Сьогодні, 16:00

В Україні діють банди, які шантажують людей під виглядом військкомів

Бандиты в сговоре с полицией представляются сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и шантажируют гражданских. Об этом в эфире программы “Говорит Великий Львов” заявил народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Николай Княжицкий.

По его словам, это происходит во многих городах, в частности в Днепре.

“Есть города, в которых собираются банды людей, обычный криминалитет. Надевает форму, по договоренности с полицией выезжает, хватает людей, заталкивает в бус. Говорит: “Либо ты нам платишь, либо мы везем тебя в ТЦК”. Но это не ТЦК, но полиция с этим не борется — это обычный бандитизм. Это происходит во многих городах, в Днепре такое происходит, например, известно, кто этим занимается. Мы об этом не знаем? Потому что власти все равно, они договариваются с бандитами”, — заявил Княжицкий.


