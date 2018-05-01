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  • Просмотров: 94
  • Дата: Вчера, 22:10
Вчера, 22:10

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

Категория: Первая полоса / Новости


Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

Безоблачное, по-летнему теплое утро четвертого мая выдалось волнительным и торжественным для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». Крытый стадион вуза был нарядно оформлен разноцветными шарами. Здесь в праздничной обстановке состоялся выпуск магистров НУ «ОЮА». Их можно было легко определить по черным мантиям и квадратным академическим шапочкам. А на трибунах с волнением наблюдали за происходящим родители ребят, вступающих в серьезную новую жизнь ответственными профессионалами.

Шесть лет назад эти ребята сделали очень ответственный жизненный выбор, куда идти учиться. И теперь для них наступил такой же важный знаменательный день. Эти юноши и девушки находятся в начале своего большого профессионального пути, проторенного и обозначенного в процессе учебы.

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Открыл студенческий праздник, посвященный вручению дипломов выпускникам Одесской Юракадемии президент университета, народный депутат Украины, академик Сергей Кивалов. Он поздравил всех гостей с этим волнующим событием:

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Два года назад мы приняли в магистратуру нашего вуза наибольшее число студентов, которые прошли жесткий конкурсный отбор, поступая по новым правилам. Я горжусь дипломированными специалистами в области права, которыми вы стали, радуюсь, выпуская вас в новую самостоятельную жизнь. Безусловно, отрадно, что наши вчерашние студенты на деле доказывают, что лучших специалистов готовят в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Сергей Васильевич поблагодарил присутствовавших на празднике родителей выпускников за то, что шесть лет назад они поверили в Одесскую правовую школу, в Национальный университет «Одесская юридическая академия» и направили их учиться в этот вуз. И теперь их сыновья и дочери будут достойно представлять его во всех уголках нашей страны.

С неподдельной гордостью Сергей Кивалов сообщил с трибуны, что 95 процентов всех выпускников вуза – это ребята, приехавшие за знаниями из всех областей Украины. Львов и Тернополь, Николаев и Херсон, Киев и Винница, – их представители сегодня получили престижные дипломы магистров, чтобы применять на деле полученные знания, работать на благо нашей страны и прославлять Одесскую правовую школу.

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

 

Сегодня получить диплом о высшем образовании не так и сложно. Более трехсот вузов страны готовят специалистов, в том числе и по праву. Но важно качество обучения. Получая блестящие знания, наши выпускники уже к окончанию вуза практически все трудоустроены, востребованы и успешны. А это очень важно. И я горжусь тем, что большая часть молодых людей сегодня получили государственные дипломы с отличием. Это очень высокий показатель.
— напутствовал выпускников президент университета.

 

Положение на рынке труда в Украине сегодня и вправду очень сложное. Зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пятнадцать лет. Причем, из общего количества наших граждан, стоящих на учете в Центрах занятости, свыше сорока пяти процентов – это люди с высшим образованием. Отсюда резкий рост миграции наших соотечественников: около десяти миллионов украинцев вынужденно покинули родину в поисках заработков и лучшей жизни. На этом фоне профессиональная востребованность и трудоустройство студентов Юракадемии – завидный факт, о котором  свидетельствуют сами студенты.

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

 

Рассказывает выпускница факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Екатерина Сталюк:

Еще на пятом курсе мне предложили работу в Главном территориальном управлении юстиции в Черкасской области, где я проходила практику и показала себя с хорошей стороны. В этом полностью заслуга нашей академии, ведь в университете все студенты могут быть уверены, что будут трудоустроены по его окончании. Сегодня я счастлива, но немного жаль, что этот этап моей жизни уже позади.

 

С целью заботы о будущем своих студентов в Национальном университете «Одесская юридическая академия» был создан и успешно работает Центр стажировок и трудоустройства. И можно только позавидовать тому, что уже на этапе учебы студенты четвертого-пятого курсов получают приглашения на работу от работодателей.

Тому подтверждение – выступления многочисленных почетных гостей праздника.

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Государство сегодня нуждается в хороших профессиональных юристах, профессионалах своего дела, которые будут реформировать право и общество в целом. Государство надеется на вас. Десятки выпускников этого вуза успешно работают в Одесской облгосадминистрации, применяя полученные знания на деле.
 сказал первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, член Наблюдательного совета НУ «ОЮА» Александр Терещук. Он поздравил выпускников вуза с тем, что они успешно прошли  важный этап и готовы к взрослой жизни.

 

Председатель Киевского суда Одессы Сергей Чванкин рассказал, что только в прошлом году в Киевский районный суд поступили на работу двенадцать выпускников Одесской юридической академии – секретарями, помощниками, консультантами:

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Это наши будущие судьи. Ведь для того, чтобы стать судьей, нужно пройти путь от секретаря, помощника, набраться практического опыта. У студентов этого вуза завидные условия обучения. Сюда ежегодно приезжают приглашенные лекторы из США и Европы читать лекции по праву. Это дорогого стоит. Понятна радость родителей. Ведь эти ребята не только получили лучшее образование, но и работу по специальности. А студенты Юракадемии всегда будут востребованы, я уверен.

Сергей Чванкин пожелал выпускникам-магистра НУ «ОЮА» быть настойчивыми, добиваться профессиональных высот.

 

Поздравила выпускников Одесской Юракадемии с важным днем в их жизни и.о. начальника Главного территориального управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Елена Аброскина:

Ряды наших специалистов регулярно пополняют выпускники этого вуза. Хочу отметить, что все они люди думающие, умеющие принимать решения, оперативно решать ту или иную проблему. Поэтому мы очень рады видеть у себя дипломированных специалистов НУ «ОЮА». Нам, госслужащим, требуется иметь дело с законами, уметь их читать. А эти ребята хорошо этому обучены и воплощают их в жизнь. Практика – это продолжение учебы. Приходите к нам работать.

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Много добрых напутственных речей звучало в этот день.

Заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Валерий Тищенко признался:

Вместе с вами волнуются сегодня не только родители, но и мы преподаватели. Все шесть лет, пока вы учились, мы старались вложить в вас знания, которые пригодятся вам на профессиональном поприще. Но наша задача была не только дать вам знания, но и научить вас этими знаниями пользоваться. Юрист всю жизнь должен учиться. И, получив престижный диплом магистра, вы должны продолжать работать над собой. В этом залог успеха. Практика вам подскажет многое. И мы подготовили вас к этому.

Валерий Тищенко пожелал ребятам высоко нести звание выпускника Одесской юридической академии и не забывать родную альма-матер.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк не скрывал волнения, поздравляя молодых специалистов. Ведь год назад он сам был на их месте, защитившись и получив в этих стенах магистерскую степень. Он пожелал ребятам расти по службе, неустанно развиваться, повышать квалификацию достойно представлять нашу страну на европейском уровне и пригласил их на работу в управление юстиции.

А народный депутат Украины Николай Скорик признался, что возлагает большие надежды на молодую поросль юристов:

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Одесская юридическая академия, которой исполнилось двадцать лет, славится качеством образования, уровнем профессорско-преподавательского состава, материально-технической базой. Выпускники этого вуза способны сделать выше качество украинской юриспруденции украинского права, и именно они будут строить новую Украину. Мне хочется пожелать им профессионального успеха, пожелать найти ту нишу, в которой они будут наиболее сильны и успешны. Вуз им дал хороший старт. И я уверен: профессиональный успех этих ребят обеспечит успех Украине.

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Поздравил коллектив Национального университета с выпуском магистров и отметил уровень подготовки специалистов этого вуза председатель Совета ректоров, ректор Одесского государственного экологического университета, член Наблюдательного совета НУ «ОЮА» Сергей Степаненко:

Это один из лучших, если не лучший вуз в Украине. Это доказывают его выпускники своей работой и лестные отзывы их работодателей. Те условия, которые созданы при подготовке студентов в университете, заслуживают самой высокой оценки. От имени коллег хочу подчеркнуть, что мы искренно гордимся успехами Одесской юридической академии и желаем и дальше развиваться и расти. А его выпускникам – жить и работать по совести.

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

 

Если же Вы решили заниматься наукой – добро пожаловать в аспирантуру – уже в конце лета мы будем проводить набор на подготовку кандидатов наук и каждый может попробовать свои силы и стать продолжателем добрых традиций Одесской школы права. Хочу особо отметить, что в нашем университете действует 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, и Вам не нужно будет как аспирантам и докторантам других вузов ехать защищаться в другие города, Вы сможете защититься в своём родном университете.
— отметил Сергей Кивалов.

 

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

От имени магистров престижного вуза перед собравшимися выступила выпускница факультета уголовной юстиции Влада Рыбалко. Она приветствовала преподавателей родного вуза и родителей вчерашних студентов:

Шесть лет назад мы и представить себе не могли, как НУ «ОЮА» изменит нашу жизнь. Мы прошли этот путь вместе. Порой нам было очень трудно. Но тем ценней те знания и опыт, которые мы приобрели. Мы благодарны президенту нашего вуза Сергею Кивалову за те прекрасные условия и атмосферу, которые были созданы для нас. На протяжении этих лет Сергей Васильевич вдохновлял нас, прививал нам желание быть всегда первыми, лучшими, не бояться препятствий и не переставать совершенствоваться. Мы благодарны нашим преподавателям за их труд, внимание. Мы обещаем, что оправдаем ваши ожидания и не подведем вас. Мы стоим на пороге в большую жизнь. И нас переполняет чувство гордости за наше учебное заведение.

Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

 

Что ж, в добрый путь, ребята! И помните, двери родного Национального университета «Одесская юридическая академия» для вас всегда открыты!

Галерея

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Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров
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