В Киеве прошел Кубок «Содружество учебных заведений» по мини-футболу

Футбол – это, пожалуй, самый популярный и самый любимый во всём мире вид спорта, который объединяет футбольных игроков и миллионы болельщиков. При поддержке Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова, Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» совместно с Федерацией футбола Украины 15 мая 2018 года провели турнир на традиционный кубок «Содружество учебных заведений» по мини-футболу.

Футбольный турнир стал настоящим праздником спорта, в котором приняли участие ученики 9-х и 11-х классов 18 школ. Соревнования объединили почти все школы Дарницкого района Киева, а также студентов Киевского института интеллектуальной собственности и права в одну большую семью для дальнейшей популяризации футбола как спортивной игры, а также здорового образа жизни в целом.

Турнир проходил одновременно на двух футбольных полях: стадионах школы №329 «Логос» и Киевской инженерной гимназии. Торжественная часть праздника началась со спортивного марша и государственного гимна Украины в исполнении украинской певицы, выпускницы Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Натальи Валевской. С приветственными словами ко всем присутствующим обратился человек, который всегда своими действиями побуждает молодежь к физическому развитию и стремлению к здоровому образу жизни - президент НУ «ОЮА», академик, народный депутат Украины - Сергей Васильевич Кивалов.

Я думаю, что то, что сегодня мы делаем – организовываем футбольный турнир среди школьников и прививаем им любовь к спорту – это действительно очень важно. Молодежь должна заниматься спортом и развиваться физически. Это стратегическая задача нашего государства – чем больше подростков и молодёжи – студентов, школьников мы приобщим к спорту, тем меньше правонарушений будет совершено в нашей стране. Это алгоритм, который действует на сто процентов.

— выразил уверенность Сергей Кивалов.

К поздравлениям со стартом футбольного первенства среди школьников присоединился и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Василий Иванович Фелик, который заверил, что футбольный турнир «Содружество учебных заведений» обязательно станет хорошей традицией института.

Футбольные матчи сопровождались выступлениями победительницы телепроекта «Шанс», выпускницы Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Натальи Валевской, а также семикратных чемпионок Европы, многократных чемпионок Украины «Чарледис», спортивного клуба «Добро», которые создавали прекрасный эмоциональный настрой игрокам и зрителям турнира.

Почетными гостями мероприятия стали первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, первый заместитель председателя Дарницкой районной государственной администрации Василий Лозовой, многолетний капитан Киевского Динамо, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Анатолий Демьяненко, один из лучших отечественных футболистов, Заслуженный мастер спорта, доминант награды УЕФА «Золотая Бутца» Олег Протасов.

По результатам турнира среди 9-х классов первенство получила школа №329 «Логос», второе место заняла команда школы «Логос». Среди старших ребят призовые места одержали команда школы №329 «Логос» и команда Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА». Также юные футболисты были награждены памятными призами в следующих номинациях: лучший игрок - Семенец Кирилл, лучший вратарь - Котляревский Никита, лучший нападающий - Бобко Иван.

«Футбол - это больше, чем игра. Сказать, что футбол - это жизнь, ничего не сказать. Футбол нельзя описать одним словом. Эта игра, в которую играют всего 22 человека, а смотрят его миллионы людей. Что такое футбол? Это игра, это жизнь, это страсть» – гласит известное высказывание. И в Киевском институте интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» полностью согласны с этим высказыванием и делают всё возможное для развития этого популярнейшего вида спорта в нашей стране. Продолжением футбольных традиций университета должно стать строительство собственного современного спортивного комплекса. Предварительно университет запланировал инвестировать в его строительство около 2 миллионов долларов и приблизительно через полтора года собирается ввести данный объект в эксплуатацию. И уже совсем скоро на этом стадионе будут тренироваться и расти настоящие звезды отечественного спорта, которые в будущем принесут не одну футбольную победу нашей стране.