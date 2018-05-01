В Верховной Раде состоялся брифинг на тему спасения украинского моряка Андрея Новичкова

В Верховной Раде состоялся брифинг по вопросу спасения украинского моряка, одессита Андрея Новичкова, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Украины Сергей Кивалов и единственная родственница Андрея Новичкова – его 81-летняя бабушка Елена Вирановская.
Напомню, что украинского гражданина обвиняют в убийстве иранца – одного из членов экипажа, который погиб во время рейса. Вопреки всем международным нормам права, согласно которым ответственность за случившееся должен был нести капитан судна, виновным в инциденте признали именно украинца – помощника капитана. На данный момент он находится в Иране под следствием, ему грозит смертная казнь.
Благодаря вмешательству в это дело парламентария Сергея Кивалова, Андрей Новичков был освобождён из тюрьмы Эвин в Тегеране и взят на поруки консула украинского посольства.
К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат – представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Отмечу, что на данный момент в Харькове находится задержанный по обвинению в шпионаже гражданин Ирана, а поэтому вопрос дальнейшего развития дела приобретает исключительно политический характер – иранская сторона хочет обменять Андрея Новичкова на своего гражданина.
Наряду с депутатскими запросами, встречами и переговорами, в поддержку украинского моряка была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины, проведён ряд акций по сбору средств и других мероприятий для помощи Андрею Новичкову, в которых приняли участие молодёжные и общественные организации. Однако на сегодня судьба украинского гражданина и его жизнь сейчас напрямую зависят от эффективной и слаженной работы всего депутатского, дипломатического корпуса и руководства страны.
Отметим, что случай с Андреем Новичковым не единичный. Сегодня помощи и решительных действий от родного государства ожидают тысячи других украинских моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду.
По разным оценкам за рубежом под иностранными флагами сегодня трудится от 70 до 100 тысяч украинских моряков. Моряки попадают в плен, им не выплачивается заработная плата, не обеспечиваются достойные условия труда. И причина всему этому – отсутствие надлежащей правовой защиты за рубежом украинских моряков.
Решением проблемы стала бы ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве, провозглашенной «биллем о правах моряков», и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины.