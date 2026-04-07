20 марта в украинском православии завершилась целая эпоха. Более скромными словами описать смерть патриарха Филарета не приходится: это был контраверсионный, но без преувеличения эпохальный человек.

Достаточно сказать, что предстоятелей обеих крупнейших православных церквей, действующих в Украине, хиротонизировал в епископы именно Филарет: предстоятеля УПЦ Московского патриархата митрополита Онуфрия (Березовского) – в декабре 1990 года, предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины митрополита Епифания (Думенко) – в ноябре 2009-го.

Интересно, что оба рукоположения, между которыми прошло почти 20 лет, состоялись в одном и том же месте – Владимирском соборе в Киеве, где патриарх Филарет неизменно служил с 1966 (!) года. Хоть и успел за это время побывать в составе трех разных церквей.

В том же соборе, но уже в декабре 2019 года Филарет рукоположил в епископы и некоего архимандрита Никодима. Того самого, который на второй день после смерти Филарета объявил себя "патриархом Киевским".

Однако даже того таинства посвящения его в епископы в 2019 году не признает ни одна православная юрисдикция, включая ПЦУ, потому что на тот момент Филарет уже зашел в острый конфликт с новосозданной объединенной церковью и провозгласил "возрождение" своего Киевского патриархата.

"Раз есть патриарх, то есть и патриархат", – буквально так заявил Филарет в июне 2019 года, объясняя свое решение о фактическом отколе от ПЦУ.

Исходя из этой логики, многие в православной среде надеялись, что после кончины патриарха откроется окно возможностей для преодоления по крайней мере того противоестественного состояния, когда разные части бывшего Киевского патриархата не могут сосуществовать в рамках единой поместной церкви.

Однако первые часы после смерти патриарха показали, что вместе с рукоположением в сан он, похоже, передал своим ставленникам и часть своих неуемных амбиций. А из-за них в сердцах рукоположенных им высоких отцов церкви не нашлось места открытому, основанному на любви и прощении, диалогу.

Так что вместо возвращения из раскола Никодим собрал, пожалуй, первый в мире "онлайн-собор" и, в нарушение своего же устава и традиций, провозгласил себя патриархом Киевским. А ПЦУ сделала все, чтобы "онлайн-патриарху" Киевскому негде было в Киеве даже службу отслужить.

Что происходит в украинском православии после смерти почетного патриарха Филарета, что за оперетка разыгрывается вокруг "патриарха" из Сум и есть ли надежда на преодоление разъединений малых и больших, разбиралась "Украинская правда".

А был ли патриархат?

21 марта открытый гроб с телом патриарха Филарета стоял в главном соборе Михайловского Златоверхого монастыря. Службу правил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Все желающие могли прийти и проститься со святейшим.

Тем временем в какой-то темной комнатке, теснясь между картиной и кондиционером, четверо владык из так называемого Киевского патриархата на камеру вдруг делают неожиданное объявление. Масштаб заявленных решений явно контрастирует с убогой комнаткой: состоялось "внеочередное заседание Архиерейского собора УПЦ КП", и на нем архиереи избрали себе "патриарха Киевского" вместо Филарета – архиепископа Сумского Никодима.

Архиепископ Сумской Никодим

У людей, которые мало следили за состоянием дел украинского православия, все это нагромождение имен, титулов, юрисдикций и назначений может вызвать много вопросов относительно того, а что, собственно, происходит. Однако, поверьте, у тех, кто за жизнью церкви следит, вопросов еще больше.

Чтобы понять суть событий, надо для начала выяснить, а что это за церковь, предстоятелем которой объявили Никодима? Существует ли вообще такой субъект как Киевский патриархат? Спойлер – юридически такой структуры нет.

Когда мы говорим, что патриарх Филарет – выдающаяся личность, это не фигура речи. Его путь как предстоятеля Украинской Православной Церкви начался еще в 1966 году.

Когда он возглавил УПЦ, это была довольно деградировавшая после лет сталинских репрессий и советского террора структура: лишенная имущества и значительной части духовенства. Многие же из представителей высшего духовенства, которые в церкви остались, часто соревновались не в достижениях духа, а в званиях в органах государственной безопасности.

В то же время в 1992 году, когда состоялся скандальный Харьковский собор, где Москва отстранила Филарета после его попытки добиться автокефалии, УПЦ уже была одной из самых мощных православных церквей в составе РПЦ, а может и мира.

Харьковская измена стала для Филарета личным ударом, ведь большинство из подписантов были рукоположены в епископы им самим.

Однако не в характере Филарета было долго и болезненно переживать. Он быстро организовал объединение своих сторонников из Московского патриархата и части Украинской автокефальной церкви – так в 1992 году появилась УПЦ Киевского патриархата. Филарет сначала был там заместителем патриарха Владимира, а после его смерти его избрали предстоятелем этой никем не признанной церкви.

Именно Киевский патриархат за более чем четверть века существования стал главной базой для образования поместной Православной Церкви Украины в 2018 году, которая 6 января 2019-го получила томос об автокефалии.

Тогда же, в декабре 2018 года, в день объединительного собора, Киевский патриархат был ликвидирован как религиозная организация, а вся полнота его духовенства и верующих влилась в новосозданную Православную Церковь Украины.

Единственная проблема в процессе получения церковной независимости для самого Филарета заключалась в том, что Константинопольский патриарх Варфоломей отказывался предоставлять томос, если новую объединенную церковь возглавит именно Филарет. Слишком неоднозначную репутацию тот заслужил в мировом православии.

Так что когда на объединительном соборе делегаты помолились Святому Духу с просьбой указать им правильный выбор, патриарх Филарет в присущей ему категорической манере решил несколько "помочь" Божьему Промыслу не промахнуться с кандидатом.

Не более не менее, святейший заявил клиру и отдельно другим кандидатам, что возглавить ПЦУ должен никто иной как митрополит Епифаний. Иначе никакого объединения, а значит, и томоса, не будет.

Патриарху нужен был человек, которого бы он считал близким и через которого бы мог обеспечить свое влияние на управление новой церковью.

Митрополит Епифаний должен был стать таким человеком. Любимый ученик, который в интервью УП рассказывал, что Филарет участвовал в его жизни с самого момента пострига: от отправки на обучение в Грецию до назначения самым младшим митрополитом КП, личным помощником и даже местоблюстителем в случае смерти патриарха. Более доверенного человека, чем Епифаний, у Филарета, казалось, просто не было.

Как рассказывали УП участники собора, Филарет остерегался других кандидатов, в первую очередь митрополита Луцкого и Волынского Михаила, потому что видел в них склонность отстранить его от реального управления церковью.

Каким же сюрпризом должно было стать для почетного патриарха то, что после интронизации на Киевскую кафедру Епифаний начал постепенно, но решительно, выстраивать собственную субъектность и реально руководить церковью как ее предстоятель, а не как "второй номер".

Взяв на себя ношу лидерства, митрополит Епифаний решил ее и нести. Поэтому уже с первых заседаний Синода, где Филарет имел место постоянного члена, между ними начали возникать трения.

Постепенно Филарет отошел от управления ПЦУ, а затем решил сделать свою "третью попытку" построить церковь "с нуля".

Как гром среди ясного неба, через 6 месяцев и 5 дней после появления ПЦУ, 20 июня 2019 года, Филарет объявил о "возрождении" ликвидированного им же перед объединительным собором Киевского патриархата.

В тот день во Владимирском соборе Филарет собрал "поместный собор УПЦ КП", на который приехали всего два епископа и оба из одной епархии в России: митрополит Иоасаф, который до сих пор возглавляет епархию в Белгородской области, и его викарный епископ Петр. Вот таким обще ством и был "возрожден" Киевский патриархат.

Правда, за последующие годы этот процесс так и не был юридически оформлен: государство не зарегистрировало устав "восстановленной" структуры, и эта церковь фактически не владеет каким-то знаковым имуществом, как Владимирский собор или патриаршая резиденция в Киеве.

Несмотря на это Филарет упорно начал строить свой отдельный патриархат. Впоследствии к нему из ПЦУ откололся митрополит Фалештский Филарет, который развивал КП в Молдове.

Симптоматично, что первыми недовольными, поддержавшими Филарета, были как раз руководители зарубежных епархий, от которых ПЦУ должна была отказаться по условиям томоса. Им следовало искать места в тех юрисдикциях, на территории которых они находились и с которыми по сути дела долгие годы конкурировали.

Еще нескольких "епископов" святейший Филарет рукоположил в оперативном режиме в ближайшие месяцы. В том числе и неприметного до тех пор сумского архимандрита Никодима.

Ни одна церковная юрисдикция не признавала ни "восстановленной" церкви, ни новопосвященного епископата. Но патриарху к такому было не привыкать. Он свое делал. Правда, после начала полномасштабного вторжения Филарет прекратил множить епископов, чтобы дополнительно не разрушать единства церквей, так необходимого воюющему народу.

ПЦУ и Филарет

В украинской околоправославной среде был достигнут неформальный консенсус: не критиковать Филарета, учитывая его авторитет и преклонный возраст. К действиям святейшего относились несколько со снисхождением, понимая, что рядом с ним нет ни одного другого клирика, который бы имел хоть немного сопоставимый уровень авторитета и уважения в обществе. Поэтому весь проект "возрожденного КП" смог бы существовать не дольше, чем будет жить Филарет.

Тон такому восприятию задала сама ПЦУ митрополита Епифания: она не шла на публичный конфликт с почетным патриархом, считала его своим членом, позволила Филарету пожизненное служение во Владимирском соборе и жизнь в резиденции на столичной улице Чикаленко.

Более того, даже коммунальные расходы в резиденции покрывала ПЦУ.

У Епифания избрали стратегию невмешательства и выжидания в отношении патриарха. Но только в отношении него. Все имущество, которым пользовался Филарет, было юридически оформлено на ПЦУ, всех архипастырей, которые за ним перешли, лишили церковных званий и запретили к служению.

Поэтому Православная Церковь Украины ждала, но готовилась. Ведь было очевидно, что после смерти патриарха в среде так называемого Киевского патриархата не останется фигуры, способной обеспечить этой структуре общественную легитимность. И к тому моменту следует быть готовым.

Похороны патриарха Филарета

Стратегия сработала. Более того, митрополит Епифаний сумел за несколько месяцев до смерти патриарха совершить несколько очень символических и показательных жестов примирения.

Сначала осенью 2025-го Епифаний посетил Филарета в его резиденции, а затем святейший патриарх приехал к блаженнейшему митрополиту, и они впервые за долгие годы совместно помолились в Михайловском соборе.

Также предстоятель ПЦУ сумел наладить отношения с единственной родней Филарета, сестрами и племянниками, которые до того долгое время отзывалась о Епифании и его клире, мягко говоря, не очень приветливо. По данным УП, отношения с родными во многом помогли в организации взаимопонимания между патриархом и митрополитом Киевскими.

Чтобы стратегия возвращения фигуры Филарета и его наследия в лоно ПЦУ сработала, необходимы были лишь две вещи: чтобы в последний путь именно служители Православной Церкви Украины сопровождали патриарха, и чтобы клирики так называемого Киевского патриархата или быстро пристали к ПЦУ, или же сами наломали дров и дискредитировали свое движение.

Митрополит Епифаний отпевает патриарха Филарета

Оба условия были выполнены. Родные патриарха выразили волю, чтобы его отпевали служители ПЦУ и похоронили во Владимирском соборе, который теперь окончательно стал одним из мест служения митрополита Епифания.

Часть клира, включая управляющего делами КП архиепископа Андрея, пришли попрощаться с Филаретом: кто-то в Михайловском соборе, кто-то – уже после погребения во Владимирском.

Похороны патриарха Филарета

Фото: УПЦ Киевский Патриархат в Facebook

Остальные же высшие чины из окружения Филарета, кто на прощание не пришел, развели такие лихорадочные попытки срочно назначить кого-то из себя "патриархом", что никакие "черные" технологи не смогли бы нанести им большего вреда.

Первый виртуальный "патриарх Киевский"

Главной опасностью для лидеров так называемого Киевского патриархата после смерти Филарета было то, что в их общине нет ни одного мощного "преемника". Того, кто мог легитимизировать отказ от возвращения в единую поместную церковь ПЦУ.

Поэтому для успеха отдельного проекта КП следовало действовать осторожно, взвешенно, не торопиться и строго придерживаться канонов, чтобы не получить обвинения в стремлении нажиться на славе и достижениях Филарета.

Зато епископат так называемого Киевского патриархата поступил диаметрально противоположно, чем фактически сам навлек на себя публичную катастрофу.

Уже в день смерти Филарета, 20 марта, часть епископов КП собралась в Киеве. Они попытались занять Владимирский собор, но их быстренько оттуда попросили представители ПЦУ.

Незадолго до смерти Филарета структуры КП распространили документ, который назвали духовным завещанием патриарха. Там среди прочего говорилось, что отпевать святейшего после смерти могут только иерархи его патриархата.

Похороны патриарха Филарета

Апеллируя к этому, в КП заявили, что ПЦУ "похитила тело патриарха". Учитывая, что разрешение на отпевание предоставляли родные Филарета, заявление о похищении тела выглядело просто диким.

В ПЦУ апеллируют к видео, которое в сеть выложили сами лидеры КП, где Филарет подписывает это "завещание". На видео четко слышны голоса приближенных к патриарху служителей, которые просят его хотя бы прочитать то, что он подписывает. Поэтому складывается впечатление, что Филарет даже не видел, не то что не писал, своего же "завещания".

Традиционно в православных церквях сразу после смерти предстоятеля избирают местоблюстителя – человека, который временно исполняет обязанности до избрания нового патриарха, чтобы церковь могла спокойно похоронить предыдущего предстоятеля.

В свое время сам Филарет в рамках РПЦ был местоблюстителем после смерти в 1990 году патриарха Московского Пимена.

Согласно последнему действующему уставу Киевского патриархата, местоблюстителем должен был стать епископ Переяславский и Белоцерковский – по должности. Или местоблюстителя должны были избрать на заседании Синода.

Насколько известно УП, архиепископ Переяславский и Белоцерковский из КП Андрей даже пытался созвать соответствующее заседание Синода. Но не суждено было.

Оказалось, что архиепископ Сумской Никодим успел провести подготовительную работу и консультации с другими членами Синода КП. А митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф всячески его поощрял немедленно собирать не Синод (исполнительный орган), а Архиерейский собор (собрание, принимающее стратегические решения), и выносить вопрос о немедленном избрании нового патриарха.

О том, чтобы ждать 40 дней, пока упокоится душа почившего патриарха, и речи не было. Как написал у себя в соцсетях сам Иоасаф, раз у КП нет официально зарегистрированного устава, то его невозможно и нарушить. А значит, можно избрать патриарха, как и когда захотят отцы церкви. Даже если часть членов Собора должна будет голосовать онлайн.

Против такого турборежима запротестовал упомянутый потенциальный местоблюститель Андрей и отказался голосовать.

Это не помешало проголосовать остальным 7 архиереям КП. При том подобные голосования обычно проходят тайно. Поэтому на онлайн-соборе Господь, видимо, явил свое чудо и позволил трем делегатам, которые голосовали из России и Молдовы, сохранить тайну голосования. Ну потому как еще ни одно земное правительство не сумело решить вопрос, как прервать цифровой след и сделать онлайн-голосование тайным.

По результатам "голосования" решили назначить "патриархом" архиепископа Сумского Никодима, фигуру очень мало известную общественности.

Достаточно отметить, что его кафедральный собор – это скромное переоборудованное помещение бывшего советского магазина в Сумах.

"Патриарх Киевский" в своем кафедральном храме

Никакого реального представительства в Киеве у "патриарха Киевского" нет. В первые дни после избрания он отслужил богослужение на Оболони, но через несколько дней настоятель того прихода с храмом перешел в Православную Церковь Украины.

Поэтому фактически "патриарх Киевский" остался пока вообще без Киева.

Стремясь как можно быстрее закрепить власть, он со своей свитой допустил ряд очевидных ошибок, которые сразу настроили против них значительную часть православного сообщества.

Начиная с отказа хотя бы выждать траур по Филарету, заканчивая поспешным переделом должностей в первые же дни и раздачей новых епископских званий своим приближенным.

Представители ПЦУ, в частности митрополит Евстратий (Зоря), публично называют эти события "специальной церковной операцией", намекая на возможные внешние влияния. В частности, обращают внимание на то, что среди активных участников процесса – иерархи Иоасаф и Петр, спокойно служащие в России во время войны. Впрочем, прямых доказательств версии о влиянии российских спецслужб нет. Банально, если бы историю финансировала ФСБ, то у Никодима были бы хоть какие-то деньги.

А по состоянию на сейчас единственный ресурс, которым он владеет – это канал в Telegram на 350 подписчиков и его же страница в Facebook, которую, по данным УП, уже несколько раз блокировали и с боями восстанавливали.

Даже официальный сайт КП начал публиковать отчеты о богослужениях Епифания.

Связанность Иоасафа с российскими спецслужбами так же сложно доказывать только тем, что он продолжает деятельность во время войны. Ведь, скажем, на интронизацию митрополита Епифания владыка Иоасаф приезжал также из России, и тогда уже несколько лет как шла война.

В этой ситуации сложно определить, что для иерархов КП хуже: упомянутые подозрения в работе на врага или очевидный уровень собственной неготовности к высокому служению и поразительная несдержанность уже в первые дни "у власти".

Потому что последствия амбиций уже более чем заметны: большинство киевских приходов, которые ориентировались на патриарха Филарета, завершили переход в ПЦУ. Такие же процессы происходят и в регионах.

Поэтому владыке Никодиму стоит задуматься, будет ли ему чем править после интронизации.

Несколько епархий по стране и приходов за рубежом – та ли это паства, о которой должен заботиться целый патриарх? Никем и никогда не признанный, даже частью собственных же архиереев.

"Раз есть патриарх, то есть и патриархат", – говорил Филарет.

Но будет ли в таком патриархате кто-то кроме самого патриарха?

Роман Романюк, УП