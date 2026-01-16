"Ситуація погіршується з року в рік": у Раді визнали незадовільною роботу МОН із використання субвенцій

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій визнав незадовільною роботу Міністерства освіти й науки України з використання субвенцій у 2025 році.

Про рішення повідомив голова комітету, народний депутат Сергій Бабак.

"Неприємно констатувати, але ситуація в частині засвоєння коштів погіршується з року в рік. Комітет щоразу ініціює та докладає максимум зусиль для збільшення обсягу субвенцій. Шукаємо компроміси з Мінфіном. Знаходимо їх. Коштів стає більше, а ось відсоток їхнього засвоєння щороку відчутно падає", – зауважив посадовець.

Зокрема комітет розглянув результати використання державних субвенцій за різними напрямками у 2023-2025 роках. Попри те, що у 2025-му обсяг виділених коштів збільшився до 13,3 млрд грн, фактично використали тільки 64,9%. Загалом залишок становить 4,67 млрд грн, які повернули до бюджету.

Схожа ситуація була й у 2023 і 2024 роках, додає Бабак. Обсяг використаних субвенцій становив 82,9% і 74,5% відповідно. Цьогоріч знову планують збільшити капітальні субвенції. За словами голови освітнього комітету, їх розподіл триматимуть на контролі.

"Головний виклик – зробити так, щоб ці кошти перетворювалися на реальні укриття й їдальні з сучасними харчоблоками, а не ставали мільярдними "залишками", які повертаються до державного бюджету. Це питання якості управління й менеджменту", – зауважив Сергій Бабак.

Раніше освітній комітет також визнав роботу МОН незадовільною в частині забезпечення шкіл новими підручниками. Після чого Міністерство оштрафувало 12 видавництв за порушення термінів доставки.

Дар'я Маркова, "УП. Життя"