Одесской юридической академии 20 лет!

1 декабря в Одесском оперном театре царило необычайное оживление. Атмосфера этого прекрасного здания была насыщена флюидами радости. «Театр уж полон, ложи блещут, партер и кресла – все кипит», кругом радостные улыбающиеся лица, а гости все прибывают. Сотрудники и студенты академии, первые лица города и области разных периодов, политики, дипломаты, ученые, представители духовенства, именитые юристы, иностранные гости, пресса – все они пребывали в празднично – приподнятом настроении, знакомые и незнакомые между собой люди с улыбкой приветствовали друг друга, поздравляли с праздником.

Ведь чужих тут не было – на торжество юбилея Академии собрались все причастные, все, кто на протяжении этих двух десятков лет тем или иным способом сделал свой вклад в становление Национального университета «Одесская юридическая академия». Вот, наконец, и виновник торжества – основатель университета, известный государственный и политический деятель Украины народный депутат Украины Почетный гражданин города Одессы президент Национального университета «Одесская юридическая академия» академик Сергей Васильевич Кивалов.

Присутствующие стоя приветствовали человека, трудами и заботами которого был построен и развивался вуз, ставший сегодня целым студенческим городков со множеством учебных корпусов и общежитий, спортивно – оздоровительных комплексов по всему городу, а также с действующими филиалами практически во всех регионах нашей страны. Звучит Гимн.

Затем был показан фильм – презентация, повествующий о знаковых событиях НУ «ОЮА» и одесской школы права, 170-летие которой также отмечалось в этот день.

Вот ее основные вехи.

170-летняя история создания Одесской школы права своими корнями уходит во времена работы юридического факультета Ришельевского лицея – первого высшего учебного заведения в городе у моря, созданного во времена правления Ришелье Армана-Эммануэля дю Плесси в 1817 году.

В 1865 году Ришельевский лицей был реорганизован в Новороссийский университет.

После смены государственной власти, в 1921 году – в составе Одесского института народного хозяйства был создан юридический факультет, а в 1947 год – факультет восстановлен в составе Одесского государственного университета имени Мечникова. Однако позднее он снова был закрыт, а студентов перевели во Львовский государственный университет. До 1961 года действовал только филиал Всесоюзного юридического заочного института.

И вот, наконец, 1966 год – открыто дневное отделение юридического факультета университета имени Мечникова, который в 1993 году был реорганизован в Юридический институт университета Мечникова.

А уже через 4 года, 9 апреля 1997 года – на заседании ученого совета коллектив Юридического института единогласно поддержал избрание ректором Юридического института профессора Сергея Васильевича Кивалова.

В 1997 основатель вуза Сергей Кивалов обратился к Президенту Украины Леониду Кучме и Премьер-министру Валерию Пустовойтенко с инициативой о создании Одесской государственной юридической академии. Инициативу поддержали главы Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской облгосадминиcтраций и глава Совета министров Автономной Республики Крым.

2 декабря 1997 - юридическое образование получило новый импульс развития. Постановлением Кабинета Министров Украины путём реорганизации юридического института Одесского государственного университета Мечникова появилась Одесская государственная юридическая академия. С тех пор этот день считается ее Днем Рождения, а уже через несколько лет материально-техническая база Одесской юракадемии была признана лучшей в Украине.

Указом Президента Украины от 20 апреля 2000 Одесская государственная юридическая академия получила статус «национальной».

2010 год - Постановлением кабинета министров Украины Одесская национальная юридическая академия реорганизована в Национальный университет «Одесская юридическая академия». В этом же году на ее базе создан Южный региональный центр Национальной академии правовых наук Украины, который также возглавил академик Сергей Васильевич Кивалов.

Сегодня, по прошествии двух десятков лет, Национальный университет «Одесская юридическая академия» - преемник богатых традиций Одесской школы права -признанный лидер в сфере высшего образования, самый успешный образовательный проект независимой Украины, кузница будущей элиты государства. Ее активы:

- 20 тыс. студентов;

- 3,5 тыс. преподавателей и сотрудников;

- около 100 профессоров и докторов наук;

- 12 член-корреспондентов Национальной Академии правовых наук Украины;

- более 1,5 тыс. доцентов и кандидатов юридических наук;

- 5 специализированных советов по защите докторских диссертаций;

- каждая 2-я монография и каждый 2-й учебник выходят из стен Юридической академии;

Подразделения вуза расположены во всех регионах Украины – в Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.

В структуре университета 5 колледжей, 3 профтехучилища, 50 кафедр, 10 факультетов, магистратура государственной службы и 3 института – подготовки профессиональных судей, уголовной юстиции и единственный в Украине Киевский институт интеллектуальной собственности и права, из стен которого выходят высококвалифицированные профессионалы, уникальные специалисты в области защиты прав интеллектуальной собственности.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» открыт факультет психологии, политологии и социологии, а также факультет журналистики, чьи выпускники сегодня трудятся в органах власти и местного самоуправления, ведущих общественных организациях, социологических центрах, региональных и центральных СМИ.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов и многих других международных организаций.

Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебу и стажировки в ведущие университеты Европы и США.

Студенты Академии стали первыми в мире, кто посетил закрытое заседание Европейской комиссии «За демократию через право» и лично пообщались с председателем комиссии Джанни Букиккио.

Гости Академии - первые лица государства, высокопоставленные чиновники, политики мирового масштаба. Лучшие ученые и практики регулярно читают здесь лекции и делятся своим опытом со студентами и преподавателями.

Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон является почетным доктором Хонорис Кауза университета, его предшественник на посту главы ПАСЕ, действующий министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в 2010-м году также получил диплом почетного доктора.

Вуз неоднократно посещал Президент Украины Леонид Кучма, который является единственным Президентом - доктором Хонорис Кауза университета.

Крупнейшая в Украине современная научная библиотека насчитывает более миллиона описаний, создан электронный каталог автоматизированной системы Unilib, получен доступ к авторитетной наукометрической базе данных Web of Science. Университет стал лидером среди юридических вузов СНГ согласно престижному международному рейтингу Webometrics.

Функционирует IT-лаборатория, в которой разработано первое в Украине мобильное приложение – гид по университету и чат-бот - интерактивный помощник студента. Юракадемия присоединилась к прогрессивной мировой тенденции и открыла более пяти коворкинговых пространств.

Жемчужина университета, гордость его коллектива – Музей редкой книги. В Музее хранятся более 15 тысяч исторических памяток, документов системы юридического образования, библиотеки-коллекции выдающихся ученых-правоведов начиная с 17 века до настоящего времени.

Студенты университета получают практические навыки работы в лучшей в Украине Юридической клинике. За двадцать лет существования этого социально – образовательного проекта бесплатную юридическую помощь получили более двухсот тысяч граждан. При Юрклинике создан Антикризисный центр правовой помощи переселенцам, группа по защите прав моряков, оказываются бесплатные консультации нотариусами, функционируют бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей.

С помощью инновационных подходов студенты постигают основы юридической профессии. В зале судебных заседаний они изучают тонкости процессуального законодательства в условиях, максимально приближенных к реальному судебному процессу.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - единственный вуз в Украине, где расположен Центр тестирования на полиграфе – детекторе лжи.

В Центре специальной боевой подготовки будущие работники правоохранительных органов оттачивают свое мастерство владения оружием. Регулярно проводятся занятия в стрелковом тире. Уникальный Музей огнестрельного и холодного оружия – еще одно достояние университета.

Большое внимание уделяется развитию спорта. Суперсовременные спортивные комплексы и стадионы, тренажерные и борцовские залы, аналогов которым нет в Украине. Здесь вершится история отечественного спорта – многие чемпионы страны, Европы и мира – тренировались и тренируются в стенах академии. На ее спортплощадках проходят международные и всеукраинские соревнования. В копилке вуза - более ста золотых и серебряных медалей.

Мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы по таиландскому боксу студент Академии Олег Гута. Галина Ковальская – чемпионка мира и Европы, входит в тройку сильнейших самбисток мира. Александр Гордиенко - 9-кратный чемпион Европы и 2-кратный чемпион мира по спортивным единоборствам и многие другие создают честь стране и университету.

Сборные академии по регби и гандболу являются многократными чемпионами универсиад.

Созданы прекрасные условия не только для учебы, но и для досуга - в распоряжении студентов и преподавателей - база отдыха европейского уровня в Затоке, отдых здесь часто сравнивают с отдыхом на элитных зарубежных курортах.

Центр культуры Национального университета «Одесская юридическая академия», который много лет реализовывает такие масштабные проекты как конкурс «Пою о тебе я Одесса моя», концерты в городском саду, вокальный конкурс «Песни у моря», дал путевку в профессиональный мир творчества многим талантливым молодым людям. Один из них, Игорь Онищенко сегодня - ведущий солист Венской оперы (с юридическим образованием!).

По инициативе президента университета и по благословению Митрополита Одесского и Измаильського Агафангела в Одессе возведена первая в Украине студенческая церковь Святой Мученицы Татианы. В 2006-м году Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совместно с Митрополитом Агафангелом совершили чин великого освящения храма. Нравственное и духовное воспитание молодежи – это часть образовательного процесса в университете.

Сотни выпускников Академии за 20 лет стали частью элиты страны – востребованными профессионалами, гордостью поколения. 170 лет Одесской правовой школы – это бесценное наследие нашего государства. А развитие технологий и создание новаций, определило вектор развития университета на многие десятилетия вперед.

Такой мощный объем информации был воспринят присутствующими на одном дыхании, ведь для каждого из них история Академии стала частью их жизни, их собственной истории. Поздравлявшие Академию в лице ее президента гости говорили не сухим официальным языком – каждый рассказывал запомнившийся ему эпизод становления вуза в собственной интерпретации, открывались милые нюансы, которые прежде мало кому были известны, например, как Сергей Васильевич «выбивал» в министерстве стипендию для своих студентов, как трудоустраивал лучших из них в столице, помогая своим выпускникам завоевывать перспективу.

В этот день Сергея Васильевича Кивалова поздравили:

- председатель Одесской областной государственной администрации Максим Владимирович Степанов;

- заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Федорович Лавренюк;

- заместитель министра образования и науки Украины Роман Владимирович Греба;

- Одесский городской голова – Геннадий Леонидович Труханов;

- Высокопреосвященнейший митрополит Одесский и Измаильский владыка Агафангел;

- Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и совета адвокатов Украины – Лидия Павловна Изовитова;

- Генерал полиции третьего ранга, начальник Главного управления национальной полиции Одесской области - Дмитрий Валерьевич Головин;

- член Высшей квалификационной комиссии судей Украины – Юрий Георгиевич Титов;

- исполняющий обязанности Председателя Высшего хозяйственного суда Украины – Сергей Константинович Могил;

- председатель союза юристов Украины – Святослав Михайлович Пискун.

Были зачитаны поздравительные адреса от Президента Украины П.А. Порошенко, Премьер-министра Украины В.Б. Гройсмана, Министра юстиции Украины П.Д. Петренко, Генерального прокурора Украины Ю.В. Луценко и других официальных лиц.

Коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» был награжден Орденом «Трудовая слава». Также университет получил почетное отличие Всемирного юридического альянса «Лидер в сфере юридического образования».

Президенту вуза Сергею Васильевичу Кивалову вручили Орден Григория Григорьевича Маразли 1-й степени и отметили Всемирным Званием «Выдающийся деятель современности».

Почетные награды профессорско-преподавательскому составу университета были вручены от Верховной Рады Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства юстиции Украины, Одесской областной государственной администрации, Украинской Православной Церкви, Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Главного управления национальной полиции в Одесской области, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии Судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего специализированного суда Украины.

Гости тоже не остались без подарков - Сергей Васильевич Кивалов вручил звание почетного доктора НУ «ОЮА» - Honoris causa (Хонорис кауза)

Валерию Павловичу Пустовойтенко - украинскому государственному и политическому деятелю, 6-му премьер-министру Украины с 1997 года по 1999 год, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии, и доктору Йозефу Боллагу - учредителю, владельцу и руководителю юридической фирмы «J. Bollag&Cie» (Швейцария), почетному консулу Украины в г. Цуг (Швейцария). В 2001 году доктор Боллаг впервые посетил университет и учредил программу стажировок в Швейцарии для студентов и аспирантов Национального университета «Одесская юридическая академия».

Одной из изюминок праздника стала новость о том, что глава компании «Гефест» Пантелеймон Васильевич Бумбарас, ставший другом Академии вскоре после своего приезда в Одессу и помогавший Академии все годы ее существования, стоявший у истоков капитального ремонта полусгоревшего здания на ул. Пионерской, 2, «откуда есть пошла» Одесская юракадемия, сделал очередной щедрый подарок – четыре квартиры для сотрудников Академии в доме, расположенном поблизости от студгородка. Теперь новоселам не придется тратить время на дорогу, и сохраненные таким образом силы можно будет использовать для еще более успешной работы по подготовке юридических кадров государства Украина.

Много, много добрых слов прозвучало в этот день под сводами театра – архитектурной жемчужины нашего города. Но многое осталось невысказанным, так как всего пересказать было невозможно, для этого понадобился бы не один день.

Но главное, без чего не может существовать ни один вуз – это студенты. К ним у президента академии особенное, отеческое отношение. Каждые полтора года на протяжении существования Академии пускалось в строй новое прекрасное общежитие – база для иногородних студентов. С первого дня создания вуза Сергей Васильевич традиционно старается присутствовать на всех мероприятиях, касающихся студентов. Он любит студентов, а студенты любят его и свою альма-матер. Живое общение руководства вуза со своими студентами является одним из главных залогов того, что молодые люди чувствуют и ведут себя здесь как дома - ребята с бережным уважением относятся к имущественному достоянию вуза.

Я хочу вам сказать, что мы отличаемся от многих высших учебных заведений тем, что у нас абсолютно новые учебные программы для подготовки настоящих специалистов. Мы готовим сегодня не только юристов, но и высококлассных журналистов, психологов, политологов, социологов, и это прекрасно. Признаюсь вам, я получаю удовольствие от того, что мы создаем, формируем, учим наших детей. А за нашими детьми – будущее и за нашими выпускниками – перспектива. Им строить наше правовое государство и нужно создать условия для того, чтоб они могли управлять страной. Вот это мы и делаем.

А нашему коллективу я искренне хочу пожелать и творчества, и вдохновения, и благополучия, и любви, хочу, чтоб они все были счастливы, потому что от этой работы они получают удовольствие. Я вспоминаю слова покойного профессора нашего вуза Червоного, который 18 лет был деканом юридического факультета ОГУ им. И.И.Мечникова и потом стал первым заведующим кафедрой гражданского права в нашем университете. Он говорил: « Когда я ступаю на порог здания нашего университета, у меня появляется дух творчества, который помогает мне в написании моих книг и монографий». Наверное, в этом и есть секрет благополучия и развития нашего университета. Хочу, чтоб вы все были здоровы, счастливы, хочу, чтоб в ваших семьях, в ваших домах было тепло, было уютно, был достаток, и пусть нас всех хранит Господь! С праздником вас, с двадцатилетием нашего университета! – с такими словами обратился к присутствующим Сергей Васильевич Кивалов.

Время, проведенное в этом зале, пролетело как один миг. Гости праздника, расходясь, уносили с собой частицу того всеобщего душевного подъема, который испытывали, находясь в зале театра. Хочется пожелать им подольше сохранять в себе эту творческую искру, которая, разгоревшись в пламя, осветит путь всем, служащим его величеству Праву - искусству добра и справедливости.