Сергей Кивалов: новая Морская доктрина Украины должна быть принята немедленно

Еще в мае 2015 года, был подписан Указ Президента Украины «О Стратегии национальной безопасности Украины». Документом введено в действие решение СНБО об утверждении проекта соответствующего документа. Согласно Указу, правительство было обязано в 3-х месячный срок утвердить новую редакцию Морской доктрины Украины.

Этот срок давно истек. Через несколько месяцев будет уже три года, а документ до сих пор не утвержден. Насколько я знаю, есть проект Морской доктрины, разработанный Национальным институтом стратегических исследований. Он поступил в Министерство инфраструктуры Украины еще в начале 2016 года. Однако, до сих пор он находится на стадии согласования и проведения правовой экспертизы. – говорит народный депутат, лидер «Украинской морской партии» Сергей Кивалов. – Из этого можно сделать вывод, что Морская доктрина, то есть фактическая морская конституция, которая регулирует все основные вопросы море-хозяйственного комплекса, Украине попросту не нужна. Когда нет четких правил, когда все определяющие догмы устарели, тогда, конечно, можно применять ручное управление. Поэтому, я вполне могу допустить, что такая волокита и игнорирование принятия важнейшего для государства, имеющего выход к морю, документа – умышленное действие. И направлено оно на ослабление страны, на подрывы её экономических устоев. Это и есть вредительство. С такими успехами мы никогда не достигнем морского могущества Украины, не сможем возродить бездарно уничтоженный флот и тысячи рабочих мест. Не уметь использовать то, что государству досталось в подарок, я имею ввиду идеальное геополитическое расположение и выход к морю, - это надо иметь особый «талант». Или иметь намерения уничтожить свою страну изнутри.

— возмутился Кивалов.

Политик подчеркнул, что Морская доктрина Украины – это основа формирования государственной морской политики и определения задач и способов ее реализации. Это важный программный документ, который направлен на сохранение и развитие морского потенциала Украины и защиту национальных интересов в морской сфере.

Замечу, что сегодня действует Морская доктрины Украины, принятая в 2009 году и рассчитанная до 2035 года. Но она настолько морально устарела, что применять ее просто невозможно. Документ абсолютно не соответствует сегодняшним политическим, экономическим и правовым реалиям. Очевидно, что вызовы и угрозы изменились. Так же документом не учитываются последние политические реалии. То есть сегодня в государстве отсутствует целостная стратегия для защиты его национальных интересов.

— подчеркнул политик.

Сергей Кивалов сообщил, что за последние годы в Украине существенно снизился уровень конкурентоспособности море-хозяйственного комплекса, что практически привело к потере первоначальной позиции морской державы.

Украина очень нуждается в новой Морской доктрине. И принять ее надо немедленно. По нескольким причинам.

Во-первых, потому что Украина – это морское государство, семь административных единиц, прилегающих к морю, составляют 28% ВВП нашей страны. Во-вторых, необходимо учитывать международные обязательства Украины, которые непосредственно касаются вопросов морской политики и морской деятельности. Речь идет о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. В-третьих, существует необходимость согласования положений Морской доктрины с рядом других, более поздних, программных документов, принятых Украиной. Среди таких документов – Стратегия нацбезопасности Украины и Военная доктрина. Оба документа утверждены в 2015 году. А также принятая в 2013 году стратегия развития морских портов Украины до 2038 года. — пояснил депутат.

Народный депутат Украины Сергей Кивалов сообщил, что подал депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины, в котором подчеркнул важность этого документа в масштабах государства и указал на то, что новая редакция Морской доктрины Украины должна быть утверждена в кратчайшие сроки. По мнению Кивалова, при разработке Морской доктрины не надо изобретать велосипед. В то же время, важно учитывать успешную практику морских государств.





Сергей Кивалов подчеркнул, что нельзя игнорировать принятие таких стратегически важных для Украины документов, которые направлены на сохранение морского потенциала нашего государства.

Кроме того, крайне важным, по мнению политика, является создание единого органа (морская коллегия или морской комитет в составе Кабмина), который бы смог организовать, нести ответственность, создавать морскую государственную политику.

Если правительство в течение многих лет не в состоянии разработать документ, имеющий исключительную важность для государства, мы сами можем это сделать. Но надо об этом сказать, а не «волокитить» обновление Морской доктрины, отбрасывая страну на годы назад.

— заключил Кивалов.

Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне возрождение Украины как морского государства.

Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал портов и повысит их конкурентоспособность. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.

Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Так несколько его законодательных инициатив и депутатских запросов, направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.

По инициативе парламентария при Юридической клинике создана рабочая группа правовой помощи морякам, что позволяет эффективнее отстаивать и защищать их права. За прошедший год в Юрклинику поступило 142 таких обращения.