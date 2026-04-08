Голову АМКУ викликали до Верховної Ради через можливу змову на ринку пального

Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка викликали на 8 квітня до парламенту для доповіді щодо ситуації з цінами на пальне та можливого зговору на ринку АЗС. За даними трансляції засідання, за відповідне рішення 7 квітня проголосували 157 народних депутатів.

Деталі

Виступ голови АМКУ має відбутися у середу о 12:00.

Від Кириленка Верховна Рада очікує доповіді, чи була змова на ринку і чи зробила держава все необхідне для врегулювання ситуації на АЗС і загалом на паливному ринку.

Парламентарі наголосили, що відтоді, як Кириленко минулого разу приходив до Ради з доповіддю, минуло півтора місяця, тож у комітету вже мали б з’явитися відповідні висновки.

Раніше керівник АМКУ під час виступу у парламенті не зміг пояснити, чи існує змова між учасниками ринку, чи хтось просто наживається на різкому подорожчанні пального.

Контекст

Імпорт дизельного пального в Україні в березні 2026 року склав 577 000 т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% – березня 2025-го. Це рекордний березневий обсяг із 2021 року, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Квітень теж буде напруженим через обмаль вільних ресурсів у Європі та високі ціни, що потребують більших обігових коштів, зазначили в «А-95».

Питання постачання дизеля особливо важливе для України, яка імпортує цей вид пального і потребує його для роботи військової техніки. Водночас президент Володимир Зеленський 28 березня повідомив, що скарг від армії на брак пального наразі немає. За його словами, під час переговорів із країнами Перської затоки Україні вдалося домовитися про забезпечення дизелем щонайменше на рік.

У березні, на який припали ескалація війни на Близькому Сході і перекриття Ормузької протоки, ціни на паливо в Україні зросли на 14% порівняно з лютим, підрахував НБУ. Детальніше про вплив цієї ситуації на ціни на українських АЗС у березні – у матеріалі Forbes Ukraine.

10 березня АМКУ почав розслідування щодо можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального після різкого зростання цін на АЗС.

23 березня в інтерв’ю enkorr Кириленко розповідав, що пальне, яке було імпортоване раніше за нижчими цінами, мережі АЗС не могли реалізовувати за старими цінами, адже це не дозволило б закупити нові аналогічні обсяги і могло б призвести до дефіциту.

В Україні з 20 березня до 1 травня діятиме часткова компенсація витрат на пальне. У програмі братимуть участь мережі, зареєстровані в «Національному кешбеку».





