В Одессе прошел первый Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Бриз-2017»

В первом всеукраинском турнире по художественной гимнастике приняли участие 300 юных спортсменок из 28 клубов Украины.

Сегодня мы проводим первый всеукраинский турнир для самых юных гимнасток, самой маленькой нашей участнице – всего 4 года. Название турнира - Бриз - это новая волна, новое дыхание – это старт в художественной гимнастике для самых маленьких. В основном детки выполняют два вида программы - без предмета, а также с обручами, скакалкой, булавами и многое другое. 2017 год был очень продуктивным для художественной гимнастики. Наша воспитанница Яна Ярош приняла участие во Всемирной универсиаде, наши гимнастки заняла почетные места во всевозможных турнирах. Этого ничего бы не было если бы не фактически каждодневная подготовка. Многие знают что, начиная с осени прошлого года нам негде было тренироваться. Хочу сказать большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что с середины февраля мы обрели новый дом – им стал спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого Фонтана. Нашим гимнасткам очень нравится тут заниматься, такой простор, высокие потолки. Тут созданы прекрасные условия для спортивной подготовки детей. — рассказывает старший тренер комплексной Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» Марина Арутюнян.

Мы верим, что наш турнир станет стартом спортивной карьеры многих гимнасток. Мы очень надеемся, что Одесса станет для них спортивным трамплином в жизнь, счастливым бризом и свежим ветром удачи. Все наши участницы – уже маленькие звездочки и мы с удовольствием наблюдаем за их талантливыми выступлениями. — говорит президент федерации Одесской области по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины, Светлана Андрухович.

Юные участницы турнира по художественной гимнастике рассказывают, что для них это первое серьезное спортивное соревнование. Гимнастки говорят, что долго готовились к турниру и верят в свою победу.

Мне предложили заниматься художественной гимнастикой мои родители. Я занимаюсь уже почти 2 года, и мне очень нравится. Когда вырасту, хочу стать тренером.

— говорит участница турнира Аня.

Президент Международного гуманитарного университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов поздравил всех участниц турнира, а победительницам вручил медали и кубки.