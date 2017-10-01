Сергей Кивалов: «Не надо медицинский геноцид называть реформой»

«Верховная Рада все же решила законным способом организовать естественный отбор среди украинцев. Ведь после внедрения предложенной антинародной медицинской реформы, «за» которую проголосовали 240 народных депутатов, больные, ослабленные и малообеспеченные люди умрут первыми. Лично я голосовал «против».

По мнению многих экспертов, из 40-ка миллионов населения Украины должны остаться не более 20-ти. Это и есть настоящая цель нововведений от правительства. Вообще, в Украине реализована только одна успешная реформа – по уничтожению государства Украина. И медреформа — ее составная часть.

А никого не волнует, что грубо нарушается Конституция, гарантирующая право на бесплатную медицину? Так же Основной закон предусматривает, что это право может быть ограничено только во время военного или чрезвычайного положения.

А реформой, как раз, и предусмотрено полное уничтожение бесплатной медицины. Это прямое противоречие Конституции Украины!

Уже сейчас закрыты сельские амбулатории, больницы не обеспечиваются медикаментами, а аппаратура давно морально устарела.

Кроме того, сокращается объем оказываемой помощи на дому, в режиме скорой помощи. Многие медучреждения попросту будут ликвидированы. «Помоги себе сам» — должно быть слоганом этой реформы, вместо презентованного — «Деньги идут за пациентом». Такой слоган выглядит особенно цинично ввиду того, что речь идет о 58-ми копейках в день на одного пациента! В этом случае, конечно, есть смысл идти медленно, а то вдруг такие «бешенные» деньги не догонят пациента!

Написано, вроде бы, красиво: вместо фиксированного финансирования больниц и поликлиник, средства будут им выделяться для оплаты лечения конкретных, обратившихся к ним больных граждан. Гражданин сам сможет выбрать лечащего врача или лечебное учреждение, а государство оплатит ему лечение у них. Анализы и лечение, прописанные лечащим врачом – также будут оплачиваться государством. На этом моменте пациентам надо бы порадоваться, если бы сумма этого «счастья» не была бы ограничена 210 гривнами в год, то есть, теми же 58 копейками в день. Думаю, не составляет труда представить, как много можно «налечиться» на эти деньги.

В первой редакции законопроекта предлагалась сооплата. То есть часть платит пациент, часть государство. Также государству предлагалось полностью компенсировать оказание гражданам экстренной (скорой) помощи, первичной медицинской помощи (консультации терапевта, педиатра) и паллиативной помощи (смертельно больным, с целью облегчить их страдания). Оказание вторичной помощи (лечение специализированным врачом – окулистом, хирургом, кардиологом, отоларингологом) и третичной помощи (лечение в узкоспезиализированном учреждении, таком как институты сердца, кардиохирургии и нейрохирургии) должен оплачивать непосредственно пациент.

Ко второму чтению, в результате поправок и протестов народных депутатов — вторичную и третичную помощь также отнесли на счёт оплаты государством. Но – в рамках программы медицинских гарантий, которая будет утверждаться в составе Государственного бюджета Украины. Вроде бы позитивно. Но не будем жить в иллюзиях: не факт, что в бюджете каждый год вообще будут заложены деньги на эту статью. И тем более не факт, что в полном объеме. А практика нам подсказывает, что денег точно не будет. Поэтому, весь позитив останется в теории.

А не предусмотренные этой программой медицинские услуги смогут оплачиваться, если по ним будут предусмотрены другие бюджетные программы Государственного бюджета. Или если их будут финансировать местные бюджеты. В которых, как обычно, денег нет.

Таким образом, в «медицинской реформе» заложен целый ряд скрытых проблем, завуалированных в трогательную заботу о гражданах! Стоит только сравнить предусмотренные 210 гривен в год со средним аптечным чеком. Не в год, а за один раз. Или с ежегодными расходами на лекарства среднестатистического пенсионера. Или с однократными расходами на лекарства для тяжелого больного. А ведь это только лекарства. В эти 210 гривен в год ведь войдут и расходы на тендерную закупку медикаментов, приобретение, ремонт и обслуживание медицинского оборудования без которого даже диагноз не поставить.

Не будем забывать, что есть еще зарплаты врачей, медсестер, и содержание помещения больницы или поликлиники, куда пациент обратится. Очевидно, что эта сумма закончится для пациента сразу за входной дверью больницы.

В результате, каждому придется платить самому и по рыночным ценам.

Характерно, что поправками ко второму чтению центр тяжести медицинской реформы перенесен с сегодняшних законопроектов – на проект Закона о Государственном Бюджете и приложения к нему. Именно в рамках бюджетного процесса будет решаться вопрос о том, какая медицинская помощь в Украине останется бесплатной. Это хитрый ход, призванный усыпить бдительность народа. Ведь бюджет принимается каждый год. Как я уже упоминал, если финансирование этих статей не будет заложено в бюджет каждый год заново — реформе конец. Вернее, здоровью людей.

И десерт — судьба больниц, поликлиник и даже высокоспециализированных институтов переложена на местные бюджеты. В дополнение к судьбе школ, профтехучилищ, обслуживанию стареющего жилого и коммунального фонда. Для местных бюджетов это совершенно неподъемно. Так, что о ремонтах в больницах, о комфорте и тепле можно забыть.

О чем можно говорить, если действующая власть не в состоянии даже назначить министра. То есть, вроде, имеется и. о. – иностранная гражданка, миллионерша. А какая у нее ответственность перед государством Украина? Да никакой! Само же государство наделило её полномочиями проводить сценарий законного уничтожения людей.

Вспомним скандал с поставкой просроченных лекарств в Охматдет. Вся пресса взорвалась, писали об этом, выкладывали фотографии коробок с просроченными датами и скан-копии липовых договоров. И что? Кто за это ответил? Никто. А если с детьми, «пролеченными» такими лекарствами, не дай бог, что-то случится, то и. о. сможет отделаться выражением глубокого соболезнования семьям.

Уже вскоре Верховная Рада должна будет, в рамках бюджетного процесса, утвердить государственные медицинские гарантии предоставления медицинских услуг и лекарственных средств. Для этого будут внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения государственных финансовых гарантий оказания медицинских услуг и лекарственных средств. В проекте Госбюджета на 2018 год на здравоохранение планируется выделить 112,5 млрд гривен. По словам Премьер-министра, для внедрения новой системы здравоохранения. Для сравнения, финансирование медицины в государственном бюджете на 2017 год было предусмотрено на уровне 88,7 млрд гривен. Из этих средств на финансирование первичной медпомощи хотят направить 13,2 миллиарда. На финансирование так называемой вторичной и третичной медпомощи – около 52 млрд грн. Кроме того, на возмещение стоимости лекарств намерены выделить миллиард. Простой арифметический расчёт только подтверждает, что лечиться надо будет исключительно за свои деньги.

Если они, конечно, у пациента есть.

Первыми суть реформы поняли врачи. И сразу же, в сентябре, тысячи медиков вышли на протест против, так называемой, медицинской реформы. Митингующие в белых халатах держали плакаты «Не губите систему здравоохранения!».

Не отрицаю того, что Украина нуждается в проведении реформы в сфере здравоохранения, но это вовсе не значит, что реформу надо провести радикально, до последнего украинца».