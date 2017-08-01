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  • Дата: Вчера, 18:49
Вчера, 18:49

В память о погибших моряках

Категория: Первая полоса / Новости / История и культура


В память о погибших моряках

30 июля ветераны-подводники вышли в море почтить память своих собратьев, военных моряков и подводников. Отчалив, катер первым делом взял курс на траверс к памятнику Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы и помянуть минутой молчания всех не вернувшихся из моря. Каждый из них не понаслышке знаком с жизнью экипажей, каждый побывал в экстремальных ситуациях на той страшной грани между жизнью и смертью, где все решают секунды. Ведь любое судно – это большой механизм, в котором возможны сбои. И они случаются, эти сбои, и тогда все решает время, смекалка и слаженность экипажа.  Все они знают, как радостно бывает увидеть небо, вернувшись с погружения.

 

 

В память о погибших моряках

 

 

Пережив непростые времена, Черноморский флот был крещен огнем многих войн и битв. На протяжении веков храбрость и стойкость наших моряков закалялись в боях. На море и суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства.  Флот и преданность Отечеству – неразделимы. Морское дело – это выбор сильных, волевых людей, способных бросить вызов стихии, тех, кто не мыслит себя без моря, без трудной и благородной службы Отечеству.

В память о погибших моряках

 

 

Друзья, мы выходим в море в этот день затем, чтобы помянуть наших друзей и предшественников, по морской традиции возложить цветы на воду, которая приняла тела многих из них. Наш праздник – вне политики, и вне всяких междоусобных процессов. Ведь политика пройдет, а память – она останется. На подводной лодке или все выживают, или все погибают. Друзья, давайте объединимся ради того, чтобы помочь друг другу выжить!
– такими словами приветствовал собравшихся председатель объединения ветеранов-подводников Одессы и Одесской области им. Н.А.Лунина Владимир Белоусюк.

В память о погибших моряках

 

Объединение ветеранов-подводников Одессы и Одесской области – одна из самых сильных и авторитетных организаций. В ней насчитывается более 500 членов. Традиционно ветераны отмечают вместе праздники и памятные даты вместе. Уже на протяжении многих лет объединение активно поддерживает Украинская морская партия Сергея Кивалова.

Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов всегда оказывает объединению всяческую помощь, депутаты Одесского городского совета от нашей политической силы участвуют в совместных мероприятиях с ветеранами-подводниками. Можно отметить, что такие дни, как сегодняшний,
  - очень важны для молодежи, для юных  одесситов. Они должны знать имена и деяния  своих героических земляков, - считает депутат Одесского городского совета от Украинской морской партии Вадим Подгородинский.

В память о погибших моряках

 

 

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В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
В память о погибших моряках
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