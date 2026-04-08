Tasnim: ОАЭ аннулировали ВНЖ всех граждан Ирана и присвоили активы на $530 млрд.

На фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке информационное пространство всколыхнули сообщения о беспрецедентных мерах со стороны Объединённые Арабские Эмираты в отношении граждан Иран. По данным иранского агентства Tasnim News Agency, власти Эмиратов якобы аннулировали виды на жительство всех иранцев, включая так называемые «золотые визы», а также изъяли активы на сумму около 530 миллиардов долларов.

В публикации утверждается, что речь идёт о масштабной конфискации средств, которые ранее были вложены иранскими гражданами в экономику ОАЭ. При этом, по версии источника, инвесторам якобы обещали долгосрочное — вплоть до 99 лет — право проживания, однако теперь эти обязательства в одностороннем порядке пересматриваются без объяснения причин.

Если подобные данные подтвердятся, это может стать одним из крупнейших финансовых ударов в современной истории региона. Однако важно отметить: информация на данный момент исходит исключительно от иранской стороны и требует независимого подтверждения.

Одновременно с этим продолжается и военная эскалация. Ранее представители Корпус стражей исламской революции сообщили о проведении масштабной комбинированной операции против промышленных объектов в регионе. Под удар попали крупнейшие алюминиевые предприятия — завод EMAL в ОАЭ и Aluminium Bahrain в Бахрейне.

Особое внимание было уделено предприятию Emirates Global Aluminium в Абу-Даби — одному из крупнейших производителей алюминия в мире. По имеющейся информации, завод получил значительные повреждения, пострадали несколько сотрудников, однако угрозы их жизни нет. В настоящее время специалисты оценивают масштаб нанесённого ущерба.

Эксперты отмечают, что сочетание экономического давления и военных действий может свидетельствовать о переходе конфликта в новую фазу — с использованием как финансовых, так и силовых инструментов воздействия.

В то же время международное сообщество пока не дало однозначной оценки происходящему. Отсутствие подтверждений со стороны независимых источников и официальных заявлений властей ОАЭ оставляет ситуацию в зоне информационной неопределённости.

Очевидно одно: дальнейшее развитие событий может иметь серьёзные последствия не только для отношений между двумя странами, но и для всей мировой экономики, учитывая стратегическое значение региона Персидского залива.