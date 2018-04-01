 
Информация к новости
  • Просмотров: 131
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Институт права, экономики и международных отношений приглашает на День открытых дверей

Категория: Первая полоса / Новости

Институт права, экономики и международных отношений приглашает на День открытых дверей

Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета приглашает абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 13 апреля в 11:00, по адресу: ул. Фонтанская дорога, 33; телефон:719-88-38.

В Институте права, экономики и международных отношений осуществляется подготовка специалистов по направлениям: «Международное право», «Правоведение», «Правоохранительная деятельность», «Международные экономические отношения», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Компьютерные и IT-технологии».

На Дне открытых дверей абитуриенты поближе познакомятся с институтом, преподавателями, перспективами обучения, а также правилами приема. Качественное образование для успешных людей! Ждём Вас!



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 