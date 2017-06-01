В Одессе прошел университетский турнир по мини-футболу

В спортивном комплексе Международного гуманитарного университета, расположенного на 8-й станции Большого фонтана, состоялся турнир по мини-футболу на Кубок президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова. Организатором мероприятия выступил профсоюзный комитет университета. В турнире по мини-футболу приняли участие команды представителей профессорско-преподавательского состава и трудового коллектива вуза. Многие студенты университета пришли поддержать своих преподавателей и поболеть за команды. Прекрасная погода, свежий морской воздух, боевой настрой и взаимное дружеское расположение участников турнира – все это, вместе взятое, создало воистину праздничную атмосферу.

На протяжение игры команды, соревнующиеся на поле, показали высокий уровень игры и продемонстрировали недюжинное спортивное упорство. В результате упорной борьбы победу одержала команда административно-хозяйственной части. Заветный кубок команде-победителю вручил ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Васильевич Завальнюк.

«Мероприятие, которое сегодня состоялось на спортивном комплексе «Университет» действительно очень важное и очень показательное, ведь сегодня мы продемонстрировали, насколько профессионально играют в футбол сотрудники нашего университета. Они показали очень высокий уровень игры, ничуть не хуже, чем в тех матчах, которые мы привыкли смотреть по телевизору. А самое главное, это то, что в нашем турнире победила дружба! И хотя Кубок президента университета достался команде административно-хозяйственной части университета, все ребята так или иначе приняли участие, даже не выходя на поле и сидя на зрительских трибунах, они активно болели и оказывали огромную поддержку спортсменам. Я полностью убеждён, что такие мероприятия как сегодня приносят большую пользу и мы должны проводить их как можно чаще. Я очень горжусь студентами нашего университета, что они стремятся заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, ведь именно за такими ребятами будущее нашей страны», - отметил Владимир Завальнюк.

Как рассказал Председатель Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Виктор Евстафьевич Загородний, подобные турниры играют очень важную роль в деле приобщения молодёжи к спорту: