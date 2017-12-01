День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Все без исключения «девчонки и мальчишки, а также их родители» зачитывались детективами, играли в сыщиков, в «войнушки» и все всегда хотели быть «нашими», защищать справедливость, побеждать врагов, стоять на страже интересов доброты и справедливости. Те, кто, взрослея, сохранил это благородное стремление, могут реализовать свою мечту в Национальном университете «Одесская юридическая академия», ведь, как говорили древние римляне, «ius est ars boni et aequi» — право есть искусство добра и справедливости.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов неоднократно отмечал:

Вы можете сказать, что справедливости не существует. Но существует закон, порядок, система. Мы сделаем из вас юристов, знающих закон, знающих систему изнутри, и вы сможете изменить ее к лучшему. В вас нуждаются суды и корпорации, таможня, журналистика, шоу-бизнес, фермеры, политики. Вы – юристы, вы – и есть справедливость.

День открытых дверей, который прошел 9 декабря в Национальном университете «Одесская юридическая академия», стал воистину Днем, когда все двери открылись для присутствовавших там старшеклассников, «обдумывающих житье, решающих, делать жизнь с кого» и их родителей. Пришедшие сюда в этот день получили возможность узнать о деталях поступления и обучения, познакомиться с руководством и профессорско-преподавательским составом НУ «ОЮА», узнать об актуальных образовательных программах, реализуемых в университете, ознакомиться с научной и образовательной деятельностью вуза.

Большинство из них всегда хотели узнать, каким образом получают отпечатки пальцев, только в кино видели, как создаются фотороботы, мечтали побывать на настоящем судебном заседании. В рамках знакомства с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» эти ребята смогли посетить открытые игровые лекции ведущих специалистов университета и получить бесценный опыт в сфере юриспруденции! В рамках экскурсии для гостей были проведены:

– знакомство с рукописями IX и XX веков, первой публикацией произведений Т.Г. Шевченко и точной копией Пересопницкого Евангелия в Музее редкой книги;

– посещение Музея исторического боевого оружия;

– желающие смогли проверить свою меткость в пневматическом тире Учебного центра специальной подготовки;

– посетить первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татианы;

– посетить зал судебных заседаний университета;

– проверить свою честность на полиграфе университета, аналогов которому в Украине еще не было!

Рассказывает ученик выпускного класса гимназии Юрий Свириденко:

Мой большой интерес вызвал Музей оружия и стрелковый тир. Будущий оперативный работник ведь обязательно должен уметь пользоваться оружием. А я мечтаю об оперативной работе. Хотя Юракадемия дает образование, которое позволит в будущем перейти к научной или преподавательской деятельности. Еще до прихода сюда я уже слышал от нескольких знакомых нашей семьи, чьи дети здесь учатся, о хорошей репутации этого вуза, а сегодня получил подтверждение их словам. Я заполнил «Анкету абитуриента» и буду готовиться к поступлению в Одесскую Юракадемию.

По восторженным возгласам ребят и их блестящим глазам было видно, что большинство из них уже сделали свой выбор в пользу Юракадемии. И это не удивительно, ведь уже стало позитивной тенденцией, что тот, кто переступает порог НУ «ОЮА» впоследствии становится студентом академии. Тут царит такая атмосфера, которая всегда нравится будущим юристам. Посещение специализированных аудиторий, кабинета криминалистики, Музея редкой книги, кафе, Центра культуры университета, живое общение с преподавателями, а особенно – с президентом академии Сергеем Васильевичем Киваловым, вызвало живой интерес у ребят, они почувствовали, с каким уважением к их потребностям и живой человеческой любовью относятся тут к абитуриентам и студентам Юракадемии.

Вот что сказал об этом сам Сергей Васильевич:

Сегодняшние гости академии – наши будущие студенты, я в этом уверен. Мы создали для этого все условия. Вот, мы показываем им детектор лжи – ведь ни в каком другом вузе Украины его нет. Если мы готовим специалистов в области уголовной юстиции, то мы даем им возможность разобраться во всех тонкостях профессии, в том числе и технических. Мы заказали этот детектор, два года ждали его, получили лицензию. Не во всех управлениях внутренних дел или в Нацполиции есть детектор, который есть у нас в Национальном университете. То есть, мы идем на шаг впереди других высших учебных заведений. И так во всем. Вот наш стрелковый тир – здесь ребята не только учатся разбирать- собирать оружие, здесь мы учим их хорошо стрелять. А если говорить о достаточно редких профессиях, например, адвокатской, то кроме нас никто не имеет таких преподавателей, которые могут подготовить настоящих правозащитников – адвокатов. А у нас целый факультет адвокатуры. Мы открыли десятки разных спортивных площадок для наших студентов. Мы делаем все для того, чтобы им было комфортно здесь учиться, поддерживая, в том числе, и материальную базу. Каждый второй учебник по праву, каждая вторая монография в Украине выходит из стен Национального университета «Одесская юридическая академия», и те, кто избрал такую специальность, занимаются по нашим учебникам и нашим монографиям. Помимо основных специальностей мы даем возможность хорошо знать иностранные языки. Все шесть лет наши студенты изучают французский, немецкий, испанский и некоторые другие языки. Мы даем возможность нашим выпускникам изучить не только правовую систему Украины, но и право Европейского союза, и американское право. Для этого у нас еженедельно читают лекции иностранные профессора. Те, кто прослушивает эти открытые лекции – очень хорошо продвигаются, становятся хорошими востребованными специалистами, имеющими возможность очень хорошо зарабатывать. Одна из наших кафедр так и называется — кафедра права Европейского союза и сравнительного правоведения. Факультет международно-правовых отношений готовит дипломатов. У нас есть госзаказ на дипломатов, и мы распределяем наших выпускников на дипломатическую работу. Это уже не говоря о том, что мы сегодня готовим следователей, готовим юристов для всех центральных ведомств. Очень важно, что после окончания вуза все наши выпускники трудоустраиваются – и это самый лучший показатель. У нас развито международное сотрудничество. Почти две тысячи студентов ежегодно выезжают на обучение в зарубежные учебные заведения. Проучившись один-два года здесь, они выезжают, чтобы проучиться год-два там, а затем вернуться, а могут и остаться там для окончания обучения и трудоустройства. Еще до получения Украиной безвизового режима мы открывали визы нашим студентам, а сегодня процесс обмена студентами с европейскими и американскими вузами еще более упростился.

Вот группа молодых людей обменивается впечатлениями:

Я еще не определилась, буду ли я изучать морское право или заниматься криминалистикой. Очень много друзей рассказывают об образовании, которое они здесь получают. Отзывы с их стороны – очень хорошие,

- говорит Юлия Гюрова.

Я намереваюсь строить свою карьеру за рубежом. Поэтому возможность углубленного изучения иностранных языков, прослушивания лекций ведущих европейских и американских специалистов, изучения специальных предметов на английском и французском языках, которыми я давно занимаюсь, — это то, что особенно привлекает меня в образовании, которое дает Одесская юридическая академия. Я слежу за сообщениями в соцсетях о новостях академии, считаю, что приезд Аллана Гудмана, о котором недавно писали – знаковое событие, которое даст новые возможности выпускникам академии. Буду поступать сюда.

— поделилась планами на будущее Дарья Афанасьева.

День открытых дверей – это лучший способ увидеть презентацию факультетов и институтов, узнать об условиях поступления и обучения в Национальном университете «Одесская юридическая академия», о его достижениях и перспективах развития.

За дополнительной информацией обращайтесь в приемную комиссию университета по телефону: (048) 719-88-00, или электронной почте: press@onua.edu.ua.

Также все подробности на официальном сайте университета http://onua.edu.ua

и в социальных сетях:

https://www.facebook.com/nuouaofficial/

https://www.instagram.com/nuoua_official/

Справка.

Отметим, что в 2008 году Совет ректоров Европы присудил Национальному университету «Одесская юридическая академия» награду в номинации «Европейское качество», а в 2011 университет был награжден серебряной медалью в номинации «Международное сотрудничество в сфере науки и образования» в рамках ХХ Международной специализированной выставки «Образование и карьера - 2011». 2012 год принес alma mater почетное звание «Лидер международной деятельности» в рамках III Международной выставки «Современные учебные заведения - 2012». Национальный университет «Одесская юридическая академия» является победителем в номинации «За заслуги в трудоустройстве выпускников» и имеет почетные награды Министерства образования и науки Украины, Союза юристов Украины и высших государственных органов нашей страны. В конце 2016 года университет был признан «Лидером в сфере высшего образования» по версии рейтинга Народное признание.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права, Ассоциации европейских юридических факультетов, Института европейского права, Ассоциации современных европейских исследований, сотрудничает с престижными вузами мира. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебу и стажировки в ведущие университеты Европы и США.

НУ «ОЮА» тесно сотрудничает с Советом Европы, Европейской комиссией «За демократию через право» (Венецианской комиссией), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейским судом по правам человека, Международным уголовным судом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что дает возможность проходить стажировки и трудоустраиваться в ведущих европейских институтах. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы студенты имеют возможность учиться в европейских университетах, одновременно продолжая обучение в НУ «ОЮА» и после окончания получить сразу два диплома.