С 2024 года почти каждое подразделение ВСУ сталкивается с нехваткой людей, хотя до этого проблем с мобилизационным ресурсом не было. Проблема могла возникнуть из-за того, что государство не вкладывало ресурсы в мобилизацию, пока в стране были добровольцы, а потом “было уже поздно”, рассуждает в беседе с DW Роман Городецкий, старший офицер отдела психологической поддержки персонала 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

Проблема не только в истощении человеческого капитала в стране, но и в том, что украинская армия расширяется и нуждается во все большем количестве людей, в том числе специалистов, считает Ярослава Братусь, старший аналитик фонда “Вернись живым”. К тому же, среди украинцев армия спустя годы войны воспринимается в том числе и как работодатель, и этот работодатель перестал быть конкурентоспособным: нет фиксированных сроков службы, встречаются некомпетентные командиры, а людей между подразделениями распределяют несправедливо, полагает Братусь.

Мобилизация же в стране организована с недостатками. Первый — она остается “постсоветской, ориентированной на среду, в которой все процессы контролируются и нет личной свободы”, - считает Братусь. Второй недостаток — ориентированность на количество новобранцев, а не их морально-деловые качества и квалификацию.





