Наукова спільнота Одещини зазнала тяжкої втрати — пішов із життя видатний вчений, доктор економічних наук, професор ЛИСЮК ВОЛОДИМИР МИТРОФАНОВИЧ

З глибоким сумом повідомляємо, що 17 лютого 2026 року відійшов у вічність професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу ринкових механізмів і структур ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» Лисюк Володимир Митрофанович.

Володимир Митрофанович був зразком відданості науці та невтомним дослідником. Почавши свій шлях у 1969 році після закінчення Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості, він вибудував блискучу академічну кар'єру, що стала прикладом для багатьох поколінь економістів.

Понад пів століття свого життя Володимир Митрофанович присвятив науці та освіті. Автор понад 180 наукових праць та 12 монографій, він зробив неоціненний внесок у розробку теорії товарних ринків та логістики. Його авторитет визнавали на найвищому рівні: він був членом Спеціалізованих вчених рад Одеського національного політехнічного університету та ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України», заступником головного редактора журналу «Економіка харчової промисловості».

Вагома частина професійного шляху Володимира Митрофановича була пов'язана з Державною установою «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України». Протягом 2014–2018 років він очолював відділ ринкових механізмів та структур, де під його науковим керівництвом здійснювалися стратегічні дослідження функціонування товарних ринків та розроблялися методологічні основи регулювання національного господарства. Цьому етапу передував значний досвід практичної державної діяльності: у 1993–1999 роках Володимир Митрофанович займав посаду голови Одеського територіального відділення Антимонопольного комітету України, де стояв біля витоків формування конкурентної політики регіону.

Володимир Митрофанович Лисюк був душею колективу, фахівцем найвищого ґатунку, чий досвід та ініціативність дозволили відділу досягти значних наукових результатів.

Як мудрий наставник, він підготував 11 аспірантів, передаючи їм свій досвід та відданість справі. Багаторічна праця вченого відзначена грамотами Президії Академії наук та Одеської облдержадміністрації.

Володимир Митрофанович назавжди залишиться в пам’яті колег та учнів як людина високого інтелекту, професіоналізму та доброти.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять про цю надзвичайну людину завжди житиме в наших серцях….