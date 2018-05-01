В Одессе прошел семинар памяти Мастера айкитэдо Любови Матюненой

Айкитэдо – это вид боевого искусства для самообороны. В его основе лежат различные виды боевых искусств, таких как айкидо, боевое самбо, каратэ, каратэ-дзюдо и другие. В отличии от спорта, здесь не используется соревновательная система, а более традиционная, прикладная.

Анатолий Матюнен – основатель айкитэдо и глава Всемирной федерации айкитедо. Сэнсэй более 38 лет изучал и практиковал различные виды боевых искусств (Айкидо Айкикай, Айкидо Шобукан, Реальное Айкидо, Айкибудо, Каратэ Дзёсинмон, Каратэ Киокушинкай, Каратэ Шотокан, Дзю-Дзюцу, Боевое Самбо). Анатолий Матюнин подготовил более 1000 талантливых учеников. И в эти майские дни в Одессе прошел семинар памяти его супруги – Мастера айкитэдо Любови Матюненой. Память о ней продолжает жить в сердцах ее родных и близких, а также сотен воспитанников, которые сегодня выходят на татами продемонстрировать свое мастерство.

Более 18 лет она простояла на татами. Вместе с ней мы тренировали детей, юношей, взрослых. Многие ее ученики стали достойными людьми в этом обществе,

- поделился Анатолий Матюнен.

На протяжении двух дней участники и гости могли увидеть показательные выступления различных видов боевых искусств, поделиться своим опытом, продемонстрировать свои умения и возможности.

Семинар памяти также посетил глава аппарата президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров. В этот день ему торжественно вручили черный пояс.

Этот вид боевых искусств дает возможность самосовершенствоваться, развиваться, и все навыки, которые я приобретал на татами, пригодились мне в сегодняшней работе. Развиваясь, вы закаляете свой дух, вы становитесь гораздо сильнее и духовно, и физически. Для меня большая честь получить первый дан именно сегодня, в день памяти большого мастера этого вида боевых искусств Любови Матюненой,

- поделился Валентин Федоров.

По его словам, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» уделяется большое внимание развитию спорта и поддержке талантливых спортсменов. Создана мощнейшая в Украине спортивная база, которая включает стадионы, игровые залы, центр спортивных единоборств, а также ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Кроме того, недавно в студенческом кампусе открылось два современных спортивных зала – тренажёрный и танцевальный и теперь у студентов появилось ещё больше возможностей для саморазвития и поддержания себя в хорошей физической форме.

Президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов один из немногих, кто понимает, что развитие юношеского, детского спорта является основой будущего страны. Он прилагает максимум усилий, чтобы различные направления, как восточных единоборств, так и других видов спорта процветали не только в нашем родном городе Одессе, но и во всей Украине, - рассказывает Валентин Федоров.

Одним из почетных гостей семинара стал легендарный одесский богатырь, мастер спорта СССР по борьбе самбо и рукопашному бою Николай Пасечник. С легкостью он скручивает стальную арматуру, завязывает узелком гвозди, обжигает себя огнем и ходит по стеклу ногами.

По его словам, такие показательные выступления он проводит довольно часто. Только в прошлом году он выступал более 50 раз. Был в Николаевской области, Херсоне, Хмельницкой области, Житомире, Виннице, а также в Одессе. С начала этого года уже было порядка 20 выступлений. Демонстрируя свои способности, Николай Пасечник призывает детей заниматься спортом. На сегодня он сам обучает рукопашному бою более сотни детей.

Когда я работал в учебном центре милиции, в 89-м году, я тренировал Анатолия Матюнена, который был у нас курсантом после афганских событий. А потом мы познакомились с Любочкой. Они начали вместе вести занятия. Она была хорошим, добрым человеком. И когда он позвонил и сказал, что в память Любочки будут проводиться соревнования, и спросил, смогу ли я выступить, я ответил, конечно же смогу,

- рассказывает Николай Пасечник.

Память наша сильна тем, что она есть, и чем дольше мы будем помнить о тех людях, которые прославляли наш отечественный спорт, тем больше мы будем развивать и заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Здесь находится много детей, и они должны равняться на лучших спортсменов. Оборонительная система, которой обучала детей Люба, действительно закаливает и воспитывает людей,

- отметил председатель Одесской областной организации НСЖУ Юрий Работин.

Название клуба айкитедо «Хикари» означает «Божественный свет», «сияние». Именно таким человеком была Любовь Матюнена. В день, посвященный ее памяти, звучало много хороших слов от учеников, людей, которым приходилось с ней работать и общаться.