Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр, он принял участие сразу в нескольких мероприятиях вуза. В частности, он вручил свидетельства выпускникам первого выпуска курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.

На базе национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся первый выпуск курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Выпускники курсов получили право подать документы в Министерство юстиции по поводу допуска к сдаче квалификационного экзамена.

Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере.

Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. В Украине Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первым вузом, получившим право на подготовку специалистов в этой сфере.

12 марта стартовал первый набор на учебные курсы по подготовке частных исполнителей. Напомним, что на открытии присутствовал президент вуза Сергей Кивалов, замминистра юстиции Украины, который руководит государственной и частной исполнительной службами страны Сергей Шкляр, а также исполняющий обязанности главы территориального управления юстиции в Одесской области и начальник управления государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.

Программа, по которой обучались будущие частные исполнители, была разработана рабочей группой ведущих ученых Национального университета «Одесская юридическая академия», которую возглавил президент вуза, академик Сергей Васильевич Кивалов. По его инициативе и при всесторонней поддержке стала возможна реализация этого инновационного для нашей страны проекта. Кроме того, над программой работали и практикующие специалисты, а именно частные исполнители, председатели судов, руководители государственной исполнителей службы, адвокаты, нотариусы и сотрудники правоохранительных органов.

— отметил декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Денис Колодин.

Слушатели курсов – практикующие юристы, большинство из которых уже имеет опыт работы судебным исполнителем в государственных судебных органах. Таким образом, они избавлены от необходимости прохождения обязательной стажировки в соответствии действующим законодательством. О престижности приобретенной профессии говорит хотя бы то, что слушателями курсов стали заместитель начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области по вопросам государственной исполнительной службы – начальник управления государственной исполнительной службы Висьтак Игорь Ярославович и Силкин Константин Юрьевич, занимавший с июня 2015 г. по февраль 2018 г. должность заместителя директора департамента исполнительной службы при министерстве юстиции Украины.

Всего же на первый набор было зачислено 16 человек, среди которых – представители разных регионов страны. По оценкам разных экспертов, количество частных исполнителей в нашей стране должно быть порядка 2 – 2,5 тысяч, но никак не менее полутора тысяч. Плюс количество помощников, которое у них может быть по закону, и если исходить из того, что у каждого исполнителя штат будет не менее четырех-пяти человек, то таким образом рынок рабочих мест пополнится минимум на 10-12 тысяч вакансий. С ростом количества частных исполнителей количество государственных служащих этой категории будет сокращаться, и в итоге в результате конкуренции останутся лишь лучшие из лучших, что, собственно, и является целью реформы – качественное исполнение судебных решений.

Свидетельства об окончании курсов первым выпускникам вручал заместитель Министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны Сергей Владимирович Шкляр.

Некоторое время назад я защищался в Одесской юракадемии на кафедре хозяйственного права и процесса, так что, знаю преподавательский состав и будучи лично знаком с некоторыми студентами курсов, я оцениваю уровень подготовки сегодняшних выпускников очень высоко. В тех странах, опыт которых мы изучали, в принципе никогда не было института государственных исполнителей, эти функции всегда возлагались на частных поверенных, которые наделены функцией государства по исполнению судебных решений. Там эта профессия наряду с адвокатурой и нотариатом входит в категорию престижных. В частности, во Франции конторы вместе с клиентами передаются по наследству, продаются, полностью или на паевой основе. В Украине в силу разных причин эта профессия до сих пор недооценивалась, в том числе из-за низкой финансовой мотивации и слабого уровня образования специалистов. Сейчас интерес к этой профессии возрос, соответственно и кадры будут лучше подготовлены. Финансовая мотивация судебного исполнителя – десять процентов от взыска плюс возможный бонус от взыскателя, причем потолок доходов неограничен, тут все зависит от активности владельца конторы. Работа частного судебного исполнителя – не для лежебок, придется постоянно работать над пополнением клиентского портфеля. Но и инструментов для этого хоть отбавляй: реклама этого вида деятельности не только не запрещена, но вообще не ограничена ничем, кроме одного условия – она не должна быть недобросовестной.

— прокомментировал Сергей Шкляр.

Я считаю, что это очередной шаг вперед в сфере принудительного исполнения решения суда. На данный момент в городе Одессе работает 7 частных исполнителей. Уверен, что все сегодняшние выпускники курсов успешно сдадут квалификационный экзамен и приступят к работе частных исполнителей.

— отметил Начальник Одесской областной государственной исполнительной службы Дмитрий Гумуржи.

Украина внедряет лучший мировой опыт. И Министерство юстиции всегда открыто для таких нововведений и инноваций. Я не по наслышке знаю об уровне подготовки в Одесской Юракадемии, поскольку являюсь выпускником этого вуза. И я рад, что Одесса стала первым городом, который выпускает частных исполнителей.

— подчеркнул начальник территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

В течение 23-х рабочих дней слушатели курсов занимались повышением квалификации по электронному праву, обязательственному праву, общим положениям гражданского права, гражданскому процессу и некоторым другим дисциплинам. Нагрузка была интенсивной, тестовые задания составляли ведущие преподаватели академии. Теперь будущим частным исполнителям предстоит сдать квалификационный экзамен в Министерстве юстиции. Проходной балл там составляет - 70. После проведения пробного тестирования и работы над ошибками из 16 слушателей курсов 15 человек сдали тестирование на 70 и выше баллов. Лучший результат - 94 балла показал слушатель Данилов Вячеслав Сергеевич.

Рассказывает Голубева Нелли Юрьевна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского процесса:

Особенность этого опыта в том, что ты уже учишь людей с высшим юридическим образованием, которые не нуждаются в мотивации, а очень хорошо понимают, зачем они сюда пришли. Работать с людьми, заходящими на этот новый рынок, интересно, и мы возлагаем на них большие надежды в сфере применения на практике качественного исполнения решений судов. Своими знаниями, характерами, подходом к профессии они уже начинают формировать будущие традиции, обычаи, понимание того, как это должно происходить в профессии - на долгие годы.

Анастасия Дерило - государственный судебный исполнитель из Днепра. Как только узнала о создании курсов в Одесской Юракадемии, немедленно поспешила подать заявление, так как считает это новшество очень перспективным.

В процессе обучения на курсах мы пополнили багаж своих знаний не только в области законодательных изменений, но получили много ценных практических советов от преподавателей, поделившихся с нами опытом, какое решение будет правильным в той или иной ситуации. Теперь сдам квалификационный экзамен – и за дело!

Следует признать, что качество исполнения решения судов в Украине находится на низком уровне, о чем свидетельствует и большое количество обращений граждан Украины в Европейский суд по правам человека в части неисполнения решений национальных судов. По различным данным в нашей стране исполняется всего лишь от 5-ти до 20-ти процентов принятых решений. Поэтому внедрение института частного исполнителя станет своеобразной панацеей для нашего государства, чтобы решения, которые выносятся судом были воплощены в жизнь, чтобы каждый гражданин, получивший решение в свою пользу, мог с уверенностью сказать. Что его права будут возобновлены и оставался доволен действенностью судебной системы и был уверен, что после решения суда он может обратиться к любому частному либо государственному исполнителю, который эффективно, своевременно, оперативно и качественно исполнит это решение суда.

— говорит Валерий Николаевич Притуляк, являющийся практикующим частным исполнителем и преподавателем курсов.

Начало второго набора запланировано на 21 мая 2018 года, соответственно, через месяц, 21 июня – состоится следующий выпуск. Хотя до начала занятий остается больше месяца, предварительно зарегистрировалось уже более 20 человек. И это – не предел!

Напомним, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.

Кроме того, в этот день в Одесской Юракадемии замминистра юстиции Сергей Шкляр провел заседание региональных штабов по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы в Одессе и Одесской области взыскания задолженности по заработной плате и алиментам.

Другим, не менее важным событием, был проходивший в тот же день в стенах Одесской Юракадемии первый региональный турнир по правоведению среди учеников 11-х классов.

Открытие турнира состоялось в Зале заседаний Ученого совета Национального университета «Одесская юридическая академия». Участниками турнира по правоведению стали ученики 11-х классов из 19-ти школ города и области. Этот турнир – первый региональный, проводимый при поддержке Министерства юстиции в рамках проекта «Я маю право». Участниками турнира стали молодые люди, стоящие на пороге важнейшего жизненного выбора: кем стать? Состоявшееся мероприятие призвано помочь ребятам сориентироваться при выборе профессионального пути.

Министерство юстиции поддержало инициативу Национального университета «Одесская юридическая академия» по проведению турнира, а в церемонии открытия принимал участие заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Владимирович Шкляр.

Проведение этого турнира стимулирует стипендиатов, особенно тех, кто в дальнейшем захочет связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией, а для Одесской юридической академии важна возможность оценить уровень подготовки будущих абитуриентов, потому что, я думаю, большинство из них захочет продолжить обучение именно здесь. Я считаю, что подобные мероприятия в будущем следует проводить регулярно на различных базах, но Юридическая академия, как всегда, лидирует.

— сказал Сергей Шкляр.

Основными организаторами мероприятия выступил факультет гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, и это непростое совпадение, потому что с момента рождения каждый человек становится субъектом гражданского права, которое сопутствует ему на протяжении жизни.

Ульянова Галина Алексеевна – проректор по научной работе, доктор юридических наук, сказала, обращаясь к участникам турнира:

Очень важно, что сегодня вы имеете возможность проявить себя. Бесценно внимание, которое уделяется развитию молодежи и раскрытию ее талантов не только научными заведениями, но и практикующими структурами, органами государственной власти. В частности, невозможно переоценить значимость проекта министерства юстиции «Я маю право», в рамках которого каждый может раскрыть свой потенциал, больше узнать о своих правах и стать более осведомленным в области права. Очень приятно, что такое образовательное и научное мероприятие состоялось в стенах нашего университета, потому что основным нашим кредо является открытость и предоставление возможности каждому желающему раскрыть свой потенциал, стать лучшим и более профессиональным. То, что сегодня налажено такое сотрудничество между высшими учебными заведениями и школами – раскрывает перед вами более широкие перспективы.

19 мая будет проводиться студенческая конференция, и участникам турнира будет предоставлена дополнительная возможность проявить себя, выступив на этом научном мероприятии, а также принять участие в других студенческих инициативах, независимо, от того, являются ли молодые люди студентами либо абитуриентами Юракадемии, или они еще не определились с выбором будущей профессии. Коллектив вуза всегда открыт к сотрудничеству, вниманию и к оказанию помощи молодым людям в выборе жизненного пути.

Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк отметил, что это первый турнир регионального характера, и он дает возможность соревнующимся проверить не только свои знания в области юриспруденции, но и выработать опыт командной работы, что может оказаться важно в будущем.

Пусть ваши знания помогут вам в сегодняшней борьбе. А там, где знаний окажется недостаточно – пусть интуиция поможет выбрать правильное решение. Я желаю вам успехов, вдохновения и побед!

— сказал Руслан Владимирович.

Тестовые задания школьники выполняли за компьютерами в ІТ-центре, который был открыт в Одесской Юракадемии в прошедшем месяце.

В структуре задач по 20 вопросов по каждой дисциплине. Основные направления - теория государства и права, конституционное право Украины, история государства и права, уголовное и гражданское право Украины.

По поводу впечатлений, могу сказать только позитивное. Особенно понравилась возможность проверить свои знания в формате электронных тестов. Это очень современно.

— поделилась ученица Одесского юридического лицея Марта Смирнова.

Участники турнира выполняли тесты около двух часов. После чего они отправились на экскурсию по университету. Их особенно впечатлили крупнейшая в Украине научная библиотека, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.

Долгожданная церемония объявления и награждения победителей.

На торжественном мероприятии в зале заседаний Ученого совета Национального университета президент вуза вручил Сергею Шкляру благодарность Министру юстиции Украины Павлу Петренко за плодотворное сотрудничество с университетом.

Президент вуза обратился ко всем участникам турнира с такими словами:

Искренне рад приветствовать вас в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия»! Совсем недавно мы открыли в нашем университете первый в нашем городе инновационный IT-центр, и вы одними из первых стали его гостями. Я думаю, что вам здесь всё понравилось, а главное - чтоб было удобно работать. То, что вы приняли участие в сегодняшнем турнире, говорит о том, что вы целеустремлённые, амбициозные, и что в своём изучении правоведения выходите за рамки школьной программы. И это на самом деле очень важно, ведь знание Конституции Украины, законов, своих прав и обязанностей нужно далеко не только юристам, но и абсолютно каждому человеку для того, чтобы уметь отстоять свои права, защитить свои интересы от незаконных посягательств. Ведь по сути дела мы сталкиваемся с правом и с законами каждый день и очень часто даже не замечаем этого.

Сегодня я был приятно удивлён вашими результатами, все справились с заданиями очень хорошо, а это значит, что уже сейчас, будучи школьниками, вы уже достаточно хорошо разбираетесь в праве, в законодательстве. Я считаю, что все собравшиеся здесь достойны победы в этом турнире, и даже учитывая, что у нас очень ограниченное количество призовых мест, я уверен, что вы все сегодня уйдёте в хорошем настроении. Ведь сегодня вы пришли на этот турнир, попробовали себя в чём-то новом, проявили свои знания, свою собранность, усидчивость – и это уже очень важная победа – победа над боязнью чего-то нового, над нерешительностью, стеснением. Надеюсь, что вы уже успели познакомиться с нашим университетом, и вам у нас понравилось, а если не успели, то всё ещё впереди. Именно за такими, как вы – активными, старательными, амбициозными будущее правовой системы Украины! Искренне надеюсь, что уже очень скоро вы вновь соберётесь здесь уже в качестве студентов нашего университета!

И действительно, ребята показали высокий уровень подготовки. По итогам турнира победителям в индивидуальном первенстве были вручены призы:

За I место - планшет, грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право». Стоит отметит, что оба издания являются авторскими проектами ученых Национального университета «Одесская юридическая академия»;

За II место - именные часы президента НУ «ОЮА», ручка-флешка и грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право»;

За III место - Power bank, грамота, ручка-флешка и книги «Введение в украинское право», «IT-право».

Ребята, победившие в командном первенстве, получили в подарок грамоты, книги, ручки-флешки и календари.

Все участники получили Сертификат об участии в Одесском региональном турнире среди школьников 11 классов по правоведению.

Каждый из участников турнира получил бесценный опыт общения с преподавателями академии и членами студенческого актива. «Можно прожить всю жизнь так, будто чуда не существует, а можно так, словно вся ваша жизнь – чудо», — сказал Эйнштейн. По отношению к Одесской юридической академии это можно трактовать так: можно получить профессиональное образование в любом учебном заведении, а можно влиться в дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия» и провести свои студенческие годы ярко, достигнув высот в той сфере, которую вы изберёте для себя.

Отметим, что заместитель министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны, также является председателем Государственной экзаменационной комиссии факультета гражданской и хозяйственной комиссии.

В день своего визита в Одесскую Юракадемию Сергей Шкляр присутствовал на защите магистерских работ студентов вуза.

Он отметил высокий уровень подготовки, а также то, что защита большинства работ проходила с использованием мультимедийного оборудования и на английском языке.

Кроме того, заместитель министра юстиции ознакомился с работой IT-центра университета, в очередной раз подчеркнув, что Одесская Юракадемия является самым современным вузом, занимающим лидирующие позиции в сфере юридического образования и готовит высококвалифицированные кадры для нашей страны.