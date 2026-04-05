Реформа оплати праці вчителям: освітній комітет ВР незадоволений роботою МОН

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав роботу Міністерства освіти незадовільною у питанні формування нової моделі оплати праці педагогічних працівників.

Відомство вчасно не підготувало законопроєкт для підвищення зарплат вчителям з одночасною реформою структури надбавок, розповів очільник комітету Сергій Бабак.

Під час ухвалення бюджету на надбавки виділили додаткові 4,6 млрд грн. Після чого МОН отримало доручення від Кабміну розробити нову систему оплати праці вчителів, щоб вона могла запрацювати разом із другою хвилею підвищення окладів на 20% з 1 вересня 2026 року.

У Міністерстві заявили, що представили підхід, за яким пропонують підвищити посадовий оклад на 20% й інтегрувати в нього надбавку за престижність. Так доплата, розмір якої зараз залежить від рішення громад, стане гарантованою частиною виплат учителям.

Крім того, у посадовому окладі зафіксують доплати за несприятливі умови роботи. Також підвищення передбачатиме, що педагогічних та науково-педагогічних працівників виведуть із Єдиної тарифної сітки.

Голова комітету Сергій Бабак пояснив, що за попередніми рекомендаціями, МОН мало подати результати роботи міжвідомчої групи до 20 березня. Однак наразі вона навіть не починала формувати нову модель нарахування заробітної плати.

На засіданні комітету 1 квітня розглядали це питання, і підхід відомства викликав критику. Через зволікання навіть у разі термінового ухвалення рішень парламент не змінюватиме правила під час літніх канікул.

За словами Бабака, для напрацювання рішення було 3,5 місяці, а позиції всіх сторін були відомі раніше.

"МОН пропонувало виправити ситуацію черговими надбавками, пояснюючи свою позицію – позицією профспілок. Тобто фактично один зі стейкхолдерів має монополію на прийняття рішень, і МОН з цим погоджується, не питаючи думки інших дотичних учасників процесу, зокрема вчителів. Нам усім важливо зрозуміти, що ключова проблема полягає у дизайні самої системи оплати праці. Запроваджуючи нові надбавки, ми лише ускладнюємо систему і закладаємо ще більші дисбаланси. "Вмонтувати" чергову надбавку – це не реформа. І головне, вчителі цих "збільшень" банально не відчують", – зауважив голова комітету.

Він додав, що пропозиція представити новий законопроєкт з вересня 2027 року також не вирішить питання.

За підсумками засідання Комітет рекомендував МОН невідкладно забезпечити початок роботи міжвідомчої робочої групи і до 22 квітня надати узгоджену концепцію нової моделі оплати праці з розрахунками.

Після чого комітет повторно розгляне питання 29 квітня.

Нагадаємо, раніше під час засідання комітету пропонували відв'язати розмір оплати праці українських вчителів від мінімальної зарплати, адже такий зв'язок існує лише у сфері освіти.

Джерело