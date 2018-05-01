В День Святой Троицы в храмах Одессы состоялись торжественные богослужения

В Храмы Одессы на праздничное богослужение с утра шли нарядно одетые люди. Иногда этот праздник еще называют днем сошествия Святого Духа – события, произошедшего на пятидесятый день после Вознесения Господня. Отсюда у Троицы третье название - Пятидесятница. В Библии говорится, что именно в этот день, когда все апостолы собрались вместе в Сионской горнице в Иерусалиме, на них снизошел Святой Дух. Он дал апостолам дар пророчествовать и врачевать и благодать священства для устроения Церкви на земле и проповеди Слова Божия по всему миру. Этот день считается днем рождения Новозаветной православной Церкви.

Издавна в праздник Пятидесятницы люди, приходя в храм, приносили с собой первый урожай. Ныне все православные храмы в этот день украшены скошенной травой, цветами, веточками березы, сирени, клена – они символизируют обновление души и силу Святого Духа. Полевые цветы, ветки и траву православные христиане в этот день приносят в Храм и освящают, а потом украшают ими свои дома.

Митрополит Одесский и Измаильский владыка Агафангел по традиции служил в это утро в Свято-Троицком соборе на Екатерининской улице.

Для меня сегодняшний праздник очень важен, потому что ровно 20 лет назадя первый раз пришла в этот храм. Вообще для храма, который носит название в честь какого-то православного праздника, это считается большим событием. Храм – это обитель добра, оазис чистоты и гармонии. — говорит прихожанка Свято-Троицкого собора Дарья.

Но очень многолюдно было в это солнечное утро в Храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Фонтанской дороги. Среди верующих было много молодых людей. Оно и понятно: ведь эту церковь, расположенную в непосредственной близости от Национального университета «Одесская юридическая академия», называют еще студеческой.

Как для каждого православного христианина, этот праздник значит для меня очень много, — рассказал студент НУ «ОЮА» Сергей Косьяненко. — Храм святой мученицы Татианы для меня уже, можно сказать, родной Храм. Традицию приходить сюда на Пасху, Рождество, Троицу, другие православне празники и по воскресным дням привили мне мои родители. Сегодня здесь особенная, праздничная атмосфера. Многие прихожане пришли сюда со своими детьми. Это хорошая традиция, которую эти дети будут потом передавать своим детям. В этот день я хочу пожелать всем здоровья. Пусть в домах наших будет мир, спокойствие, достаток.

Сегодня – большой праздник, день сошествия Святого Духа. Очень приятно, что столько людей собралось под сводами Храма в этот день. Но для меня уже стало привычным посещать Храм не только по большим праздникам,но и приходить на каждую воскресную службу. К счастью, у нас, студентов Национального университета «Одесская юридическая академия», есть такой прекрасный Храм святой мученицы Татианы, который построен президентом нашего университета, почетным пражданином Одессы и области Сергеем Киваловым. И Сергей Васильевич сам подает нам прекрасный пример, как правильно развивать и укреплять духовность и духовную культуру. А мои пожелания в этот день просты: я желаю всем веры в Бога в сердце, благополучия и успехов, мира во всем мире. — говорит глава студенческого совета Одесской Юракадемии Юлия Шишацкая.

Праздничное богослужение в этот день было особенно длительным. Дело в том, что служба в храме на Троицу по традиции включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню. Кроме того, в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв. Так было и в студенческой церкви св.мученицы Татианы: настоятель Храма протоиерей Олег Мокряк читал молитвы, преклоня колени в Царских вратах, лицом к верующим. Молились на коленях и прихожане, впервые после Пасхи. По церковному уставу до Дня Троицы такие молитвы не совершаются в знак того, что воскресший Христос победил смерть.

На Троицу христиане встают на колени в знак смирения, показывая, что мы надеемся только на помощь Божью, — пояснил настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег (Мокряк). — Как не пытались и не пытаются нашу православную Церковь расколоть, но мы знаем, что Господь с нами. Зелень, которой сегодня украшен наш Храм, – символ жизни. И все мы должны стремиться к жизни вечной – залогу христианской, праведной жизни. Отрадно, что взрослые прихожане приучают к молитве своих детей, приводят их на причастие. Дети поют на наших богослужениях. Ведь не будучи с Богом, мы духовно погибаем здесь, на Земле.

В этот праздничный день земля расцветает, жизнь расцетает. С Божьей помощью мы надеемся на лучшее. Я люблю приходить на все праздники именно в храм Святой мученицы Татианы. Здесь царит особая атмосфера, храм очень уютный и красивый. — говорит прихожанка храма Святой мученицы Татианы Александра.

Все утро нарядные люди шли и шли, чтобы помолиться своим святым, попросить благословения божьего. Женщины в цветных платках, мужчины в праздничных сорочках возносили молитвы среди ароматов пряных трав, какие бывают только в предверии лета.