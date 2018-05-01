В Верховной Раде состоялся брифинг на тему спасения украинского моряка Андрея Новичкова

В Верховной Раде состоялся брифинг по вопросу спасения украинского моряка, одессита Андрея Новичкова, задержанного в Иране. В брифинге приняли участие народный депутат Украины Сергей Кивалов и единственная родственница Андрея Новичкова – его 81-летняя бабушка Елена Вирановская.

Напомню, что украинского гражданина обвиняют в убийстве иранца – одного из членов экипажа, который погиб во время рейса. Вопреки всем международным нормам права, согласно которым ответственность за случившееся должен был нести капитан судна, виновным в инциденте признали именно украинца – помощника капитана. На данный момент он находится в Иране под следствием, ему грозит смертная казнь.

Я имею связь с МИДом Украины, звоню каждый раз второму секретарю: на сию минуту юридическое доказательство вины моего внука есть – нет мне отвечают, юридического доказательства нет. Я обращалась во многие инстанции, у меня пакет документов 143 листа. Я ездила и на личный прием Президенту, но принимал его помощник, я ездила на прием к Министру иностранных дел Павлу Климкину, тоже принимал помощник, обращалась к омбудсмену. МИД один этот вопрос решить не может. — говорит Елена Вирановская, бабушка украинского моряка Андрея Новичкова.

Благодаря вмешательству в это дело парламентария Сергея Кивалова, Андрей Новичков был освобождён из тюрьмы Эвин в Тегеране и взят на поруки консула украинского посольства.

Я направлял депутатские запросы, обращался в Министерство иностранных дел, лично встречался несколько раз с Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Иране, мы обсуждали вопрос, связанный с освобождением Андрея Новичкова. Встречался с Генеральным прокурором Украины и обсуждал с ним пути решения этой проблемы. — отметил Сергей Кивалов, народный депутат Украины.

К спасению украинского гражданина также подключилась народный депутат – представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко. Отмечу, что на данный момент в Харькове находится задержанный по обвинению в шпионаже гражданин Ирана, а поэтому вопрос дальнейшего развития дела приобретает исключительно политический характер – иранская сторона хочет обменять Андрея Новичкова на своего гражданина.

Мы не имеем права оставаться в стороне, и обязаны приложить максимум усилий, чтобы украинский моряк в кратчайшие строки вернулся на родину. Именно поэтому я хочу обратиться к президенту нашей страны с тем, чтобы он поспособствовал скорейшему освобождению одессита Андрея Новичкова. На сегодняшний день мы уже испробовали все правовые рычаги. Теперь вопрос стоит только за гарантом Конституции Украины — заявил Сергей Кивалов.

Наряду с депутатскими запросами, встречами и переговорами, в поддержку украинского моряка была зарегистрирована петиция на сайте президента Украины, проведён ряд акций по сбору средств и других мероприятий для помощи Андрею Новичкову, в которых приняли участие молодёжные и общественные организации. Однако на сегодня судьба украинского гражданина и его жизнь сейчас напрямую зависят от эффективной и слаженной работы всего депутатского, дипломатического корпуса и руководства страны.

Отметим, что случай с Андреем Новичковым не единичный. Сегодня помощи и решительных действий от родного государства ожидают тысячи других украинских моряков, которые были вынуждены уйти в рейс под иностранными флагами и попали в беду.

Собственный флот в стране давно уничтожен, и наши высококвалифицированные моряки вынуждены искать работу «под флагом», нанимаясь на службу на суда иностранных судовладельцев.

По разным оценкам за рубежом под иностранными флагами сегодня трудится от 70 до 100 тысяч украинских моряков. Моряки попадают в плен, им не выплачивается заработная плата, не обеспечиваются достойные условия труда. И причина всему этому – отсутствие надлежащей правовой защиты за рубежом украинских моряков. — подчеркнул Сергей Кивалов.

Решением проблемы стала бы ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве, провозглашенной «биллем о правах моряков», и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины.