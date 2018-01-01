Сергей Кивалов: военные пенсионеры достойны справедливого к себе отношения

Валоризация (пересчет) пенсий, естественный процесс их осовременивания, традиционно тормозится властями. Таким незамысловатым образом решается вопрос с сокращением дефицита пенсионных фондов и экономии бюджетных средств, это та сфера, где чиновники с удовольствием проводят экономию. То, что реальное сокращение пенсионного содержания приводит к жизни впроголодь, чиновников беспокоит мало. Одинаково остро стоит вопрос и по гражданским и по военным пенсионерам. Но если по гражданским идет общественная дискуссия в рамках пенсионной реформы, то бывшие военные остались за бортом общественного внимания.
Позиция Кабмина
В правительстве разработали проект закона для создания справедливых условий пенсионного обеспечения независимо от времени увольнения из воинской службы.
В проекте, который предлагает Кабмин, предусмотрен пересмотр самого механизма начисления и пересчета пенсий путем установки единого подхода к начислению пенсионных выплат.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что законопроект о перерасчете пенсий военным пенсионерам уже находится в Совете национальной безопасности и обороны.
Как заявил в ноябре министр социальной политики Андрей Рева, законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим - на стадии разработки, он может быть рассмотрен Кабинетом министров только после рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
В. Гройсман 13 декабря сообщил о намерении Кабмина внести проект закона о перерасчете пенсий для 550 тыс. военных в СНБО в тот же день. Он также выразил уверенность, что «с 1 января 2018 года будет возможно сделать перерасчет пенсий для военных».
Осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда соответствующий закон будет принят парламентом. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.
Он напомнил, что законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.
Он подчеркнул, что
Как уже ранее пояснял министр социальной политики Украины Андрей Рева, законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим может быть рассмотрен после решения СНБО. По словам Ревы, любая ошибка в этом вопросе может иметь фатальные последствия.
Ссылка на статью: http://www.slovo.odessa.ua/main/24648-kivalov-potreboval-ot-groysmana-vspomnit-o-voennyh-pensionerah.html#ixzz54MwrT4am
Немного истории
В течение всего 2017 года военные пенсионеры организовывали в разных городах страны протестные акции. По стране прокатились многочисленные протесты. Участники акций утверждали, что деньги, которые получают сейчас, выжить невозможно.
В Одесе в феврале 2017 года в зале заседания ОГА на ул. Канатной состоялось заседание областного союза ветеранов силовых структур и воинской службы.
Более 27 000 бывших милиционеров, военных, спасателей, которые большую часть своей жизни отдали охране отчизны от внешних и внутренних врагов, остались за гранью нищеты в результате внесения изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых других граждан». С резолюцией заседания ветераны обратились к народному депутату Сергею Кивалову.
Позиция народного избранника
Народный депутат Украины Сергей Кивалов около месяца назад обратился к Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам).
Политик сообщил, что в обращении указал на то, что правительство может и обязано пересчитать пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. Так же, по мнению Сергея Кивалова, должны быть пересчитаны пенсии и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам).
Отметим, что сегодня военные пенсионеры вышли на митинги по всей Украине. Как сообщалось ранее, Одесскую облгосадминистрацию пикетировали пенсионеры-силовики, которые требовали пересчета пенсий.