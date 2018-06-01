ВНО  в магистратуру: стал известен топ шести ВУЗов, в которые зарегистрировались поступающие

В украинских вузах завершилась регистрация на «ВНО в магистратуру» - всего сдавать тестирование изъявили желание почти 36 000 абитуриентов. Такую статистику предоставляет Украинский центр оценивания качества образования, через сервисы которого приемной комиссии проводили регистрацию.

Поступающие должны зарегистрироваться в одном из заведений высшего образования, где хотят участвовать в конкурсном отборе.

Лидером в рейтинге университетов, в которых зарегистрировались наибольшее количество абитуриентов традиционно стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». В конкурсе примут участие 2114 человек. Напомним, что в прошлом году университет выпустил рекордное количество магистров – более 860 человек, большая часть из которых окончили университет с отличием. Важно отметить, что благодаря своей высокой квалификации и глубоким знаниям в сфере юриспруденции практически сто процентов выпускников сразу же трудоустроились по специальности.

Также в числе университетов, получивших количество заявок на поступление в магистратуру свыше 1 тыс.:

Национальная академия внутренних дел - 2084 человека

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого - 2008 человек

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1721 человек

Харьковский национальный университет внутренних дел - 1491 человек

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1029 человек

Напоминаем, что в этом году тестирование по технологии ВНО для поступления в магистратуру будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний «Гуманитарные науки» (кроме специальности «Филология»), «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Право», «Сфера обслуживания» и «Международные отношения».

В частности, все они должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку - английскому, или немецкому, или французскому, или испанскому. Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на английский - более 34,2 человек и немецкий - около 1,3 тыс. Тестирование с французского пройдут почти 300 человек, а с испанского - 59.

Поступающие на «Право» и «Международное право» кроме ЕВИ сдают также единственное вступительное испытание (ЕФВВ) по Праву и Общим учебным юридическим компетенциям. На это тестирование зарегистрировалось более 18 тысяч человек.

В общем больше поступающих (более 1 тыс) зарегистрировались для сдачи тестирования в городах Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Запорожье, Виннице.

Основная сессия ЕВИ состоится 11 июля, ЕФВВ - 13 июля.

Больше информации можно посмотреть по ссылке, а также в соответствующем Порядка организации и проведения вступительных испытаний.

Напоминаем, что 4 июня для жителей оккупированных территорий заработали образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

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