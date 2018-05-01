Появился шанс на спасение СК «Олимпиец» в Одессе 

Одессе всегда было, чем гордится. И все в этой фразе хорошо, кроме слова «было». Трудовая, морская и спортивная слава нашего города, как ни горько признать, несколько потускнела за те годы, когда иссякали всюду и во всем прежние ресурсы, а с новыми, вы и сами знаете, как у нас, где все наши новые «заводы-пароходы». И совсем не потому, что теперь хуже моряки, слабее спортсмены или не такие трудовые руки у одесситов, а исключительно потому, что если сад не взращивать и не ухаживать за ним заботливо, то самые элитные и плодоносящие деревья со временем вырождаются, как все, брошенные на произвол.
Знавала Одесса, ох, знавала времена, когда в порту встречали наши многочисленные пароходы, а не одинокий заморский лайнер, а вся улица Промышленная таки была промышленная, кипящая и гудящая.
А всенародно любимая футбольная команда была в высшей лиге и ни в какой другой, и счастливые слезы от олимпийских побед текли по обе стороны экрана, - что у «болеющих» дома за спортсменов, что на олимпийском пьедестале, где стояли и наши фигуристы Баюл и Петренко, и наш легкоатлет Юрий Билоног. Это было, было…
Нет сегодня промышленности на улице Промышленной, а есть пустые полуразрушенные цеха, а пароходы в порту все под заморскими флагами, но есть еще великолепные спортсмены, продолжающие приносить городу мировую славу. Их имена знают далеко за пределами и нашего города, и нашего континента.
Это Юрий Чебан, привезший в родной город олимпийскую медаль по гребле; Элина Свитолина, одна из топ-ракеток теннисной мировой элиты; боксеры –олимпийцы Василий Ломаченко и Николай Буценко; борец Василий Федоришин, тяжело- и легкоатлеты Юлия Паратова, Валентина Жудина, Андрей Семенов, Станислав Мельников, Катерина Корсак; выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова, которая является Олимпийской надеждой Украины по гребле на байдарках.
И этих славных спортивных имен у города сегодня могло бы быть значительно больше, если бы тренировочные условия позволяли развивать их уникальные возможности. Увы, из-за отсутствия часто самых элементарных условий, зачастую спортивные таланты покидают и город, и страну, поднимая впоследствии в знак завоеванной победы флаг той страны, которой оказались нужнее.
А те, кто остаются – все равно вынуждены искать тренировочные базы в других городах, как одесские легкоатлеты, нашедшие приют в Запорожье и Сумах, где есть условия и спортивные сооружения содержатся в достойном состоянии.
Это парадокс: в городе-миллионнике с богатой спортивной историей, где есть уже 40 лет свой спорткомплекс – условий тренироваться нет.
Речь идет о СК «Олимпиец», что расположен на проспекте Шевченко. Именно эта тренировочная база одесских легкоатлетов с 1980 года, когда была сдана в эксплуатацию, не знала ни единой капитальной реконструкции, ограничиваясь лишь текущими ремонтами. Спортсмены, начиная с средины октября и до первого весеннего тепла, когда они покидают открытую местность и переходят в комплекс, вынуждены тренироваться с минимальной плюсовой температурой внутри помещения, перепрыгивая через многочисленные лужи – кровля над манежем сплошь дырявая.
Говорит Татьяна Беловол, тренер по легкой атлетике: «... единственное здание, в котором можно заниматься легкой атлетикой – это наш Спортивный комплекс «Олимпиец». И на сегодняшний день он нуждается даже не в ремонте, а полной перестройке. Во время дождя мы бегаем через тазики, которыми своими силами хоть как-то спасаемся от подтопления. Если этого не делать – дети просто будут там тонуть. И затем они вынуждены в постоянной сырости дышать плесенью, образующейся на стенах. Если мы считаем себя частью цивилизованного общества – тренировочный комплекс должен быть реконструирован в соответствии с понятиями и нормами, принятыми в цивилизованном мире».
О необходимости полной реконструкции здания СК «Олимпиец» говорят уже не первый год. И вот, в нынешнем марте на переоборудование и ремонт спортивного сооружения депутаты Областного совета согласились выделить 5897500 грн. из регионального бюджета. К этой сумме Фондом регионального развития было добавлено еще 15 млн. грн. Казалось бы, сумма немаленькая, но и ее не достаточно, учитывая масштаб полной реконструкции обветшавшего здания с прохудившейся повсеместно кровлей, отсутствием отопления и раздевалок, устаревшей канализацией и покрытием беговых дорожек. Для того, что бы растить мировых спортивных звезд – условия должны на уровне мировых стандартов, лишь тогда прекратится отток перспективных спортсменов из Одессы.
Решением проблемы, в числе других, актуальнейших для города, занялся народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов хорошо понимает значение развития юношеского и молодежного спорта и его перспективности. При его поддержке реализуется ряд инфраструктурных проектов, проводятся чемпионаты Украины и Европы. Престиж страны спортсмены формируют наравне с деятелями науки и искусства, считает депутат. Именно поэтому спортивная инфраструктура вузов – сегодня лучшая в Украине, а учащиеся-спортсмены НУ «ОЮА» и МГУ, завоевали для Украины в составе национальных сборных более 100 золотых медалей.
По данному вопросу парламентарием был направлен депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману:
В настоящий момент запрос Сергея Кивалова уже принят на рассмотрение Премьер-министром и ожидается, что одесситы при поддержке депутата получат на него положительный ответ.
Ситуацию комментирует Сергей Колебошин, заместитель главы Одесской ОГА:
Рассказывает Александра Дзебан, помощник тренера по легкой атлетике:
Нужно отметить, что это не первый случай, когда спортсмены обращаются за поддержкой к парламентарию в критической и подчас трудно разрешимой ситуации. Так, в прошлом году, Детско-юношеская школа олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике была на грани закрытия в виду невозможности продолжать тренировочный процесс на прежнем месте. В настоящий момент благодаря помощи Сергея Кивалова, юные гимнастки тренируются в прекрасных условиях спортивного комплекса Международного гуманитарного университета. И это обстоятельство, конечно, в числе прочих обусловило появление хороших результатов: школа олимпийского резерва «Черноморец» завоевала почетное третье место во всеукраинском чемпионате по художественной гимнастике.
И теперь, когда, наконец, усилиями одесситов, областных властей и народного депутата вопрос реконструкции основного легкоатлетического спорткомплекса Одессы сдвинулся с места, появляется огромная надежда, что на спортивном небосклоне Одессы снова щедро засияют новые звездочки. И они, вырастая спортивно, будут в будущем представлять родной город под гимн своей страны и никакой другой, куда приходилось уезжать их предшественниками в поисках возможности реализовать себя.