Депутаты Украинской морской партии обсудили механизмы оказания помощи социально-незащищенным слоям населения

В преддверии сессии Одесского городского совета состоялось заседание депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На повестке дня - рассмотрение программы помощи социально-незащищенным слоям населения. Представители депутатского корпуса УМП и представители городских служб обсудили механизмы оказания необходимой помощи.

«Мы рассматриваем сегодня заявления, которые связаны с оказанием материальной помощи в связи с медицинским лечением, на оплату ЖКХ, оказание помощи таким категориям граждан, как участники АТО, воины интернационалисты, ветераны Великой Отечественной войны. Максимальный размер социальной помощи по решению городского головы может составлять – 100 тысяч гривен. Главы райадминистраций могут выделить порядка 30 тысяч гривен, попечительский совет – до 15 тысяч гривен», - рассказывает директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

В этом году бюджет программы составит 260 миллионов гривен, отметила Елена Китайская. Регулярную социальную помощь в сумме от 400 до 600 гривен ежемесячно получают льготники разных категорий. 42 ветерана Великой Отечественной войны получают – 1000 гривен.

«Необходимо уделять максимальное внимание и рассмотреть возможность увеличение выплат тем категориям населения, которых совсем мало – освободителей Одессы, ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 42 человека. В канун 9 мая, после празднования Дня освобождения Одессы этот вопрос должен волновать каждого одессита и это, безусловно, приоритетно для фракции Украинской морской партии в городском совете. При всесторонней поддержке лидера УМП, народного депутата Украины Сергея Кивалова мы стараемся заботиться о наших ветеранах, оказывать им необходимую финансовую помощь», -говорит глава городской организации УМП Светлана Осауленко.

По словам Светланы Осауленко, ключевые пункты городской программы помощи отражают принципиальную позицию всей фракции.