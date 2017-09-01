 Правительство сделало первый шаг навстречу украинским портовикам

На международном транспортном форуме, который прошел в Одессе, премьер-министр Украины Владимир Гройсман озвучил грядущие нововведения в морской отрасли.

«Мы приняли решение о понижении с 1 января 2018 года на 20% портовые сборы в стране, что улучшит нашу конкурентоспособность. Также мы снижаем на 75% портовый сбор в порту Южный для танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Это те вопросы, которые правительство уже решило для улучшения климата в инфраструктурных проектах», – отметил Гройсман.

Еще одно постановление Кабмина должно решить вопрос по обновлению инфраструктурных объектов морехозяйственного комплекса.

«Мы предполагаем, что с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов. Это существенные вливания для администраций портов. Это тот резерв, который позволит провести процедуру снижения до 20% портовых сборов», – отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Прибыли морских и речных портов должны направляться на развитие и обновление инфраструктуры», – подчеркнул ранее заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Подобные изменения должны были произойти гораздо раньше, убежден народный депутат Украины Сергей Кивалов. Ведь именно высокие портовые сборы, которые являются следствием завышенных отчислений портов в казну государства, влияют на снижение конкурентоспособности. Об этом, в частности, шла речь во время ежегодного отчета народного депутата перед избирателями Приморского района.

«Украинские порты являются постоянными и надежными источниками доходов в области транспортного бизнеса, а также пополнений в бюджет всех уровней и имеют большой транзитный потенциал. Но высокий уровень ставок портовых сборов, взимаемых с судов в портах нашей страны, не позволяет максимально эффективно использовать их транзитный потенциал», – подчеркивал Сергей Кивалов еще в декабре 2016 года, выступая перед одесситами.

На протяжении долгого времени народный депутат, лидер Украинской морской партии неоднократно обращался с депутатскими запросами в Кабмин и, в частности, в Министерство инфраструктуры.

«На протяжении длительного времени мы «торпедировали» наше правительство различными способами, через юридические письма, обращения, депутатские запросы, чтобы снизили портовые сборы. Мы даже подключили кафедру морского и таможенного права Национального университета «Одесская юридическая академия», приводили конкретные примеры. Поскольку сегодня основные порты Украины находятся именно в Одесской области, нам нужно было это делать», – считает Сергей Кивалов.

Следует отметить, что согласно Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года, одним из основных условий для развития портовой отрасли является реализация конкурентной тарифной политики.

Однако, как показывает практика, действующие в Украине портовые сборы гораздо выше расценок в гаванях других стран Черноморского бассейна. И это – основной фактор падения грузооборота. К примеру, стоимость захода судна класса кейпсайз (Capesize) в 2016 году в порт «Южный» составляет 430.000 USD (из которых 326.000 USD – портовые сборы). Для сравнения, заход судна аналогичного класса в порт Новороссийск (РФ) составляет 123.000 USD, в порт Констанца (Румыния) – 112.000 USD, в порт Эрдемир (Турция) – 64.500 USD.

«По-хорошему, 20% снижения портовых сборов – это ничего. На сегодняшний день в Украине применяется семь видов портовых сборов: корабельный, канальный, маячный, причальный, якорный, административный, санитарный. Ни в одном порту такого нет, только в наших украинских портах. Тем самым мы уничтожаем полностью весь морехозяйственный комплекс. Суда не заходят – значит, они здесь не обслуживаются, не обслуживаются – не поступают деньги, люди остаются без работы», – считает Сергей Кивалов.

«Нам нужно изменить подход ко всем сборам, которые сегодня имеются в портах. Для меня, как народного депутата, небезразлично то, что творится в портах. Если морские суда не будут заходить в наши порты, если будут неконкурентоспособны наши перевозки, значит, не будет грузооборота. А не будет грузооборота – не будет заработной платы и поступлений в бюджет. Это, казалось бы, элементарные вещи», – уверен народный депутат.

В принятии Кабмином положительных решений не последнюю роль, по мнению Сергея Кивалова, сыграли и ветераны-портовики. С ними народный депутат провел не одну встречу.

«Все это удалось благодаря тому, что участвовали в этом вопросе и министерство инфраструктуры, и коллективы портов. И отдельно, я знаю, Сергей Васильевич Кивалов, вместе с которым мы занимались этим вопросом. Он делал депутатский запрос непосредственно в Кабинет министров, чтобы этот вопрос рассмотреть и решить положительно. Этот общий труд. Я считаю, что решение о снижении портового сбора – очень правильное, потому что оно может дать очередной импульс для портов по привлечению грузопотоков, которых сегодня начинает не хватать», – отметил почетный президент ГП «Одесский морской торговый порт» Николай Павлюк.

«Будучи народным депутатом, находясь в кулуарах Верховной Рады и имея контакты с членами Кабинета министров, Сергей Васильевич Кивалов поднимал эту тему неоднократно. На съездах Украинской морской партии звучали эти пожелания. Были неоднократные обращения в Кабинет министров по этим вопросам. И, наконец, положительный результат достигнут», – говорит глава Союза ветеранов ЧМП Олег Пастернак.

Впрочем, даже с такими послаблениями говорить о грядущей конкурентоспособности морских и речных портов Украины пока рано. Работа по либерализации сборов должна быть продолжена, равно как и по отчислениям в бюджет. В Киев должно уходить не 50, а 25 процентов прибыли, уверен Сергей Кивалов:

«Порты должны отчислять 25 процентов прибыли в Киев, а все остальное оставлять для развития морехозяйственного комплекса. И мы должны добиться именно этого. Я думаю, что мы сможем объединить всех депутатов от Одесской области, а нас 16 человек, чтобы пробить эту стену».

«Если останется все так же, никто к нам заходить не будет. Этим мы подрываем экономику. И вроде бы в министерстве все понимают, и есть ответственный заместитель министра, который курирует весь морехозяйственный комплекс. И я готов с ним встречаться, убеждать, только чтобы мы снизили портовый сбор не на 20%, а на 70%, для того, чтобы стать конкурентоспособными», – подчеркнул Сергей Кивалов.

А пока правительство сделало первый шаг, и украинские порты готовятся к новым правилам игры, до введения которых остается три с половиной месяца.