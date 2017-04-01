Депутаты Украинской морской партии обсудили механизмы оказания помощи социально-незащищенным слоям населения

В преддверии сессии Одесского городского совета состоялось заседание депутатской фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На повестке дня - рассмотрение программы помощи социально-незащищенным слоям населения. Представители депутатского корпуса УМП и представители городских служб обсудили механизмы оказания необходимой помощи.
«Мы рассматриваем сегодня заявления, которые связаны с оказанием материальной помощи в связи с медицинским лечением, на оплату ЖКХ, оказание помощи таким категориям граждан, как участники АТО, воины интернационалисты, ветераны Великой Отечественной войны. Максимальный размер социальной помощи по решению городского головы может составлять – 100 тысяч гривен. Главы райадминистраций могут выделить порядка 30 тысяч гривен, попечительский совет – до 15 тысяч гривен», - рассказывает директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.
В этом году бюджет программы составит 260 миллионов гривен, отметила Елена Китайская. Регулярную социальную помощь в сумме от 400 до 600 гривен ежемесячно получают льготники разных категорий. 42 ветерана Великой Отечественной войны получают – 1000 гривен.
«Необходимо уделять максимальное внимание и рассмотреть возможность увеличение выплат тем категориям населения, которых совсем мало – освободителей Одессы, ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 42 человека. В канун 9 мая, после празднования Дня освобождения Одессы этот вопрос должен волновать каждого одессита и это, безусловно, приоритетно для фракции Украинской морской партии в городском совете. При всесторонней поддержке лидера УМП, народного депутата Украины Сергея Кивалова мы стараемся заботиться о наших ветеранах, оказывать им необходимую финансовую помощь»,-говорит глава городской организации УМП Светлана Осауленко.
По словам Светланы Осауленко, ключевые пункты городской программы помощи отражают принципиальную позицию всей фракции.
«Принятая программа содержит пункт, который является одним из ключевых программных пунктов Украинской морской партии – доплата, нуждающимся в оплате за коммунальные услуги, сумма которой составляет 400 гривен. Данную помощь получают пенсионеры, чья пенсия ниже 1700 гривен. Это четкая программная цель партии, которая воплощена в городской программе социальной защиты населения. Мы максимально продуктивно должны работать, чтобы адресная помощь нашла тех одесситов, которые в ней действительно нуждаются. У нас получается хороший рабочий тандем с городом, показатель тому увеличение программы с 230 миллионов гривен до 260. Я хочу отметить, что Одесса - социально-активный город, в котором программы помощи населению активно поддерживаются, развиваются и прослеживается прекрасный диалог громады, жителей Одессы и городской власти»,- отметила Светлана Осауленко.