Что спасет Украину от демографического кризиса?

Народный депутат Украины Сергей Кивалов обратился с депутатским запросом к Премьер-министру страны Владимиру Гройсману. Вопрос, который поднимает парламентарий, не терпит отлагательств. Он касается увеличения размера и порядка выплаты государственной помощи при рождении ребенка.

Статистика свидетельствует, что в последние годы смертность в нашей стране существенно превышает рождаемость и население катастрофически уменьшается. По данным ООН по рождаемости Украина занимает 172 место.

Среди лидеров по убыли населения — юго-восточные области Украины. Негативная динамика рождаемости приводит к усилению демографического кризиса в стране.

Причины падения рождаемости очевидны: экономический кризис, война, галопирующая инфляция, безработица, общая нестабильность, обесценивание доходов. Положительную роль в этом процессе играет государственная поддержка молодых семей, наличие социальных гарантий со стороны государства. Увеличение социальной помощи может помочь справиться с демографическим кризисом в стране.

В 2005 году с этой целью был разработан и внедрен проект предоставления государственной помощи при рождении ребенка, а также выработан механизм ее повышения при рождении второго ребенка и более. В результате этих мер в те годы рождаемость начала заметно расти. Однако с 2014 года стимулирующую норму увеличения размера государственной помощи семьям при рождении второго ребенка и более уменьшили и отменили. Постановлением Кабинета Министров Украины с 1 июля 2014 года размер помощи при рождении ребенка установлен на уровне фиксированной суммы – 41280 грн. Выплата помощи осуществляется одноразово в сумме 10320 грн, а остальная сумма помощи выплачивается на протяжении следующих 36 месяцев равными частями в размере 860 грн. в месяц.

Но в нынешних условиях роста цен установленная ​​на таком уровне государственная помощь уже неэффективна.

Как известно, в 2018 году вступили в силу новые социальные стандарты, предусмотренные законом о государственном бюджете Украины. Размер минимальной заработной платы с 1 января 2018 года составляет 3723 грн в месяц. Вырос и средний прожиточный минимум, в течение года предусмотрено еще несколько повышений:

с 1 января – 1700 грн;

с 1 июля – 1777 грн;

с 1 декабря – 1853 грн.

Увеличен размер прожиточного минимума для детей

до 6 лет:

с 1 января – 1492 грн,;

с 1 июля – 1559 грн;

с 1 декабря – 1626 грн.

От 6 до 18 лет:

с 1 января – 1860 грн;

с 1 июля – 1944 грн;

с 1 декабря – 2027 грн.

Следовательно, установленный в 2014 году размер выплаты государственной помощи при рождении ребенка уже не соответствует социальным показателям, установленным в Госбюджете на 2018 рек и подлежит немедленному пересмотру и увеличению.

По мнению Сергея Кивалова, следует строго привязать суммы денежной помощи малышам к прожиточному минимуму, достаточному для проживания. Большинство украинских семей сегодня не могут обеспечить элементарные ежедневные потребности ребенка (одежда, предметы санитарии, продукты питания). А это не дает возможности женщине сосредоточиться на воспитании малыша.

Народный депутат Украины считает, что необходимо изменить порядок назначения помощи при рождении ребенка, увеличить единовременные выплаты, с учетом прожиточного минимума на момент рождения ребенка, и обеспечить ежемесячные выплаты в течение трех лет в размере не менее прожиточного минимума для детей шестилетнего возраста.

Учитывая актуальность затронутой проблемы, в депутатском запросе предлагается незамедлительно пересмотреть порядок выплаты государственной помощи при рождении ребенка с целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты молодых семей и повышения рождаемости в Украине. О результатах и принятом решении народный депутат просит сообщить в срок, установленный ст. 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины».

В Украине уже имеется положительный опыт предоставления помощи семьям при рождении ребенка, который продемонстрировал реальное увеличение уровня рождаемости. Я не понимаю, зачем изобретать велосипед? Необходимо просто взять и применить все лучшее, что работало, к примеру, привязку к прожиточному минимуму. Это немедленно окажет содействие повышению уровня жизни семей с детьми, особенно при рождении второго и следующих детей, когда семья нуждается в значительных финансовых затратах для ухода за ранее рожденным ребенком и приобретения необходимых вещей новорожденному.

— отметил Сергей Кивалов.