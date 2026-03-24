Сьогодні, 12:00

В Японії виник ажіотаж на туалетний папір через чутки про дефіцит на тлі війни в Ірані

В Японії фіксують хвилю ажіотажного попиту на туалетний папір після поширення в соцмережах чуток про можливі перебої з постачанням через ситуацію на Близькому Сході. Влада закликає громадян не піддаватися паніці. Про це повідомляють, зокрема, The Japan Times та Bloomberg.

Деталі

  • У Міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії наголосили, що жодних ризиків дефіциту немає: виробництво працює стабільно, а запасів достатньо для внутрішнього споживання. Там наголошують, що галузь майже не залежить від ситуації на Близькому Сході.
  • Попри офіційні роз’яснення, в окремих регіонах уже спостерігається підвищений попит. У соцмережах активно поширюють повідомлення про можливе подорожчання або брак продукції, що й провокує панічні закупівлі в магазинах.
  • За оцінками галузевих організацій, приблизно 97% туалетного паперу виробляють безпосередньо в Японії, переважно з переробленої сировини. Частину целюлози імпортують з різних регіонів, зокрема з Америки та Південно-Східної Азії, що забезпечує диверсифікацію постачань.

Контекст

Подібні ситуації вже не раз виникали в Японії. Хвилі панічного скуповування туалетного паперу спостерігалися під час нафтової кризи 1973 року, після землетрусу 2011-го, а також у період пандемії COVID-19. У кожному з цих випадків реального дефіциту не було – порожні полиці ставали наслідком ажіотажного попиту, а не проблем із постачанням.

В Україні через війну на Близькому Сході виник ажіотаж на пальне. Гуртові ціни на пальне в Україні зросли на 23% на тлі різкого підвищення світових котирувань на нафту. Більше про те, як ситуація може вплинути на ціни на українських АЗС у березні, – у матеріалі Forbes Ukraine.

10 березня АМКУ повідомив, що розпочав розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку пального після різкого зростання цін на АЗС.


