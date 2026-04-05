Богослужения Страстной недели - одни из важнейших в литургическом календаре христиан. В Великий четверг католический кардинал Пиццабалла служил мессу в пустом Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Верующих не пустили из-за риска обстрела.

Месса без прихожан: так в в Иерусалиме отслужил молебен Великого Четверга латинский патриарх Пьербаттиста Пиццабалла. Страстная неделя этого года тяжело далась католической общине Израиля: на фоне идущей в Иране войны в стране запрещены массовые собрания людей, а святыни, в том числе и Храм Гроба Господня, закрыты из-за риска обстрелов.

Великий или Чистый четверг - одна из важнейших дат в в литургическом календаре христиан, в это день они вспоминают Тайную Вечерю и установление Иисусом таинства Евхаристии.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла прибыл на богослужение в узком кругу клириков. Обращаясь к ним, он =сравнил Храм с "утробой мира", в которой они "отрезаны от внешнего мира, который рвут на части".

Если в Великий четверг кардинал Пиццабалла смог отслужить мессу, пусть и без верующих, то в минувшее воскресенье, называемое Вербным или Пальмовым, полиция не позволила ему даже войти в церковь - также из соображений безопасности. Шаг, который Латинский патриархат Иерусалима назвал "несоразмерным и нарушающим свободу вероисповедания". Поддержку католикам Иерусалима выразили некоторые страны мира, в том числе Италия, Франция и Польша.