Сергей Кивалов: новая Морская доктрина Украины должна быть принята немедленно

Еще в мае 2015 года, был подписан Указ Президента Украины «О Стратегии национальной безопасности Украины». Документом введено в действие решение СНБО об утверждении проекта соответствующего документа. Согласно Указу, правительство было обязано в 3-х месячный срок утвердить новую редакцию Морской доктрины Украины.
Политик подчеркнул, что Морская доктрина Украины – это основа формирования государственной морской политики и определения задач и способов ее реализации. Это важный программный документ, который направлен на сохранение и развитие морского потенциала Украины и защиту национальных интересов в морской сфере.
Сергей Кивалов сообщил, что за последние годы в Украине существенно снизился уровень конкурентоспособности море-хозяйственного комплекса, что практически привело к потере первоначальной позиции морской державы.
Во-первых, потому что Украина – это морское государство, семь административных единиц, прилегающих к морю, составляют 28% ВВП нашей страны. Во-вторых, необходимо учитывать международные обязательства Украины, которые непосредственно касаются вопросов морской политики и морской деятельности. Речь идет о Соглашении об ассоциации Украины и ЕС. В-третьих, существует необходимость согласования положений Морской доктрины с рядом других, более поздних, программных документов, принятых Украиной. Среди таких документов – Стратегия нацбезопасности Украины и Военная доктрина. Оба документа утверждены в 2015 году. А также принятая в 2013 году стратегия развития морских портов Украины до 2038 года.
Народный депутат Украины Сергей Кивалов сообщил, что подал депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины, в котором подчеркнул важность этого документа в масштабах государства и указал на то, что новая редакция Морской доктрины Украины должна быть утверждена в кратчайшие сроки. По мнению Кивалова, при разработке Морской доктрины не надо изобретать велосипед. В то же время, важно учитывать успешную практику морских государств.
Сергей Кивалов подчеркнул, что нельзя игнорировать принятие таких стратегически важных для Украины документов, которые направлены на сохранение морского потенциала нашего государства.
Кроме того, крайне важным, по мнению политика, является создание единого органа (морская коллегия или морской комитет в составе Кабмина), который бы смог организовать, нести ответственность, создавать морскую государственную политику.
Следует отметить, что Сергей Кивалов последовательно отстаивает на законодательном уровне возрождение Украины как морского государства.
Результатом депутатского запроса на имя Премьер-министра Украины стала разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал портов и повысит их конкурентоспособность. Кроме того, с 1 января 2018 года будут сокращены отчисления от дохода портов в Госбюджет с 75 до 50 процентов, что станет существенным вливанием в местные бюджеты, даст возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры.
Сергей Кивалов, как специалист в области морского права, также серьезно занимается проблемой украинских моряков-подфлажников. Так несколько его законодательных инициатив и депутатских запросов, направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Конвенцию МОТ 2006 года «О труде в морском судоходстве». Ратификация Украиной Конвенции будет способствовать надлежащей защите прав украинских моряков и обеспечению достойных условий их труда.
По инициативе парламентария при Юридической клинике создана рабочая группа правовой помощи морякам, что позволяет эффективнее отстаивать и защищать их права. За прошедший год в Юрклинику поступило 142 таких обращения.