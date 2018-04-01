Институт права, экономики и международных отношений приглашает на День открытых дверей

Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета приглашает абитуриентов на День открытых дверей, который состоится 13 апреля в 11:00, по адресу: ул. Фонтанская дорога, 33; телефон:719-88-38.

В Институте права, экономики и международных отношений осуществляется подготовка специалистов по направлениям: «Международное право», «Правоведение», «Правоохранительная деятельность», «Международные экономические отношения», «Экономика предприятия», «Менеджмент», «Компьютерные и IT-технологии».

На Дне открытых дверей абитуриенты поближе познакомятся с институтом, преподавателями, перспективами обучения, а также правилами приема. Качественное образование для успешных людей! Ждём Вас!