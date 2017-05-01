В Одессе прошел турнир по волейболу среди православной молодёжи

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана состоялся православный межприходской турнир по волейболу. Команды 10 одесских храмов и монастырей играли в волейбол на спортивном поле. За звание лучших волейболистов соревновались члены молодежных клубов Спасо-Преображенского, Троицкого и Успенского соборов, Иверского монастыря, Свято-Алексеевского, Свято-Варваринского и Знаменского храмов, храмов Споручницы грешных, Адриана и Натальи, Рождества Богородицы, а также храма в честь Князя Владимира и Людмилы княгини Чешской.

«Волейбольный турнир состоялся по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского. Церковь не остается в стороне от молодежного досуга. И всячески содействует желанию наших молодых прихожан проводить время с пользой. Именно поэтому мы регулярно проводим спортивные мероприятия. Это и футбольный турнир, и соревнования по настольному теннису, и семейные старты. Хотелось бы выразить особую благодарность Сергею Кивалову за возможность провести волейбольный турнир на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета" , - отметил председатель Молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко.

По словам участников турнира, волейбольные соревнования - это прекрасная возможность в дружеской компании укрепить свое физическое здоровье.

«Мы собрались под сводами прекрасного спорткомплекса, чтобы посоревноваться, и получили великолепное настроение, дружескую атмосферу, многочисленные приветствия и торжественные возгласы: "Христос Воскресе!"И за это мы благодарим Владыку Агафангела за предоставленную возможность собраться всей православной молодежью и провести день насыщенно и интересно," - рассказывает участница Алексеевской молодёжки Елизавета Тур.

Первое место в турнире заняла команда Свято-Алексеевского храма, второе — команда Иверской молодежки, третье — команда под названием «Омофор» (Свято-Успенский собор). Все участники соревнований получили грамоты и мячи, а победителям вручили памятные кубки.