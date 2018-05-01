Появился шанс на спасение СК «Олимпиец» в Одессе 

Одессе всегда было, чем гордится. И все в этой фразе хорошо, кроме слова «было». Трудовая, морская и спортивная слава нашего города, как ни горько признать, несколько потускнела за те годы, когда иссякали всюду и во всем прежние ресурсы, а с новыми, вы и сами знаете, как у нас, где все наши новые «заводы-пароходы». И совсем не потому, что теперь хуже моряки, слабее спортсмены или не такие трудовые руки у одесситов, а исключительно потому, что если сад не взращивать и не ухаживать за ним заботливо, то самые элитные и плодоносящие деревья со временем вырождаются, как все, брошенные на произвол.

Знавала Одесса, ох, знавала времена, когда в порту встречали наши многочисленные пароходы, а не одинокий заморский лайнер, а вся улица Промышленная таки была промышленная, кипящая и гудящая.

А всенародно любимая футбольная команда была в высшей лиге и ни в какой другой, и счастливые слезы от олимпийских побед текли по обе стороны экрана, - что у «болеющих» дома за спортсменов, что на олимпийском пьедестале, где стояли и наши фигуристы Баюл и Петренко, и наш легкоатлет Юрий Билоног. Это было, было…

Нет сегодня промышленности на улице Промышленной, а есть пустые полуразрушенные цеха, а пароходы в порту все под заморскими флагами, но есть еще великолепные спортсмены, продолжающие приносить городу мировую славу. Их имена знают далеко за пределами и нашего города, и нашего континента.

Это Юрий Чебан, привезший в родной город олимпийскую медаль по гребле; Элина Свитолина, одна из топ-ракеток теннисной мировой элиты; боксеры –олимпийцы Василий Ломаченко и Николай Буценко; борец Василий Федоришин, тяжело- и легкоатлеты Юлия Паратова, Валентина Жудина, Андрей Семенов, Станислав Мельников, Катерина Корсак; выпускница Международного гуманитарного университета Анастасия Тодорова, которая является Олимпийской надеждой Украины по гребле на байдарках.

И этих славных спортивных имен у города сегодня могло бы быть значительно больше, если бы тренировочные условия позволяли развивать их уникальные возможности. Увы, из-за отсутствия часто самых элементарных условий, зачастую спортивные таланты покидают и город, и страну, поднимая впоследствии в знак завоеванной победы флаг той страны, которой оказались нужнее.

А те, кто остаются – все равно вынуждены искать тренировочные базы в других городах, как одесские легкоатлеты, нашедшие приют в Запорожье и Сумах, где есть условия и спортивные сооружения содержатся в достойном состоянии.

Это парадокс: в городе-миллионнике с богатой спортивной историей, где есть уже 40 лет свой спорткомплекс – условий тренироваться нет.

Речь идет о СК «Олимпиец», что расположен на проспекте Шевченко. Именно эта тренировочная база одесских легкоатлетов с 1980 года, когда была сдана в эксплуатацию, не знала ни единой капитальной реконструкции, ограничиваясь лишь текущими ремонтами. Спортсмены, начиная с средины октября и до первого весеннего тепла, когда они покидают открытую местность и переходят в комплекс, вынуждены тренироваться с минимальной плюсовой температурой внутри помещения, перепрыгивая через многочисленные лужи – кровля над манежем сплошь дырявая.

Говорит Татьяна Беловол, тренер по легкой атлетике: «... единственное здание, в котором можно заниматься легкой атлетикой – это наш Спортивный комплекс «Олимпиец». И на сегодняшний день он нуждается даже не в ремонте, а полной перестройке. Во время дождя мы бегаем через тазики, которыми своими силами хоть как-то спасаемся от подтопления. Если этого не делать – дети просто будут там тонуть. И затем они вынуждены в постоянной сырости дышать плесенью, образующейся на стенах. Если мы считаем себя частью цивилизованного общества – тренировочный комплекс должен быть реконструирован в соответствии с понятиями и нормами, принятыми в цивилизованном мире».

О необходимости полной реконструкции здания СК «Олимпиец» говорят уже не первый год. И вот, в нынешнем марте на переоборудование и ремонт спортивного сооружения депутаты Областного совета согласились выделить 5897500 грн. из регионального бюджета. К этой сумме Фондом регионального развития было добавлено еще 15 млн. грн. Казалось бы, сумма немаленькая, но и ее не достаточно, учитывая масштаб полной реконструкции обветшавшего здания с прохудившейся повсеместно кровлей, отсутствием отопления и раздевалок, устаревшей канализацией и покрытием беговых дорожек. Для того, что бы растить мировых спортивных звезд – условия должны на уровне мировых стандартов, лишь тогда прекратится отток перспективных спортсменов из Одессы.

Решением проблемы, в числе других, актуальнейших для города, занялся народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Считаю, что для спасения СК «Олимпиец» должны быть выделены дополнительные средства из государственного бюджета. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы «Олимпиец» мог и в будущем растить олимпийских звезд!

— подчеркнул народный депутат.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов хорошо понимает значение развития юношеского и молодежного спорта и его перспективности. При его поддержке реализуется ряд инфраструктурных проектов, проводятся чемпионаты Украины и Европы. Престиж страны спортсмены формируют наравне с деятелями науки и искусства, считает депутат. Именно поэтому спортивная инфраструктура вузов – сегодня лучшая в Украине, а учащиеся-спортсмены НУ «ОЮА» и МГУ, завоевали для Украины в составе национальных сборных более 100 золотых медалей.

По данному вопросу парламентарием был направлен депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману:

Для проведения капитального ремонта и перестройки спортивного комплекса «Олимпиец» средств, выделенных из областного бюджета, а также из Фонда регионального развития, недостаточно. Поэтому я считаю необходимым применить принцип объединения финансирования из разных бюджетов. Затронутый мною вопрос имеет важнейшее значение для развития всех видов спорта для детей и молодежи и гарантированно обеспечил бы повышение уровня подготовки молодых спортсменов. Таким образом, для проведения капремонта и реконструкции Одесской областной высшей школы спортивного мастерства «Олимпиец», крайне необходимо выделение денег из госбюджета Украины.

В настоящий момент запрос Сергея Кивалова уже принят на рассмотрение Премьер-министром и ожидается, что одесситы при поддержке депутата получат на него положительный ответ.

Ситуацию комментирует Сергей Колебошин, заместитель главы Одесской ОГА:

Мы планируем, что это будут и средства Фонда развития, и средства из областного бюджета, и средства, которые смогут привлечь народные депутаты, областные власти. В любом случае, я уверен, что следующий крупный инфраструктурный спортивный объект в черте города после Дворца спорта - будет как раз СК «Олимпиец.

Рассказывает Александра Дзебан, помощник тренера по легкой атлетике:

Мы старались обратиться ко всем, кто мог услышать о нашей потребности и нас услышал Сергей Васильевич Кивалов. Надемся, что за дело возьмутся, и мы сможем в след году спокойно бегать внутри комплекса, потому что зимой исключительно нужно такое помещение, где можно спокойно тренироваться!

Хотим выразить глубокое уважение к нашему депутату, Сергею Кивалову, который обратил внимание на нашу проблему.

— такими словами завершает свой комментарий тренерский состав.

Нужно отметить, что это не первый случай, когда спортсмены обращаются за поддержкой к парламентарию в критической и подчас трудно разрешимой ситуации. Так, в прошлом году, Детско-юношеская школа олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике была на грани закрытия в виду невозможности продолжать тренировочный процесс на прежнем месте. В настоящий момент благодаря помощи Сергея Кивалова, юные гимнастки тренируются в прекрасных условиях спортивного комплекса Международного гуманитарного университета. И это обстоятельство, конечно, в числе прочих обусловило появление хороших результатов: школа олимпийского резерва «Черноморец» завоевала почетное третье место во всеукраинском чемпионате по художественной гимнастике.

И теперь, когда, наконец, усилиями одесситов, областных властей и народного депутата вопрос реконструкции основного легкоатлетического спорткомплекса Одессы сдвинулся с места, появляется огромная надежда, что на спортивном небосклоне Одессы снова щедро засияют новые звездочки. И они, вырастая спортивно, будут в будущем представлять родной город под гимн своей страны и никакой другой, куда приходилось уезжать их предшественниками в поисках возможности реализовать себя.