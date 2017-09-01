Народный депутат Сергей Кивалов делает все для спасения одесского моряка, задержанного в Иране

Недавно мы уже писали об одесском моряке, попавшем в беду («Слово» № 38). Семь месяцев провел в жутких условиях в тюрьме Тегерана одессит Андрей Новичков. Задержанного в иранском порту Бендер-Аббас старшего помощника капитана судна «Аризу» обвиняли в умышленном убийстве. Никаких фактов вины моряка приведено не было. Посольство Украины в Иране держало ситуацию на контроле, но дело так и не сдвигалось с мертвой точки.

Бабушка Андрея Новичкова, 81-летняя Елена Вирановская, за эти 7 месяцев куда только не обращалась, писала и в международные организации, так или иначе связанные с защитой прав моряков и прав человека: Верховному комиссару ООН, в Международную Хельсинскую ассоциацию, в Международную федерацию по правам человека, Международную морскую организацию (IMO), в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF).

У нас в стране была на приеме у первого заместителя Министра иностранных дел, в приемной Президента Украины, приемной омбудсмена. Ее переписка с посольством Украины в Иране представляет собой увесистую папку. Но результата, увы… не было.

Пройдя уже практически все инстанции и нигде не получив помощи, Елена Вирановская обратилась к народному депутату Украины Сергею Кивалову.

И это неудивительно, так как Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, лидер Украинской морской партии, многие годы представлял Украину в ПАСЕ и Венецианской комиссии, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Ведь ни для кого не секрет, что на сегодняшний день судьба украинских моряков, как, впрочем, и необходимость возрождения морского флота, практически не интересует ни чиновников, ни депутатов. При этом, сами украинские моряки до сих пор не имеют надлежащей правовой защиты за рубежом. В основном это происходит из-за того, что Украина не ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве.

В данном случае Сергей Васильевич откликнулся незамедлительно! С целью спасения украинского моряка Андрея Новичкова он лично встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом. При встрече народный депутат передал официальное письмо иранским властям с просьбой о содействии в скорейшем освобождении нашего соотечественника.

Как подчеркнулнардеп, согласно нормам международного права, ответственность за смерть гражданина Ирана, который пропал с судна 17.01.2017 во время пребывания в Китайском море, должен нести капитан судна, а не старший помощник. Более того, капитан судна является гражданином Ирана и должен отвечать по иранским законам. А украинский моряк должен быть возвращён на Украину и обеспечен настоящей защитой.

Специально для того, чтобы вызволить незаконно задержанного Андрея Новичкова, а также для налаживания взаимоотношений и диалога между нашими странами, по предложению Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Украине Мохаммада Бехешти Монфареда Сергей Кивалов вступил в группу дружбы Ирана и Украины.

В это же время Сергей Кивалов обратился с депутатскими запросами по данной теме к Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.



Ко мне, как к народному депутату Украины, обратилась гр. Вирановская Елена Николаевна по защите прав и законных интересов гражданина Украины Новичкова Андрея Александровича, который является внуком заявительницы.

Из обращения и представленных материалов усматривается, что согласно контракту между Иранской компанией «KishShippingLinesCompany» и гражданином Украины Новичковым А.А., последний был принят на работу на должность первого помощника капитана на судно № 9165786 «Arezo» Иранской компании и под иранским флагом.

25.11.2016 г. гражданин Новичков А.А. вылетел в Китайскую Народную Республику, где находилось судно «Arezo» и 27.11.2016 г.. прибыл на судно и вступил в должность первого помощника капитана.

21.02.2017 г. в Посольство поступил звонок от Новичкова А.А., который сообщил, что с 11.02.2017 содержится под стражей в тюрьме города Бендер-Аббас (Персидский Залив) и находится под следствием по обвинению в умышленном убийстве гражданина Ирана, который исчез с судна 17.01.2017 во время пребывания в Китайском море. По информации Посольства Украины в Иране, уголовное производство было начато в связи с заявлением жены пропавшего гражданина Ирана, которая мотивирует причастность Новичкова А.А. тем, что накануне исчезновения муж позвонил ей и сообщил, что Первый помощник капитана судна неприязненно относится к нему. Причем гражданин Новичков А.А. отрицает свою вину и причастность к гибели гражданина Ирана. Обращаю Ваше внимание, что иранская сторона сразу не предоставила Новичкову А.А. адвоката.

В связи с вышеизложенным, в целях защиты законных прав и интересов Новичкова А.А. и в соответствии со ст. 20 Консульского устава Украины, 28.02.2017 было подготовлено и направлено в представительство ITF в Иране письмо с просьбой рекомендовать для защиты Новичкова А.А. адвоката.

29.02.2017 представительство ИTF в Иране рекомендовало для защиты Новичкова А.А. адвоката П.Барахманда, который выразил готовность предоставить свои услуги на платной основе. С 04.03.2017 г. П.Барахманд приступил к выполнению своих обязанностей по защите Новичкова А.А.

Согласно сведений от 16.08.2017 года Посольства Украины в Исламской Республике Иран, следствие по делу Новичкова А.А. практически завершено.

Кроме этого, по имеющейся информации одновременно на данный момент более подробная информация о текущем состоянии дела по подозрению Новичкова А.А. в умышленном убийстве гражданина Ирана отсутствует.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», направляю Вам, уважаемый Павел Анатольевич, вышеуказанное обращение и прошу предоставить информацию о состоянии вышеуказанного дела, обеспечить юридическую помощь, поддержку со стороны государственных органов и осуществить все другие необходимые меры по защите прав и законных интересов гр. Новичкова Андрея Александровича и его возвращения на Украину.

О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых решениях прошу сообщить в срок, установленный ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и проинформировать заявителя



- написал Сергей Кивалов.

Будем надеяться, что теперь украинские чиновники начнут хоть как-то реагировать и действительно не на словах, а на деле займутся освобождением украинского гражданина, попавшего в беду. Хочется верить, что очень скоро в судьбе одесского моряка Андрея Новичкова произойдут положительные изменения и сможет вернуться домой.