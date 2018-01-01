Сергей Кивалов: военные пенсионеры достойны справедливого к себе отношения

Валоризация (пересчет) пенсий, естественный процесс их осовременивания, традиционно тормозится властями. Таким незамысловатым образом решается вопрос с сокращением дефицита пенсионных фондов и экономии бюджетных средств, это та сфера, где чиновники с удовольствием проводят экономию. То, что реальное сокращение пенсионного содержания приводит к жизни впроголодь, чиновников беспокоит мало. Одинаково остро стоит вопрос и по гражданским и по военным пенсионерам. Но если по гражданским идет общественная дискуссия в рамках пенсионной реформы, то бывшие военные остались за бортом общественного внимания.

Позиция Кабмина

В правительстве разработали проект закона для создания справедливых условий пенсионного обеспечения независимо от времени увольнения из воинской службы.

В проекте, который предлагает Кабмин, предусмотрен пересмотр самого механизма начисления и пересчета пенсий путем установки единого подхода к начислению пенсионных выплат.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что законопроект о перерасчете пенсий военным пенсионерам уже находится в Совете национальной безопасности и обороны.

Сейчас он уже находится в СНБО и будет рассмотрен президентом. Это вопрос об осовременивании пенсий военным пенсионерам.

— сказал В.Гройсман журналистам в пятницу в Белой Церкви (Киевская обл.).

Как заявил в ноябре министр социальной политики Андрей Рева, законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим - на стадии разработки, он может быть рассмотрен Кабинетом министров только после рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

В. Гройсман 13 декабря сообщил о намерении Кабмина внести проект закона о перерасчете пенсий для 550 тыс. военных в СНБО в тот же день. Он также выразил уверенность, что «с 1 января 2018 года будет возможно сделать перерасчет пенсий для военных».

Осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда соответствующий закон будет принят парламентом. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.

Он напомнил, что законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих уже разработан и направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде Украины.

В законе четко зафиксировано: если Верховная Рада не проголосовала этот законопроект, правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было осуществлено в ближайшее время.

— заявил Розенко.

Он подчеркнул, что

у Кабмина есть все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом". Для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада Украины.

Как уже ранее пояснял министр социальной политики Украины Андрей Рева, законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим может быть рассмотрен после решения СНБО. По словам Ревы, любая ошибка в этом вопросе может иметь фатальные последствия.

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Немного истории

В течение всего 2017 года военные пенсионеры организовывали в разных городах страны протестные акции. По стране прокатились многочисленные протесты. Участники акций утверждали, что деньги, которые получают сейчас, выжить невозможно.

В Одесе в феврале 2017 года в зале заседания ОГА на ул. Канатной состоялось заседание областного союза ветеранов силовых структур и воинской службы.

Более 27 000 бывших милиционеров, военных, спасателей, которые большую часть своей жизни отдали охране отчизны от внешних и внутренних врагов, остались за гранью нищеты в результате внесения изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых других граждан». С резолюцией заседания ветераны обратились к народному депутату Сергею Кивалову.

Позиция народного избранника

Народный депутат Украины Сергей Кивалов около месяца назад обратился к Премьер-министру Украины с требованием устранить вопиющую социальную несправедливость и пересчитать пенсии военным пенсионерам и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам).

Создается впечатление, что о людях, которым на словах действующей властью воздаются всякие почести, на деле – попросту забыли, когда пересчитывали пенсии. Ко мне обратились сотни возмущенных избирателей с просьбой помочь им. Поэтому, я написал обращение к Кабинету министров. – говорит Кивалов. – Правительство практически выталкивает этих людей на уличные акции протеста. Ведь военные пенсионеры последнее индексирование пенсий получали в 2012 году и общее повышение пенсий в 2017 их не коснулось. Такая социальная дискриминация по профессиональному признаку должна быть немедленно устранена. Я хочу особо подчеркнуть – немедленно. Ведь пенсионерам уже сегодня надо платить коммуналку, покупать продукты и лекарства, а не послезавтра, когда правительство проснется. — возмутился депутат.

Политик сообщил, что в обращении указал на то, что правительство может и обязано пересчитать пенсии военным пенсионерам с 1 января 2018 года, учитывая зарплату, звание, выслугу лет, особенности прохождения службы, секретность и т.д. Так же, по мнению Сергея Кивалова, должны быть пересчитаны пенсии и пенсионерам органов внутренних дел (милиционерам).

Закон о пересчете пенсий с учетом позиции военных пенсионеров должен быть принят незамедлительно. Это очень важно. По этой теме есть большой социальный резонанс и запрос общества на восстановление справедливости достаточно велик. Кстати, я увидел, что на сайте Президента зарегистрирована петиция о необходимости пересчете пенсий военным пенсионерам. Автор петиции мне не знаком, но это и не важно. Думаю, такую петицию можно поддержать. В любом случае, правительство должно немедленно исправить свою ошибку, сполна оплаченную военными пенсионерами. Иначе, бывшие военные выйдут на улицы.

Отметим, что сегодня военные пенсионеры вышли на митинги по всей Украине. Как сообщалось ранее, Одесскую облгосадминистрацию пикетировали пенсионеры-силовики, которые требовали пересчета пенсий.