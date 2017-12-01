Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Мисс Одесса – 2018»

Студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города.

Финал главного конкурса красоты города состоялся 8 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Вероника Шувалова – профессиональная модель, с детства занимается балетом, прекрасно танцует и успевает учиться на отлично.

В финале конкурса она представила на суд жюри фееричный хореографический номер, очаровав зрителей невероятно трогательным балетом.

Сама вероника рассказывает, что победа в конкурсе «Мисс Одесса» была для неё заветной мечтой. Юная красавица не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует участвовать в национальном конкурсе красоты «Мисс Украина».





Меня сейчас переполняют эмоции, я очень переживала на протяжении всего конкурса, но, тем не менее верила в свою победу. Сегодня сбылась ещё одна моя мечта - после того, как в прошлом году я удостоилась титула Мисс Академия у меня была мечта стать получить главную корону нашего города и вот сейчас моя мечта воплотилась в жизнь. Я была рада продолжить добрую традицию нашего университета в качестве Мисс Академии продолжить свой творческий путь на главном конкурсе красоты города и одержать победу. Хочу выразить свою благодарность президенту нашего вуза Сергею Васильевичу Кивалову за всестороннюю помощь и поддержку за то, что поверил в меня ещё год назад и присудил мне главный титул нашего университета. Именно после участия в «Мисс академия» у меня появилась возможность поучаствовать в «Мисс Одесса». Также хочу поблагодарить Генерального директора Национального комитета «Мисс Украина–Юг» Татьяну Игоревну Савченко за предоставленную возможность участия и в конкурсе и веру в меня. Моя победа во многом стала возможна благодаря людям, которые меня поддерживали и теперь я буду с гордостью нести главную корону города «Мисс Одесса – 2018» и также планирую принять участие в главном конкурсе красоты нашей страны «Мисс Украина».

— поделилась своими эмоциями и планами на будущее Вероника Шувалова.

Это уже стало традицией, когда студентки Одесской юридической академии завоёвывают титулы на главном конкурсе красоты нашего города. В прошлом году титул «Мисс Одесса – Всемирная» завоевала также студентка Юракадемии Виктория Мельниченко, она показали отличные результаты на всех этапах конкурса, в том числе и интеллектуальном. Так, на вопрос, кто является для неё личным примером, она назвала свою маму. А на вопрос, что нужно сделать, чтобы победители подобных конкурсов не уезжали за рубеж, Виктория Мельниченко уверенно призналась, что истинная любовь к своей стране — Украине — залог того, что молодые люди будут проходить свое становление и строить жизнь именно здесь, в стране, где так много талантливых, умных и красивых людей.

Виктория Мельниченко также говорит, что гордится тем, что она — украинка, и еще раз признается в любви к Южной Пальмире — городу, где она почувствовала себя уверенней, где она занимает активную жизненную позицию. В нынешнем году Виктория Мельниченко с честью представила Украину на международном конкурсе Miss Oriental Tourism 2017, который проходил с 3 по 15 марта в Китае. Из 60 участниц со всех уголков земного шара именно Виктория удостоилась почетного титула «Посол мира».

Девушка строит большие планы на будущее, серьезно и уверенно готовится стать настоящим юристом-профессионалом.

В прошлые годы студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» также удостаивались главной короны нашего города. В 2015 году «Мисс Одесса» стала студентка НУ «ОЮА» Кристина Гончарова, которая в нынешнем году также завоевала титул Miss Tourism Ukraine World wide 2017.





Я присутствую на конкурсах красоты Национального университета «Одесская юридическая академия» уже несколько лет подряд и хочу отметить очень высокий уровень проведения этих конкурсов и также очень высокий уровень подготовки всех участниц. Номера конкурсанток всегда продуманы и отрепетированы до малейших деталей, всегда очень красочные костюмы и главное, девушки подходят к их подготовке с большой долей мастерства, креатива, что просто не может не восхищать. Мне кажется, главный секрет в том, что студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» всесторонне развитые, помимо учёбы они также занимаются спортом, хореографией, вокалом и не боятся выступать на сцене перед большой аудиторией. Что касается Вероники Шуваловой, то я наблюдаю за ней на протяжении последнего года и хочу сказать, что он невероятно талантливая, очень воспитанная, интеллигентная девушка. Вероника умеет себя подать и всегда создаёт о себе положительно впечатление, поэтому её победа на конкурсе Мисс Одесса 2018 вполне ожидаема и действительно заслуженная

— рассказала Генеральный директор Национального комитета «Мисс Украина–Юг» Татьяна Савченко.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» приурочивается к Дню рождения университета (2 декабря) и проводятся с первого года существования вуза. И надо сказать, что жюри этого конкурса всегда делает правильный выбор первой красавицы университета, поскольку победительницы «Мисс Академия» добиваются успехов на многих престижных конкурсах красоты нашей страны и мира. Выпускницы Одесской юридической академии Александра Николаенко и Олеся Стефанко в разное время входили в ТОП самых красивых женщин мира.

Лучший результат был в 2011 году – Олеся Стефанко вошла в топ-5, заняла второе место, получив титул первой вице Мисс Вселенная. К слову, в 2009 году Олеся Стефанко завоевала титул «Мисс Академия».

Сама Олеся говорит, что не "зазвездилась" - старается уделять друзьям столько же времени, как и до конкурса. А еще и стала более открытой и лучше разбираться в людях.

Как известно, выпускница Одесской юридической академии, обладательница титулов «Мисс Академия-2001», «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», победительница национального XI конкурса красоты «Мисс Украина -2001». Финалистка конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002» Александра Николаенко в начале 2009 года вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов.

Александра Николаенко с 2005 года постоянно жила в США, так как по контракту ей нужно было участвовать там в конкурсах красоты. Познакомилась со строительным магнатом Дональдом Трампом, который дружит с Филом. Именно Трамп представил украинку Раффину. Сегодня Александра – счастливая жена и мать двоих маленьких детей. В Одессу владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная" Александра Николаенко-Раффин приезжала вместе с "Вице- Мисс Вселенная"-2011 Олесей Стефанко. Две заслуженные красавицы страны не могли упустить возможность прийти в стены родного вуза - Национального Университета "Одесская юридическая академия".

Олеся Стефанко тогда была студенткой Института прокуратуры и следствия, а Александра Николаенко окончила образование в стенах "ОНЮА" в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.