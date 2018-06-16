В Одессе открывают кабинет Института права и последипломного образования Министерства юстиции

Одесская Юракадемия подписала договор о сотрудничестве с Институтом права и последипломного образования Минюста. На базе университета откроют методический кабинет Института.

В рамках его работы будут созданы все условия для повышения квалификации работников теруправлений органов юстиции, государственных и частных исполнителей, адвокатов, нотариусов, ученых, преподавателей и регистраторов.

Ранее для получения последипломного образования специалистам приходилась ехать в Киев, теперь появилась возможность повышать свою квалификацию в Одессе. Работу кабинет в Юридической академии начнет уже в сентябре.

На базе этого кабинета мы планируем совместно с Юракадемией, проводить переподготовку и повышение квалификации не только работников органов юстиции, но и всех подведомственных учреждений: нотариусов, судебных исполнителей и экспертов, риэлторов, адвокатов. Сегодня состоялось важное событие в связи с принятым недавно принятым законом Украины об образовании, в соответствии с которым все категории юристов, повышение квалификации которых предусмотрено профильными законами, обязаны проходить их в соответствующих учебных заведениях. Это важно также в рамках проведения реформы государственной службы. Очень много молодых и талантливых юристов приходят в министерства и ведомства, и чрезвычайно необходимо передать им жизненный опыт и мудрость тех, кто проработал в системе 20-30 лет.

Хочу отметить, что мы выбрали Юракадемию не случайно. На протяжении многих лет у нас сложились дружеские, партнерские отношения с руководством университета, мы знаем, что здесь прекрасный профессорско-преподавательский состав, созданы очень хорошие условия для проведения учебного процесса. Мы уверены, что весь Южный регион сможет получить качественное повышение квалификации,

- говорит директор Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины Екатерина Чижмарь.

По окончанию курсов выдадут свидетельство государственного образца о повышении квалификации. Сотрудничество объединит усилия ведущих специалистов Юракадемии, Минюста, практикующих юристов, адвокатов, нотариусов в сфере реализации совместных научно-исследовательских проектов, стажировок, повышения квалификации научных сотрудников и преподавателей, проведения научных экспертиз нормативно-правовых актов и их проектов.

Подписание договора о сотрудничестве важно и для Национального университета «Одесская юридическая академия», и для Института права и последипломного образования Министерства юстиции. Потому что одно дело – читать лекции и проводить семинарские занятия со студентами, а другое дело – когда люди имеют высшее образование и опыт работы. И в таких условиях преподаватель сам повышает свой уровень: профессор, читая лекции, включает в них все новшества в законодательстве, и это тоже важно. Важно и то, что это и дополнительное финансирование для тех преподавателей, которые будут читать лекции по повышению квалификации сотрудникам Министерства юстиции, нотариусам, адвокатам, судьям. И главное, что я хотел бы подчеркнуть, это будет укреплять наше сотрудничество с Министерством юстиции. Ежегодно ведомство берет на работу десятки выпускников нашего университета, они идут в систему юстиции, они побеждают на конкурсах, т.к. у нас высокий уровень подготовки специалистов, - отметил президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Юракадемия – это передовой университет, который очень тесно сотрудничает с Министерством юстиции. И теперь все наши сотрудники, все адвокаты, нотариусы смогут повышать свой уровень квалификации именно в Одессе, для этого не нужно ехать в Киев. И это, безусловно, важно для всего Южного региона нашей страны,

- подчеркнул начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Добавим, что Юракадемия стала первым университетом, который получил право на подготовку частных исполнителей, успешно провел два набора и осуществил первый выпуск специалистов в этой сфере.