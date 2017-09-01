Сергей Кивалов: Украине необходима комплексная и взвешенная реформа образования

Народный депутат Украины Сергей Кивалов на брифинге в здании парламента прокомментировал принятый накануне Верховной Радой закон «Об образовании». Отметим, что закон подразумевает введение 12-летнего обучения в школе, замену 22 обязательных предметов на 9 и сдачу внешнего независимого оценивания после 4-го и 9-го классов.

Есть еще одна важная социальная проблема. Это питание детей в школах. Ранее я неоднократно обращался с депутатскими запросами на имя Премьер министра Украины с просьбой возобновить государственную субвенцию на организацию питания детей младших классов. Правительство достаточно оперативно отреагировало на этот запрос и вот уже второй год подряд эта субвенция восстановлена. Ведь родителям очень важно, чтобы их ребёнок, помимо получения качественного образования, также был хорошо накормлен, находился в тепле и достойных условиях.

Подчеркиваю, нам необходимо комплексно подойти к этому вопросу, все тщательно продумать, учесть все мнения, а потом принимать закон уже в доработанном виде. Власть уже провела так называемое реформирование полиции, прокуратуры, судебной системы. К чему это привело, мы все сегодня наблюдаем. А посему, допустить окончательное уничтожение системы образования в нашей стране, мы просто не имеем права.

— сказал Сергей Кивалов.

Кроме того, президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета удалось сохранить систему профессионально-технических училищ и колледжей в нашей стране.

Политика государства должна повернуться лицом к профессионально-техническому образованию. Это самое главное. Только за последнее время в Украине закрылось более сотни профтехучилищ. И это большая катастрофа! Мы должны готовить рабочие специальности, развивать это направление, ориентируясь, в том числе, и на европейки опыт.

Сергей Кивалов отметил, что также вызывает большие вопросы и возможность получать стипендии студентам высших учебных заведений.

Хочу привести пример — в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы внедрили уникальный процесс распределения академических стипендий. Он является абсолютно прозрачным, так как им занимаются сами студенты, и именно они решают, кто заслужил получать стипендию, а кто нет. Ведь для большинства студентов стипендия – это единственный источник доходов. Более того, в университете обучается более 200 детей-сирот, которые не имеют родителей. Для того, чтобы помочь таким людям и дать возможность получить высшее образование, мы предоставляем им ежемесячную материальную помощь, которой хватает на удовлетворение минимальных бытовых и жилищных затрат.

Сергей Кивалов также акцентировал внимание на новых правилах для поступления в высшие учебные заведения.

Надо сказать, что эти новеллы не всегда отвечают интересам вузов, не являются безупречными и отвечающими интересам самих абитуриентов. При поступлении учитывался коэффициент аттестата, к тому же был установлен очень высокий проходной балл по внешнему независимому оцениванию, и это создало условия, при которых на бюджетную форму обучения могли поступить исключительно отличники, а абитуриенты, которые в школе учились на «хорошо» и «отлично» и в предыдущие годы поступали к нам и показывали высокие результаты в учебе, были лишены возможности поступить на бюджет в этом году. Кроме того, нам срочно необходимо решать проблему с тем, что украинские студенты находятся в неравных условиях с иностранными. Конечно, при поступлении на бюджетную форму обучения должен проходить конкурсный отбор. Однако, если речь идет о контракте, то это значит, что студент покупает услугу у государства, и почему при этом он обязан еще и сдавать внешнее независимое оценивание, а гражданин другой страны – нет?!

Также народный депутат отметил, что Украина нуждается в проведении реформы образования. Однако такая реформа должна быть комплексной и возможна она только при широком диалоге правительства с учителями, преподавателями, руководителями учебных заведений, учёными и общественностью.

Проводя данную реформу, мы должны руководствоваться с одной стороны тем богатым опытом, которым владеют работники сферы образования и которые знают, что сегодня нужно современному школьнику или студенту, а с другой стороны – учитывать мнение общества о путях реализации этой реформы. Почему я призываю к диалогу власти и представителей сферы образования? Потому что в этом году Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет сделали лучшие наборы студентов. В то время, как по всей Украине закрываются вузы, а многие университеты набрали десятки студентов, к нам поступили тысячи. Это стало возможным благодаря тому, что мы успешно сочетаем лучшие традиции Одесской школы права и внедряем в образовательный процесс передовые технологии. Так в НУ «ОЮА» создано уникальное мобильное приложение, чат-бот, коворкинговые пространства, автоматизированное рабочее место детектива, прокурора, следователя. В тоже время, мы расширяем и развиваем профессорско-преподавательский состав, у нас работают высококвалифицированные профессионалы — порядка 400 кандидатов наук и более 50 докторов наук, которые осуществляют подготовку будущих профессионалов. Но, к сожалению, такая ситуация наблюдается далеко не по всей Украине.

— подчеркнул народный депутат.

Добавим, что в связи с принятием закона «Об образовании» на сайте kivalov.com.ua проводится опрос на тему «Повысит ли новый закон качество самого образования». Присоединиться к голосованию можно перейдя по ссылке.