналитикой и прогнозированием. Какие же цели преследует этот ежегодный Форум? Прежде всего, это конструктивный поиск молодых ученых и политиков, это диалог, направленный на решение самых острых конфликтов в современном обществе. В конечном итоге, он призван помочь развитию молодежной политики в стране, повлиять на процесс европеизации в Украине.

Анализ исторических событий, современных мировых процессов и внутренней политической ситуации может помочь будущим политологам принести больше пользы украинскому обществу.

Наряду с опытными политологами и серьезными учеными в Конвенте приняли участие студенты, которые только получают образование, и при этом довольно амбициозны и целеустремленны.

Важность участия в таких форумах для молодых политиков, которые только формируют своё видение картины мира, огромна. Возможно, что успех передовых стран мира объясняется, в том числе, и тем что к выработке управленческих решений всё чаще привлекается молодёжь до 35 лет. Такой форум предоставляет уникальную возможность для нас, будущих специалистов, общаться с известными политологами-международниками, перенимать их опыт. Это, конечно же, играет большую роль

— поделился впечатлениями студент Юракадемии Артем Сорокин.

Большой интерес к политическим процессам, происходящим в Украине, проявляет польский политолог и журналист, кандидат юридических наук педагог кафедры международного права Университета города Лодзь (Польша) Томаш Лаховский:

Я часто бываю в Украине, в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах на научных конференциях. В Одессе я впервые. Меня интересуют современные проблемы государства, регионов. Это полезно для науки, для общества, для ученых, всех, кто заинтересован в таких вопросах. Украина сейчас переживает нелегкий переходный период после Революции достоинства, очень актуальными являются процессы, такие как декоммунизация, люстрация, а также то, что происходит на востоке страны. И Конвент может помочь понять эти процессы и роль международных игроков.

Что ж, как будут развиваться дальше политические процессы в стране, и какие пути предложат представители новой формации отечественных политиков, покажет самое ближайшее будущее.