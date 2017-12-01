День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Все без исключения «девчонки и мальчишки, а также их родители» зачитывались детективами, играли в сыщиков, в «войнушки» и все всегда хотели быть «нашими», защищать справедливость, побеждать врагов, стоять на страже интересов доброты и справедливости. Те, кто, взрослея, сохранил это благородное стремление, могут реализовать свою мечту в Национальном университете «Одесская юридическая академия», ведь, как говорили древние римляне, «ius est ars boni et aequi» — право есть искусство добра и справедливости.
Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов неоднократно отмечал:
День открытых дверей, который прошел 9 декабря в Национальном университете «Одесская юридическая академия», стал воистину Днем, когда все двери открылись для присутствовавших там старшеклассников, «обдумывающих житье, решающих, делать жизнь с кого» и их родителей. Пришедшие сюда в этот день получили возможность узнать о деталях поступления и обучения, познакомиться с руководством и профессорско-преподавательским составом НУ «ОЮА», узнать об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете, ознакомиться с научной и образовательной деятельностью вуза.
Большинство из них всегда хотели узнать, каким образом получают отпечатки пальцев, только в кино видели, как создаются фотороботы, мечтали побывать на настоящем судебном заседании. В рамках знакомства с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» эти ребята смогли посетить открытые игровые лекции ведущих специалистов университета и получить бесценный опыт в сфере юриспруденции! В рамках экскурсии для гостей были проведены:
– знакомство с рукописями IX и XX веков, первой публикацией произведений Т.Г. Шевченко и точной копией Пересопницкого Евангелия в Музее редкой книги;
– посещение Музея исторического боевого оружия;
– желающие смогли проверить свою меткость в пневматическом тире Учебного центра специальной подготовки;
– посетить первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татианы;
– посетить зал судебных заседаний университета;
– проверить свою честность на полиграфе университета, аналогов которому в Украине еще не было!
Рассказывает ученик выпускного класса гимназии Юрий Свириденко:
По восторженным возгласам ребят и их блестящим глазам было видно, что большинство из них уже сделали свой выбор в пользу Юракадемии. И это не удивительно, ведь уже стало позитивной тенденцией, что тот, кто переступает порог НУ «ОЮА» впоследствии становится студентом академии. Тут царит такая атмосфера, которая всегда нравится будущим юристам. Посещение специализированных аудиторий, кабинета криминалистики, Музея редкой книги, кафе, Центра культуры университета, живое общение с преподавателями, а особенно – с президентом академии Сергеем Васильевичем Киваловым, вызвало живой интерес у ребят, они почувствовали, с каким уважением к их потребностям и живой человеческой любовью относятся тут к абитуриентам и студентам Юракадемии.
Вот что сказал об этом сам Сергей Васильевич:
Вот группа молодых людей обменивается впечатлениями:
День открытых дверей – это лучший способ увидеть презентацию факультетов и институтов, узнать об условиях поступления и обучения в Национальном университете «Одесская юридическая академия», о его достижениях и перспективах развития.
За дополнительной информацией обращайтесь в приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или электронной почте: press@onua.edu.ua.
Также все подробности на официальном сайте университета http://onua.edu.ua
и в социальных сетях:
https://www.facebook.com/nuouaofficial/
https://www.instagram.com/nuoua_official/
Справка.
Отметим, что в 2008 году Совет ректоров Европы присудил Национальному университету «Одесская юридическая академия» награду в номинации «Европейское качество», а в 2011 университет был награжден серебряной медалью в номинации «Международное сотрудничество в сфере науки и образования» в рамках ХХ Международной специализированной выставки «Образование и карьера - 2011». 2012 год принес alma mater почетное звание «Лидер международной деятельности» в рамках III Международной выставки «Современные учебные заведения - 2012». Национальный университет «Одесская юридическая академия» является победителем в номинации «За заслуги в трудоустройстве выпускников» и имеет почетные награды Министерства образования и науки Украины, Союза юристов Украины и высших государственных органов нашей страны. В конце 2016 года университет был признан «Лидером в сфере высшего образования» по версии рейтинга Народное признание.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Института европейского права, Ассоциации современных европейских исследований, сотрудничает с престижными вузами мира. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебу и стажировки в ведущие университеты Европы и США.
НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской комиссией), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейским судом по правам человека, Международным уголовным судом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что дает возможность проходить стажировки и трудоустраиваться в ведущих европейских институтах. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы студенты имеют возможность учиться в европейских университетах, одновременно продолжая обучение в НУ «ОЮА» и после окончания получить сразу два диплома.