Сергей Кивалов выразил соболезнования семьям погибших в Кемерово и обратил внимание на необходимость ужесточения контроля за пожарной безопасностью в Украине

Страшная трагедия в Кемерово унесла жизни невинных людей, большинство из них – дети. Светлая память… Невосполнимая утрата. Глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим и молимся вместе с вами.

Эти трагические события должны стать для всех нас уроком. Мы должны сделать все, чтобы такое никогда не повторилось. Я говорю мы, потому что в наших сердцах все еще жива рана – страшный пожар в одесском лагере отдыха «Виктория», где в ночь на 16 сентября 2017 года в огне погибли три маленькие девочки. Причина трагедии – аналогична: неработающая система пожарной сигнализации, человеческая халатность и безответственность.

Тогда я немедленно обратился к правительству с требованием о выделении средств на обеспечение пожарной безопасности школ и больниц в нашей области.

Ужасное горе в Кемерово стало для нас очередным напоминанием о необходимости ужесточения контроля пожарной безопасности, возобновления занятий по гражданской обороне в учебных заведениях и максимально серьезного отношения к обеспечению безопасности детей.

Вчера произошёл еще один пожар – возле станции метро в городе Киеве, где, Слава Богу, обошлось без жертв. Все это говорит о том, что времени нет, эти проблемы требуют пристального внимания и решения без отлагательств.

Я призываю все здравые силы объединиться! Мы несем ответственность за жизни и спокойное будущее наших детей! Обязаны сделать все возможное уже сегодня для того, чтобы никогда такие трагедии не повторялись в будущем! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.