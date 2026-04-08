На фоне угроз Дональда Трампа оставить Иран без мостов и энергоструктуры, местный министр призвал молодежь сформировать живые цепи вокруг электростанций.

"Приглашаю всех молодых людей, деятелей культуры и искусства, спортсменов и чемпионов принять участие в национальной кампании "Живая цепь иранской молодежи за светлое завтра", — написал Алиреза Рахими в X.

Заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана призвал молодежь сформировать "живую цепь" вокруг электростанций страны после угроз президента Дональда Трампа о том, что США будут бомбить иранскую общественную инфраструктуру, если Иран не откроет Ормузский пролив.

"Завтра, во вторник в 14:00, рядом с электростанциями по всей стране, независимо от убеждений и вкусов, мы будем стоять рука об руку и говорить: нападение на общественную инфраструктуру — это военное преступление", - сообщил Рахими в ролике.

В минувшие выходные Трамп заявил, что у Ирана есть время до вторника, 8 часов вечера по восточному времени (3 часа ночи 8 апреля по киевскому времени), чтобы заключить сделку.

Это не первый раз, когда иранские власти нарушают международное гуманитарное право, вербуя детей-солдат. Это происходило во время ирано-иракской войны 1980-х годов, в которой погибли десятки тысяч детей.

Также в конце марта революционная гвардия страны призвала граждан-"добровольцев" в возрасте от 12 лет помочь в военных действиях, в том числе участвовать в патрулировании.

При этом Армия обороны Израиля призывает иранцев держаться подальше от поездов и железных дорог.

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) выпустили "срочное предупреждение" иранцам с призывом не пользоваться поездами и держаться подальше от железнодорожных путей в течение следующих 12 часов.

"Ваше присутствие в поездах и вблизи железнодорожных путей подвергает вашу жизнь опасности", - сказано в сообщении.

Предупреждение, предоставленное Израилем, истекает за шесть с половиной часов до крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы Ормузского пролива.

Трамп пригрозил уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, включая мосты и электростанции, если тот не выполнит его требования.

Нанесение ударов по критически важной гражданской инфраструктуре может быть расценено как военное преступление. Трамп неоднократно объявлял, а затем изменял сроки открытия пролива.

Во время пресс-конференции 6 апреля президент США заявил, что его не беспокоит тот факт, что атака на гражданскую инфраструктуру Ирана нарушит Женевскую конвенцию.

Напомним, ранее Тегеран предупреждал о возможности нанесения ударов по американским технологическим компаниям, работающим на Ближнем Востоке. Так, Иран заявил, что атакует дата-центры OpenAI, которые находятся в ОАЭ.





