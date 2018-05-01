В Одессе прошел семинар памяти Мастера айкитэдо Любови Матюненой

Айкитэдо – это вид боевого искусства для самообороны. В его основе лежат различные виды боевых искусств, таких как айкидо, боевое самбо, каратэ, каратэ-дзюдо и другие. В отличии от спорта, здесь не используется соревновательная система, а более традиционная, прикладная.
Анатолий Матюнен – основатель айкитэдо и глава Всемирной федерации айкитедо. Сэнсэй более 38 лет изучал и практиковал различные виды боевых искусств (Айкидо Айкикай, Айкидо Шобукан, Реальное Айкидо, Айкибудо, Каратэ Дзёсинмон, Каратэ Киокушинкай, Каратэ Шотокан, Дзю-Дзюцу, Боевое Самбо). Анатолий Матюнин подготовил более 1000 талантливых учеников. И в эти майские дни в Одессе прошел семинар памяти его супруги – Мастера айкитэдо Любови Матюненой. Память о ней продолжает жить в сердцах ее родных и близких, а также сотен воспитанников, которые сегодня выходят на татами продемонстрировать свое мастерство.
На протяжении двух дней участники и гости могли увидеть показательные выступления различных видов боевых искусств, поделиться своим опытом, продемонстрировать свои умения и возможности.
Семинар памяти также посетил глава аппарата президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров. В этот день ему торжественно вручили черный пояс.
По его словам, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» уделяется большое внимание развитию спорта и поддержке талантливых спортсменов. Создана мощнейшая в Украине спортивная база, которая включает стадионы, игровые залы, центр спортивных единоборств, а также ультрасовременный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Кроме того, недавно в студенческом кампусе открылось два современных спортивных зала – тренажёрный и танцевальный и теперь у студентов появилось ещё больше возможностей для саморазвития и поддержания себя в хорошей физической форме.
Одним из почетных гостей семинара стал легендарный одесский богатырь, мастер спорта СССР по борьбе самбо и рукопашному бою Николай Пасечник. С легкостью он скручивает стальную арматуру, завязывает узелком гвозди, обжигает себя огнем и ходит по стеклу ногами.
По его словам, такие показательные выступления он проводит довольно часто. Только в прошлом году он выступал более 50 раз. Был в Николаевской области, Херсоне, Хмельницкой области, Житомире, Виннице, а также в Одессе. С начала этого года уже было порядка 20 выступлений. Демонстрируя свои способности, Николай Пасечник призывает детей заниматься спортом. На сегодня он сам обучает рукопашному бою более сотни детей.
Название клуба айкитедо «Хикари» означает «Божественный свет», «сияние». Именно таким человеком была Любовь Матюнена. В день, посвященный ее памяти, звучало много хороших слов от учеников, людей, которым приходилось с ней работать и общаться.