Vivat, Akademia! Выпускникам Одесской Юракадемии вручили дипломы магистров

Безоблачное, по-летнему теплое утро четвертого мая выдалось волнительным и торжественным для студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». Крытый стадион вуза был нарядно оформлен разноцветными шарами. Здесь в праздничной обстановке состоялся выпуск магистров НУ «ОЮА». Их можно было легко определить по черным мантиям и квадратным академическим шапочкам. А на трибунах с волнением наблюдали за происходящим родители ребят, вступающих в серьезную новую жизнь ответственными профессионалами.

Шесть лет назад эти ребята сделали очень ответственный жизненный выбор, куда идти учиться. И теперь для них наступил такой же важный знаменательный день. Эти юноши и девушки находятся в начале своего большого профессионального пути, проторенного и обозначенного в процессе учебы.

Открыл студенческий праздник, посвященный вручению дипломов выпускникам Одесской Юракадемии президент университета, народный депутат Украины, академик Сергей Кивалов. Он поздравил всех гостей с этим волнующим событием:

Два года назад мы приняли в магистратуру нашего вуза наибольшее число студентов, которые прошли жесткий конкурсный отбор, поступая по новым правилам. Я горжусь дипломированными специалистами в области права, которыми вы стали, радуюсь, выпуская вас в новую самостоятельную жизнь. Безусловно, отрадно, что наши вчерашние студенты на деле доказывают, что лучших специалистов готовят в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Сергей Васильевич поблагодарил присутствовавших на празднике родителей выпускников за то, что шесть лет назад они поверили в Одесскую правовую школу, в Национальный университет «Одесская юридическая академия» и направили их учиться в этот вуз. И теперь их сыновья и дочери будут достойно представлять его во всех уголках нашей страны.

С неподдельной гордостью Сергей Кивалов сообщил с трибуны, что 95 процентов всех выпускников вуза – это ребята, приехавшие за знаниями из всех областей Украины. Львов и Тернополь, Николаев и Херсон, Киев и Винница, – их представители сегодня получили престижные дипломы магистров, чтобы применять на деле полученные знания, работать на благо нашей страны и прославлять Одесскую правовую школу.

Сегодня получить диплом о высшем образовании не так и сложно. Более трехсот вузов страны готовят специалистов, в том числе и по праву. Но важно качество обучения. Получая блестящие знания, наши выпускники уже к окончанию вуза практически все трудоустроены, востребованы и успешны. А это очень важно. И я горжусь тем, что большая часть молодых людей сегодня получили государственные дипломы с отличием. Это очень высокий показатель.

— напутствовал выпускников президент университета.

Положение на рынке труда в Украине сегодня и вправду очень сложное. Зафиксирован самый высокий уровень безработицы за последние пятнадцать лет. Причем, из общего количества наших граждан, стоящих на учете в Центрах занятости, свыше сорока пяти процентов – это люди с высшим образованием. Отсюда резкий рост миграции наших соотечественников: около десяти миллионов украинцев вынужденно покинули родину в поисках заработков и лучшей жизни. На этом фоне профессиональная востребованность и трудоустройство студентов Юракадемии – завидный факт, о котором свидетельствуют сами студенты.

Рассказывает выпускница факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Екатерина Сталюк:

Еще на пятом курсе мне предложили работу в Главном территориальном управлении юстиции в Черкасской области, где я проходила практику и показала себя с хорошей стороны. В этом полностью заслуга нашей академии, ведь в университете все студенты могут быть уверены, что будут трудоустроены по его окончании. Сегодня я счастлива, но немного жаль, что этот этап моей жизни уже позади.

С целью заботы о будущем своих студентов в Национальном университете «Одесская юридическая академия» был создан и успешно работает Центр стажировок и трудоустройства. И можно только позавидовать тому, что уже на этапе учебы студенты четвертого-пятого курсов получают приглашения на работу от работодателей.

Тому подтверждение – выступления многочисленных почетных гостей праздника.

Государство сегодня нуждается в хороших профессиональных юристах, профессионалах своего дела, которые будут реформировать право и общество в целом. Государство надеется на вас. Десятки выпускников этого вуза успешно работают в Одесской облгосадминистрации, применяя полученные знания на деле. — сказал первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации, член Наблюдательного совета НУ «ОЮА» Александр Терещук. Он поздравил выпускников вуза с тем, что они успешно прошли важный этап и готовы к взрослой жизни.

Председатель Киевского суда Одессы Сергей Чванкин рассказал, что только в прошлом году в Киевский районный суд поступили на работу двенадцать выпускников Одесской юридической академии – секретарями, помощниками, консультантами:

Это наши будущие судьи. Ведь для того, чтобы стать судьей, нужно пройти путь от секретаря, помощника, набраться практического опыта. У студентов этого вуза завидные условия обучения. Сюда ежегодно приезжают приглашенные лекторы из США и Европы читать лекции по праву. Это дорогого стоит. Понятна радость родителей. Ведь эти ребята не только получили лучшее образование, но и работу по специальности. А студенты Юракадемии всегда будут востребованы, я уверен.

Сергей Чванкин пожелал выпускникам-магистра НУ «ОЮА» быть настойчивыми, добиваться профессиональных высот.

Поздравила выпускников Одесской Юракадемии с важным днем в их жизни и.о. начальника Главного территориального управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Елена Аброскина:

Ряды наших специалистов регулярно пополняют выпускники этого вуза. Хочу отметить, что все они люди думающие, умеющие принимать решения, оперативно решать ту или иную проблему. Поэтому мы очень рады видеть у себя дипломированных специалистов НУ «ОЮА». Нам, госслужащим, требуется иметь дело с законами, уметь их читать. А эти ребята хорошо этому обучены и воплощают их в жизнь. Практика – это продолжение учебы. Приходите к нам работать.

Много добрых напутственных речей звучало в этот день.

Заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Валерий Тищенко признался:

Вместе с вами волнуются сегодня не только родители, но и мы преподаватели. Все шесть лет, пока вы учились, мы старались вложить в вас знания, которые пригодятся вам на профессиональном поприще. Но наша задача была не только дать вам знания, но и научить вас этими знаниями пользоваться. Юрист всю жизнь должен учиться. И, получив престижный диплом магистра, вы должны продолжать работать над собой. В этом залог успеха. Практика вам подскажет многое. И мы подготовили вас к этому.

Валерий Тищенко пожелал ребятам высоко нести звание выпускника Одесской юридической академии и не забывать родную альма-матер.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк не скрывал волнения, поздравляя молодых специалистов. Ведь год назад он сам был на их месте, защитившись и получив в этих стенах магистерскую степень. Он пожелал ребятам расти по службе, неустанно развиваться, повышать квалификацию достойно представлять нашу страну на европейском уровне и пригласил их на работу в управление юстиции.

А народный депутат Украины Николай Скорик признался, что возлагает большие надежды на молодую поросль юристов:

Одесская юридическая академия, которой исполнилось двадцать лет, славится качеством образования, уровнем профессорско-преподавательского состава, материально-технической базой. Выпускники этого вуза способны сделать выше качество украинской юриспруденции украинского права, и именно они будут строить новую Украину. Мне хочется пожелать им профессионального успеха, пожелать найти ту нишу, в которой они будут наиболее сильны и успешны. Вуз им дал хороший старт. И я уверен: профессиональный успех этих ребят обеспечит успех Украине.

Поздравил коллектив Национального университета с выпуском магистров и отметил уровень подготовки специалистов этого вуза председатель Совета ректоров, ректор Одесского государственного экологического университета, член Наблюдательного совета НУ «ОЮА» Сергей Степаненко:

Это один из лучших, если не лучший вуз в Украине. Это доказывают его выпускники своей работой и лестные отзывы их работодателей. Те условия, которые созданы при подготовке студентов в университете, заслуживают самой высокой оценки. От имени коллег хочу подчеркнуть, что мы искренно гордимся успехами Одесской юридической академии и желаем и дальше развиваться и расти. А его выпускникам – жить и работать по совести.

Если же Вы решили заниматься наукой – добро пожаловать в аспирантуру – уже в конце лета мы будем проводить набор на подготовку кандидатов наук и каждый может попробовать свои силы и стать продолжателем добрых традиций Одесской школы права. Хочу особо отметить, что в нашем университете действует 5 специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, и Вам не нужно будет как аспирантам и докторантам других вузов ехать защищаться в другие города, Вы сможете защититься в своём родном университете. — отметил Сергей Кивалов.

От имени магистров престижного вуза перед собравшимися выступила выпускница факультета уголовной юстиции Влада Рыбалко. Она приветствовала преподавателей родного вуза и родителей вчерашних студентов:

Шесть лет назад мы и представить себе не могли, как НУ «ОЮА» изменит нашу жизнь. Мы прошли этот путь вместе. Порой нам было очень трудно. Но тем ценней те знания и опыт, которые мы приобрели. Мы благодарны президенту нашего вуза Сергею Кивалову за те прекрасные условия и атмосферу, которые были созданы для нас. На протяжении этих лет Сергей Васильевич вдохновлял нас, прививал нам желание быть всегда первыми, лучшими, не бояться препятствий и не переставать совершенствоваться. Мы благодарны нашим преподавателям за их труд, внимание. Мы обещаем, что оправдаем ваши ожидания и не подведем вас. Мы стоим на пороге в большую жизнь. И нас переполняет чувство гордости за наше учебное заведение.

Что ж, в добрый путь, ребята! И помните, двери родного Национального университета «Одесская юридическая академия» для вас всегда открыты!