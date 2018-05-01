Внедрение института частного исполнения в Украине

После законодательного закрепления Института частных исполнителей в Украине встал вопрос о подготовке специалистов данного профиля. И первым университетов в нашей стране, который начал осуществлять профессиональную подготовку таких специалистов, стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Чуть больше двух месяцев назад на базе университета стартовали занятия первого набора курсов частных исполнителей. Представители многих юридических профессий из разных регионов Украины съехались в Одессу для того, чтобы обучиться навыкам новой для Украины востребованной профессии. На открытии курсов присутствовал замминистра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр. Сергей Владимирович также вручал сертификаты и об окончании курсов. Ещё до официального старта обучения на первом наборе на адрес университета приходили письма от желающих пройти обучение на курсах частных исполнителей с просьбой открыть второй набор. И вот, 21 мая на базе Одесской Юракадемии начал свою работу уже второй за этот короткий период набор курсов по подготовке частных исполнителей.

В нашей стране эти курсы высоко ценятся и являются очень востребованными. По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова ровно два месяца назад были открыты первые курсы. Мы сделали первый набор, первый выпуск и сейчас успешно открываем второй набор. Знаково, что именно в этом наборе представлены слушатели из всех областей нашего государства. — отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Торжественное открытие курсов состоялось в Музее редкой книги Национального университета «Одесская юридическая академия» и началось с приветственного слова заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева.

Я очень рад находиться в Одесской юридической академии, потому что, когда встал вопрос о расширении списка тех учреждений, которые будут готовить частных исполнителей, на повестку дня сразу же встал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Действительно, ваша материальная база и ваш основной фонд – преподавательский состав по своему уровню, безусловно, лидирует среди других вузов страны. И мы были очень рады, что первым учебным заведением, где открылись курсы по подготовке частных исполнителей, стала именно Одесская Юракадемия, на сотрудничество с которой мы возлагаем большие надежды и также прислушиваемся к вашим рекомендациям. Мы обсуждали с президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым необходимость расширения времени проведения этих занятий, ведь данные курсы по подготовке частных исполнителей является хорошим подспорьем для формирования качественного рынка частных исполнителей в Украине. Если говорить о той важности, которую Министерство усматривает в этой новой профессии, то я как человек, который более 20 лет работал в банках, могу сказать, что частные исполнители в нашей стране нужны, как воздух. Да, в правовом поле, да, в рамках закона, но, тем не менее, каждый гражданин должен помнить, что долг, в том числе банку, в том числе своему ребенку, в том числе по зарплате своим работниками надо отдавать! Мы смотрим на международную практику, и в некоторых странах государственная исполнительная служба отсутствует вообще: все исполняют только частные исполнители. Для нас это возможно не такая близкая перспектива, но все зависит от вас и от ваших коллег – насколько вы будете показывать эффективность, настолько государство будет смотреть, оставлять ли вообще исполнительную службу в том варианте, в котором она сейчас существует. На сегодняшний день у нас 31 студент на этих курсах, но желающих все больше и больше. Хотел бы пожелать вам хорошо отучиться и подключиться к существующей когорте частных исполнителей.

На сегодняшний день задолженность перед государством составляет 600 млрд грн. При этом, на одного судебного исполнителя приходится 1,5 тысячи судебных производств, с которыми они, и это не удивительно, не справляются. Первый заместитель начальника Главного Территориального Управления Юстиции в Одесской области Ивановский Виктор Витальевич в своем приветственном слове отметил важность создания в Украине Института частного исполнителя:

Я принимал участие в открытии первых курсов, где было 16 человек, и тогда я сказал, что те люди, которые стоят у истоков новой для нашего государства профессии частного исполнителя будут как минимум востребованные, а как максимум – успешные и высокооплачиваемые, поскольку являются первопроходцами в этой сфере. Когда-то никто и не знал о существовании частного нотариата, сейчас никто себе уже не может представить эту сферу без частного нотариуса. Точно также и вы занимаете свою нишу, которая уже сейчас крайне востребована. Я имею непосредственное отношение к государственной исполнительной службе в Одесской области – вы создаете ощутимую конкуренцию нашим государственным исполнителям. Это имеет положительное сальдо в отношении наших граждан – они понимают, что могут прийти к вам и получить качественный сервис. Этот факт положительно влияет и на нашу структуру – возникает здоровая качественная конкуренция, и наши исполнители в этом случае тоже совершенствуются. Я абсолютно уверен в уровне преподавателей на этих курсах и тот, кто хочет учиться, получит максимум знаний. Со стороны Одесского управления юстиции мы всегда поддерживаем частных исполнителей и всегда готовы протянуть руку помощи, предоставить консультацию и содействовать всеми возможными силами. Я желаю вам удачи и успехов в обучении и в дальнейшей карьере.

Срок обучения на курсах подготовки частных исполнителей составляет 23 рабочих дня. Благодаря высококвалифицированным преподавателям, многие из которых практикующие юристы – адвокаты, нотариусы, судьи, государственные и частные исполнители и грамотно составленной обучающей программы всего лишь за месяц слушатели смогут освоить все правовые и практические тонкости столь ответственной профессии и востребованной в нашей стране профессии. Один из преподавателей курсов - глава Совета частных исполнителей Одесской области, член Совета частных исполнителей Украины Георгий Владимирович Парфенов, - рассказал о принципиальной разнице в подходе к работе у государственного и частного исполнителя:

В отношении разницы между частным и государственным исполнителем, хочу сказать, что первый отличается от второго большей мотивацией к работе. Он может более оперативно принимать решения, так как у него больше свободы, меньше бюрократии и минимум отчетности, он может больше времени посвятить самому процессу принудительного исполнения. Самое главное на сегодняшний момент, чтобы наши граждане поняли, что негосударственный совсем не означает менее легитимный, поскольку в Украине недавно ввели смешанную систему исполнения: параллельно существуют частные и государственные исполнители – и для частного, и для государственного исполнителя закон один. Подход же к ним различен. У государства более строгий подход к частным исполнителям. Чтобы стать государственным исполнителем, достаточно поступить на госслужбу, а для получения лицензии частного исполнителя необходимо пройти курсы, которые начнутся сегодня в стенах НУ «ОЮА», потом с сертификатом этих курсов ты идешь сдавать экзамен в министерство юстиции – допуск к экзаменам допускает квалификационная комиссия частных исполнителей. Кандидаты градируются – кому-то необходимо проходить стажировку, кому-то – не нужно, существуют определенные требования по новому закону о частных исполнителях. И после экзамена можно идти работать. В отличии от государственного – частный исполнитель проходит обязательное страхование – это достаточно ответственная профессия и государство вверяет определенные полномочия частному исполнителю – делегирует по сути и, соответственно, поэтому требования к ним выше. В законе определено, что только взыскатель решает, какого исполнителя он выбирает – частного или государственного. Во многих странах институт частных исполнителей существует достаточно давно, например, в Голландии он существует порядка 200 лет. В Грузии, в Литве и Молдове этот институт существует порядка 10 лет, но в Грузии как и у нас – смешанная система, а в Литве и Молдове – моносистема, т.е. существуют только частные исполнители, которые рассматривают все категории дел. Везде происходило по-разному: в Литве все госисполнители одномоментно стали частными исполнителями. В Молдове они сдавали экзамены и государство полностью ушло от исполнительной службы. Сложно сказать, какая система самая правильная, в любом случае, институт частных исполнителей может принести много полезного нашему государству и в первую очередь поможет пополнить государственную казну посредством налогов.

В завершение встречи заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев подвёл итоги всего вышесказанного:

Я внимательно слушал выступления своих коллег и хотел бы выделить главное. Присутствие министерства на сегодняшней встрече показывает высокий уровень заинтересованности с его стороны в качественной подготовке частных исполнителей. Мне приятно, что госслужащие начинают употреблять такие слова как «сервис». Ведь появление частных нотариусов и частных исполнителей показывает, что сегодня необходим более высокий уровень сервиса. Ведь в конечном счете именно граждане Украины являются конечным бенефициаром того или иного действия государства, а поэтому государство должно работать как часы, чтобы его действий никто не замечал, а было заметно лишь эффективность его работы.

Отметим, что замминистра юстиции Денис Чернышев посетил Одесскую Юракадемию впервые и был впечатлен материально-технической базой университета.

Напомним, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.