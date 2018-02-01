Сергей Кивалов: Конституционный суд Украины совершил политический акт

Конституционный Суд признал неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики», больше известный под названием «закон Кивалова – Колесниченко». И это через 5 лет после его принятия!

Видимо, не может действующая власть смириться с тем, что «языковая» тема в Украине – исчерпана, что такой удобный повод для раздора в стране – потерян. Ведь восстановление мира и спокойствия в Украине в планы власти не входит. Это давно уже очевидно для всего мира. И новый виток «языковых» проблем – яркое тому подтверждение.

Ведь в основе моего языкового закона — простой и понятный принцип: всем вместе знать и уважать государственный украинский язык, но общаться, читать, смотреть телевизор, учиться в школе и ВУЗе, при желании, на своем родном языке – не только на украинском, но и русском, венгерском, гагаузском, крымско-татарском, румынском. Без глупых ограничений и казарменного надзора, не унижая ни себя, ни своих соотечественников. То, о чем два десятка лет Украине говорят и Совет Европы, и Венецианская Комиссия.

Решение КС – откровенно политическое. Аргументация неконституционности – несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня, 28 февраля, Конституционный Суд Украины, подыгрывая действующей власти и «партии войны», совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина намерена сеять раздор между западом и востоком страны и не хочет примирения между ними. Действующая власть, агонизируя, использует незаконные методы для притеснения людей, у которых родной язык – не украинский. Никто ведь не говорит, что эти люди не знают украинский и не могут на нем грамотно говорить. Конечно, знают. Но думают и общаются в быту на своем родном языке. По какому праву они должны быть лишены возможности изучать свой язык, скажем, в школе? Почему знать больше языков – это плохо? Конечно, если исходить из того, что члены правительства уже заявили о том, что не всем детям в Украине нужно высшее образование, то зачем им вообще учить языки? Для чего рабам грамота? Конечно, министры имеют в виду детей «народа». Впрочем, их деятельность затрагивает всех. Поэтому и правительству, и так называемой коалиции, которая то ли есть, то ли её нет – безразлично, что представители нацменьшинств хотят говорить на своем родной языке, и хотят его изучать, чтобы говорить грамотно. И таких людей в Украине миллионы.

Например, в Одессе, по разным данным, около 90% горожан говорят на русском языке. В нашем регионе есть и болгары, и гагаузы, и румыны. Почему их права должны быть ущемлены? В чем эти люди провинились перед государством? Я не знаю, как можно так ненавидеть тысячи и тысячи людей в своей стране только за то, что они говорят не так, как хотелось бы ограниченным политиканам, которые, зачастую, ни на каком языке свои убогие мысли внятно изложить не могут.

Вся проблема в том, что таким образом набирающие себе баллы политики – круглые нули. Они никогда ничего не создали. И не создадут. По причине своей моральной деградации. Все, на что они способны – сеять раздор, будоражить народ и создавать проблемы, чтобы было на чем пиариться. Пустая говорильня – это их удел.

Даже Турчинов, пребывая на постреволюционной волне, вовремя остановился и понял, что нельзя трогать языковую тему, чтобы не создавать дополнительных проблем. Поэтому тогда, в 2014 году, оголтелым крикунам не удалось провернуть эту мерзкую провокацию.

Зато сегодня, руками КСУ пытаются создать новый виток проблем. Надеюсь, судьи КСУ осознают всю степень ответственности за свое политическое действие, которое неизбежно приведет к конфликтам. Зато сколько же пламенных речей можно будет произнести на митингах!