Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Мисс Одесса – 2018»

Студентка 4 курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Вероника Шувалова завоевала главный титул на конкурсе красоты «Мисс Одесса – 2018» и удостоилась короны первой красавицы нашего города.
Финал главного конкурса красоты города состоялся 8 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Вероника Шувалова – профессиональная модель, с детства занимается балетом, прекрасно танцует и успевает учиться на отлично.
В финале конкурса она представила на суд жюри фееричный хореографический номер, очаровав зрителей невероятно трогательным балетом.
Сама вероника рассказывает, что победа в конкурсе «Мисс Одесса» была для неё заветной мечтой. Юная красавица не собирается останавливаться на достигнутом и уже планирует участвовать в национальном конкурсе красоты «Мисс Украина».
Это уже стало традицией, когда студентки Одесской юридической академии завоёвывают титулы на главном конкурсе красоты нашего города. В прошлом году титул «Мисс Одесса – Всемирная» завоевала также студентка Юракадемии Виктория Мельниченко, она показали отличные результаты на всех этапах конкурса, в том числе и интеллектуальном. Так, на вопрос, кто является для неё личным примером, она назвала свою маму. А на вопрос, что нужно сделать, чтобы победители подобных конкурсов не уезжали за рубеж, Виктория Мельниченко уверенно призналась, что истинная любовь к своей стране — Украине — залог того, что молодые люди будут проходить свое становление и строить жизнь именно здесь, в стране, где так много талантливых, умных и красивых людей.
Виктория Мельниченко также говорит, что гордится тем, что она — украинка, и еще раз признается в любви к Южной Пальмире — городу, где она почувствовала себя уверенней, где она занимает активную жизненную позицию. В нынешнем году Виктория Мельниченко с честью представила Украину на международном конкурсе Miss Oriental Tourism 2017, который проходил с 3 по 15 марта в Китае. Из 60 участниц со всех уголков земного шара именно Виктория удостоилась почетного титула «Посол мира».
Девушка строит большие планы на будущее, серьезно и уверенно готовится стать настоящим юристом-профессионалом.
В прошлые годы студентки Национального университета «Одесская юридическая академия» также удостаивались главной короны нашего города. В 2015 году «Мисс Одесса» стала студентка НУ «ОЮА» Кристина Гончарова, которая в нынешнем году также завоевала титул Miss Tourism Ukraine World wide 2017.
Ежегодный конкурс красоты «Мисс Академия» приурочивается к Дню рождения университета (2 декабря) и проводятся с первого года существования вуза. И надо сказать, что жюри этого конкурса всегда делает правильный выбор первой красавицы университета, поскольку победительницы «Мисс Академия» добиваются успехов на многих престижных конкурсах красоты нашей страны и мира. Выпускницы Одесской юридической академии Александра Николаенко и Олеся Стефанко в разное время входили в ТОП самых красивых женщин мира.
Лучший результат был в 2011 году – Олеся Стефанко вошла в топ-5, заняла второе место, получив титул первой вице Мисс Вселенная. К слову, в 2009 году Олеся Стефанко завоевала титул «Мисс Академия».
Сама Олеся говорит, что не "зазвездилась" - старается уделять друзьям столько же времени, как и до конкурса. А еще и стала более открытой и лучше разбираться в людях.
Как известно, выпускница Одесской юридической академии, обладательница титулов «Мисс Академия-2001», «Мисс Одесса-2001», «Мисс Украина - Юг-2001», победительница национального XI конкурса красоты «Мисс Украина -2001». Финалистка конкурсов «Мисс Вселенная -2001», «Мисс американская мечта -2001», «Мисс туризм интернешнл-2002» Александра Николаенко в начале 2009 года вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина, чье состояние на тот момент «Форбс» оценил более чем в два миллиарда долларов.
Александра Николаенко с 2005 года постоянно жила в США, так как по контракту ей нужно было участвовать там в конкурсах красоты. Познакомилась со строительным магнатом Дональдом Трампом, который дружит с Филом. Именно Трамп представил украинку Раффину. Сегодня Александра – счастливая жена и мать двоих маленьких детей. В Одессу владелица конкурса "Мисс Украина Вселенная" Александра Николаенко-Раффин приезжала вместе с "Вице- Мисс Вселенная"-2011 Олесей Стефанко. Две заслуженные красавицы страны не могли упустить возможность прийти в стены родного вуза - Национального Университета "Одесская юридическая академия".
Олеся Стефанко тогда была студенткой Института прокуратуры и следствия, а Александра Николаенко окончила образование в стенах "ОНЮА" в 2007 году на факультете гражданской и хозяйственной юстиции.