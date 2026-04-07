Мобілізовані масово хворіють на БЗВП - військова омбудсменка

За словами Ольги Решетилової, випадки спалахів пневмонії серед мобілізованих у навчальних центрах стають частішими. Проте для надання своєчасної допомоги бракує лікарів.

Мобілізовані масово хворіють у навчальних центрах, де проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Про цю проблему військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 6 квітня.

Цього року стало відомо про смерть від пневмонії кількох військових 425-го штурмового полку "Скеля". Водночас, як зазначила Решетилова, це проблема не лише "Скелі".

"Цієї зими загалом це була серйозна проблема. В грудні ми їздили в госпіталь, і я випадково почула про якусь колосальну цифру з одного з навчальних центрів по госпіталізації з ускладненням - пневмонією. Йшлося про сотні випадків лише з одного центру", - розповіла вона.

За словами омбудсменки, під час перевірки з'ясувалося, що на весь навчальний центр є лише три лікарі - інші медики, передбачені за штатом, відряджені до військово-лікарської комісії. "Ці лікарі фізично не встигають навіть об'їхати всі навчальні батальйони. І госпіталізують вони, вже коли є явні ознаки сильних ускладнень", - сказала Решетилова.

"Чому був такий спалах? Бо приїжджали вже хворі військовослужбовці, які тривалий час перебували в ТЦК у неналежних умовах. Вони починали хворіти ще до того, як потрапляли в навчальні центри на БЗВП. Тому, як би це страшно не звучало, ця історія зі "Скелею" не показова: в них насправді таких випадків не найбільше", - пояснила вона.

У навчальних центрах всі мобілізовані перебувають у закритому приміщенні, тому і починають масово хворіти. Після перевірок офіс Решетилової ініціював розгляд питань щодо превентивних заходів - як ізолюють військових з ознаками респіраторних захворювань, хто надає медичну допомогу і за яких умов людину госпіталізують.

Навчальні центри бояться госпіталізувати через ризик СЗЧ

Водночас, за словами Решетилової, часто навчальні центри бояться госпіталізувати хворих, оскільки найбільша кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) відбувається саме з лікарень.

"І бували випадки, коли ми втручалися в цю ситуацію, вимагали, щоб чоловіка госпіталізували. Його врешті госпіталізували, а він потім втік. Тобто ми на себе взяли цю відповідальність. Прикро, але є така проблема", - зазначила вона.

Що відомо про смерть військових під час навчання у "Скелі"

У березні стало відомо, що в навчальному центрі 425-го окремого штурмового полку "Скеля" від пневмонії померли п’ять військовослужбовців. Рідні одного з них - 34-річного Віталія Салтана - стверджують, що чоловіка госпіталізували надто пізно. Вони подали заяви до поліції та прокуратури й вимагають повторної судово-медичної експертизи.

В "Скелі", своєю чергою, заявили, що усім хворим була надана своєчасна медична допомога. "Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки - оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив'язати підрозділ до пневмонії - це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено", - цитує заяву представника "Радіо Свобода".

Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна зазначила, що через випадки смерті військових призначена перевірка: "Зараз вивчаємо мало не похвилинно, що з ними відбувалося, як надавалася медична допомога, в якому стані вони потрапили до лікарень. Про результати перевірки поінформуємо командування".





