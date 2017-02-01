Опыт и мудрость в борьбе за социальную защиту

В зале заседания ОГА на ул. Канатной состоялось заседание областного союза ветеранов силовых структур и воинской службы. Более 27 000 стражей правопорядка, которые большую часть своей жизни отдали охране отчизны от внешних и внутренних врагов, остались за гранью нищеты в результате внесения изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых других граждан».

На протяжении года ветераны пытались отстоять свои конституционные права, обращаясь во все ведомственные инстанции, в том числе к президенту и премьер-министру, но кроме отписок ничего не получили. В начале года, участники боевых действий в Афганистане, Чернобыле, Второй мировой выходили отстаивать свои права с протестами на холодные улицы. Всё дело в том, что в День Вооружённых Сил Украины 6 декабря 2016 года нардепы внесли изменения в Закон Украины «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых других граждан». Теперь переиндексацией пенсий занимается Кабмин, как именно он это будет делать в законодательстве не прописывается.

«Вместо объединения нации в такое тяжёлое время, правительство и ВРУ делают всё для разъединения страны. Вот где «план Шатун» в действии. Мы требуем от президента Украины вернуть Украину в правовое поле, потребовать от правительства обязательного выполнения поручений президента, а от Верховной Рады – вернуть прежнюю редакцию ч. 4 ст. 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых других граждан»», – сказал председатель областного Союза ветеранов силовых структур Анатолий Слободяник.

Комиссией Совета ветеранов воинской службы принято требование срочно внести проект-постановление о денежном обеспечении бывших военнослужащих, обязать министерство обороны подать изменения в пенсионный фонд Украины, а также наладить процесс медицинского обслуживания военных пенсионеров. Председатель этой организации, Александр Бунков подчёркивает: «Мы требуем, чтобы нас услышали, чтобы был диалог в наших взаимоотношениях с властью. Мы понимаем ситуацию, сложившуюся в стране, и не требуем изменений сегодня и сейчас, но не надо так грубо вмешиваться в законодательство».

Ветераны акцентируют внимание на том, что причиной всех бед в стране является война, поэтому её необходимо немедленно прекратить. Слишком много средств она забирает из бюджета страны, которая и так находится на грани краха. Принятый законопроект несёт в себе угрозы и для нынешних воинов АТО. Поэтому герои сегодняшних дней и былых времён должны получать достойное пенсионное обеспечение и это не должно зависеть от прихоти чиновников.

В случае невыполнения требований пенсионеры-силовики заявили о своей готовности к масштабным акциям протеста.