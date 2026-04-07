Одесская военная администрация вводит трудовую повинность на территории города.

Такое распоряжение на днях подписала исполняющая обязанности начальника ОВА Надежда Задорожная, передает корреспондент «Думской».

Согласно документу, трудоспособных одесситов будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. Речь о ликвидации последствий обстрелов, строительстве и ремонте укрытий, погрузке-разгрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах незламності, изготовлении маскировочных сеток и мном другом.

Отдельно подчеркивается, что для работ на местах прилетов будут формироваться специальные бригады.

Согласно распоряжению, трудовая повинность охватывает граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые по состоянию здоровья способны выполнять такие задачи. В их числе — безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны, а также другие незанятые жители. При необходимости власти могут задействовать и работающих людей, если это не повредит основной деятельности их предприятий и организаций.

Организацией работ займутся коммунальные предприятия города и некоторые благотворительные организации, в частности «Воля, Перемога, Об’єднання України», «Благодійний фонд «Я-Маріуполь», «Мрія вільних людей» и «Запорука майбутнього». Они должны определить количество людей, места сбора и графики выполнения задач, а также назначить ответственных за оповещение и координацию.

Финансирование работ предусмотрено из разных источников — средств заказчиков, благотворительных взносов, а также Фонда социального страхования на случай безработицы. При этом участникам обещают оплату: для безработных — не ниже минимальной зарплаты, для трудоустроенных — не ниже их среднего заработка по основному месту работы.

«Трудовая повинность, действительно, предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения с 2022 года издали почти все местные органы власти страны, — говорит юридический обозреватель «Думской» Александр Иванов. — Начальник Одесской районной военной администрации, например, подписал его еще в январе 2025 года. Почему Одесса так долго тянула, непонятно: может, не хотели пугать людей? Как бы то ни было, появление этого документа не означает, что завтра одесситов будут хватать на улицах и отправлять разгребать завалы. Распоряжение просто создает правовой механизм для привлечения людей к такого рода работам и оплаты их труда. Естественно, в первую очередь добровольцев, волонтеров. Конечно, если ситуация значительно ухудшится, будут кого-то и принуждать, но, думаю, до этого дело не дойдет. Паниковать не стоит».

«АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ»

Распоряжение городской военной администрации прокомментировали в региональном центре занятости. Там говорят, что это часть национального проекта «Армія відновлення».

С начала года, по данным центра, к ней добровольно присоединилось уже почти 9 тысяч украинцев. Всего за весь период действия программы общественно полезных работ это уже 90 тысяч участников. В 2026 году к работам привлечено почти 8,7 тысячи человек, среди которых около 700 — люди в возрасте 60–70 лет.

На оплату труда участников программы направлено более 3 млрд гривен.

Общественно полезные работы охватывают ключевые направления, которые сегодня являются критически важными для страны. Это помощь маломобильным группам населения;

поддержка Вооруженных сил Украины; работы на объектах критической инфраструктуры и в укрытиях; разбор завалов и восстановление жилого фонда.

«Программа наконец заработала в Одессе, где это крайне необходимо. Для Одессы эта программа имеет особое значение. И важно, что сегодня она полноценно работает там, где потребность в восстановлении и помощи возникает ежедневно. В то же время следует четко понимать: участие в «Армии восстановления» является исключительно добровольным. Люди сами принимают решение присоединиться — и именно это формирует сильную мотивацию работать на результат для своих громад», — отмечают в центре занятости.

В 2026 году оплата труда за полный месяц участия составляет почти 13 тыс. грн, а для жителей прифронтовых территорий и ветеранов — до 17 000 грн. Граждане пенсионного возраста, до 70 лет, могут присоединяться к работам только на прифронтовых территориях.





