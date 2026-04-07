Сьогодні, 12:00

Розбирати завали та будувати укриття: військова адміністрація запроваджує трудовий обов'язок для одеситів

Одесская военная администрация вводит трудовую повинность на территории города.

Такое распоряжение на днях подписала исполняющая обязанности начальника ОВА Надежда Задорожная, передает корреспондент «Думской».

Согласно документу, трудоспособных одесситов будут привлекать к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. Речь о ликвидации последствий обстрелов, строительстве и ремонте укрытий, погрузке-разгрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах незламності, изготовлении маскировочных сеток и мном другом.

Отдельно подчеркивается, что для работ на местах прилетов будут формироваться специальные бригады.

Согласно распоряжению, трудовая повинность охватывает граждан в возрасте от 18 до 65 лет, которые по состоянию здоровья способны выполнять такие задачи. В их числе — безработные, внутренне перемещенные лица, ветераны, а также другие незанятые жители. При необходимости власти могут задействовать и работающих людей, если это не повредит основной деятельности их предприятий и организаций.

Организацией работ займутся коммунальные предприятия города и некоторые благотворительные организации, в частности «Воля, Перемога, Об’єднання України», «Благодійний фонд «Я-Маріуполь», «Мрія вільних людей» и «Запорука майбутнього». Они должны определить количество людей, места сбора и графики выполнения задач, а также назначить ответственных за оповещение и координацию.

Финансирование работ предусмотрено из разных источников — средств заказчиков, благотворительных взносов, а также Фонда социального страхования на случай безработицы. При этом участникам обещают оплату: для безработных — не ниже минимальной зарплаты, для трудоустроенных — не ниже их среднего заработка по основному месту работы.

«Трудовая повинность, действительно, предусмотрена законом о правовом режиме военного положения, и подобные распоряжения с 2022 года издали почти все местные органы власти страны, — говорит юридический обозреватель «Думской» Александр Иванов. — Начальник Одесской районной военной администрации, например, подписал его еще в январе 2025 года. Почему Одесса так долго тянула, непонятно: может, не хотели пугать людей? Как бы то ни было, появление этого документа не означает, что завтра одесситов будут хватать на улицах и отправлять разгребать завалы. Распоряжение просто создает правовой механизм для привлечения людей к такого рода работам и оплаты их труда. Естественно, в первую очередь добровольцев, волонтеров. Конечно, если ситуация значительно ухудшится, будут кого-то и принуждать, но, думаю, до этого дело не дойдет. Паниковать не стоит».

«АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ»

Распоряжение городской военной администрации прокомментировали в региональном центре занятости. Там говорят, что это часть национального проекта «Армія відновлення».

С начала года, по данным центра, к ней добровольно присоединилось уже почти 9 тысяч украинцев. Всего за весь период действия программы общественно полезных работ это уже 90 тысяч участников. В 2026 году к работам привлечено почти 8,7 тысячи человек, среди которых около 700 — люди в возрасте 60–70 лет.

На оплату труда участников программы направлено более 3 млрд гривен.

Общественно полезные работы охватывают ключевые направления, которые сегодня являются критически важными для страны. Это помощь маломобильным группам населения;
 поддержка Вооруженных сил Украины; работы на объектах критической инфраструктуры и в укрытиях; разбор завалов и восстановление жилого фонда.

«Программа наконец заработала в Одессе, где это крайне необходимо. Для Одессы эта программа имеет особое значение. И важно, что сегодня она полноценно работает там, где потребность в восстановлении и помощи возникает ежедневно. В то же время следует четко понимать: участие в «Армии восстановления» является исключительно добровольным. Люди сами принимают решение присоединиться — и именно это формирует сильную мотивацию работать на результат для своих громад», — отмечают в центре занятости.

В 2026 году оплата труда за полный месяц участия составляет почти 13 тыс. грн, а для жителей прифронтовых территорий и ветеранов — до 17 000 грн. Граждане пенсионного возраста, до 70 лет, могут присоединяться к работам только на прифронтовых территориях.


