В Одесской Юракадемии прошло региональное совещание по инициативе Минобразования

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялось региональное совещание по вопросам подготовки и аттестации кадров высшей квалификации. В университете собрались более сотни представителей вузов из Одессы, Херсона, Николаева и других городов Южного региона.

В совещании приняли участие первый замминистра науки и образования, директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования, ректора вузов, проректора по научной работе, ученые секретари вузов, главы специализированных ученых советов, руководители отделов аспирантуры и докторантуры.

Главная цель – обсудить актуальные вопросы реформирования процессов подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Один из таких вопросов – необходимость принятия нового порядка присуждения научных степеней. Порядок должно разработать национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, однако оно еще не приступило к работе.

Например, сегодня есть проблемы с аспирантами, поступившими на доктора философии первого сентября 2016 года, они не могут защититься, потому что нет порядка, нет положений о специализированных советах, которые образуются университетами и, таким образом, возникают проблемы для соискателей. Мы считаем, что национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, наконец, в этом году будет работать и мы сможем новый порядок утвердить, - сказал директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования Андрей Шевцов.

Первый заместитель Министра образования и науки Владимир Ковтунец отмечает распространенную проблему - плагиат в научных исследованиях. Кроме того, часто приходится сталкиваться с мошенничеством, когда выпускаются фальшивые электронные журналы.

Также есть проблемы в некоторых наших изданиях, которые формально находятся в научно метрических базах, но годами их статьи не индексируются, то есть самих статей нет. Формально журнал присутствует, но статьи опубликованной в этих базах нет. Поэтому мы попросили спецсоветы более внимательно относиться к рассмотрению диссертационных материалов, а ученые советы более внимательно проверять публикации своих работников, претендующих на присвоение ученых званий, - первый заместитель Министра образования и науки Владимир Ковтунец.

В конечном счете речь идет о таком понятии, как академическая доброчестность. Вот новая редакция закона Украины «Об образовании», которая была принята в прошлом году, она уже очень четко определилась с этими понятиями. Закон очень сурово трактует наказание за академическую доброчестность. Если по отношению к студенту, то это отчисление из университета, если по отношению к преподавателю, то это увольнение преподавателя, - председатель совета ректоров Одесской области Сергей Степаненко.

Решением ряда проблем, которые возникают в процессе реформирования подготовки кандидатов, докторов наук может стать переаттестация всех специализированных советов,

- уверен Президент Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета, академик Сергей Кивалов.

Когда мы проведем переаттестацию, тогда станет очевидно, что специализированные советы должны быть только в тех вузах, где есть достаточное количество докторов наук и профессоров. Уже 20 лет существует Национальный университет «Одесская юридическая академия», столько у нас и действуют докторские советы. Ведь мы осуществляем подготовку специалистов в области права, политологии, социологии. И у нас не было ни одного случая, где бы нам завернули диссертацию и сказали, что она не соответствует тем требованиям, которые предъявляет Министерство образования и науки.

Отмечу, что на сегодняшний день в Одесской Юракадемии успешно функционируют пять специализированных советов. Это позволяет преподавателям и аспирантам защищать диссертации в стенах родной alma mater.

Публикации, литература, которые я увидел, и та библиотека, которая здесь есть, показывают, что этот вуз является флагманом в развитии науки и проведении научных исследований. В частности, еще никто в Украине серьезно не занимался проблемами IT-права. Фактически, Одесская Юракадемия первой поднимает эту тему, - поделился первый заместитель Министра образования и науки Владимир Ковтунец.

Проведение региональных совещаний при участии представителей Министерства образования и науки Украины, высших научных и учебных учреждений позволяет более эффективно решать проблемы, которые возникают в сфере подготовки аттестации кадров высшей квалификации.