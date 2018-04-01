Одесскую Юракадемию посетил заместитель министра юстиции Украины Сергей Шкляр, он принял участие сразу в нескольких мероприятиях вуза. В частности, он вручил свидетельства выпускникам первого выпуска курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов.
На базе национального университета «Одесская юридическая академия» состоялся первый выпуск курсов по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. Выпускники курсов получили право подать документы в Министерство юстиции по поводу допуска к сдаче квалификационного экзамена.
Внедрение института частных исполнителей – весьма успешная и давно апробированная на Западе модель. Работает она эффективно и дает хорошие результаты, а профессия частного исполнителя является одной из самых престижных и значимых в юридической сфере.
Для того, чтобы овладеть этой профессией, нужно закончить курсы по получению знаний в сфере принудительного исполнения судебных решений и решений других органов. В Украине Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал первым вузом, получившим право на подготовку специалистов в этой сфере.
12 марта стартовал первый набор на учебные курсы по подготовке частных исполнителей. Напомним, что на открытии присутствовал президент вуза Сергей Кивалов, замминистра юстиции Украины, который руководит государственной и частной исполнительной службами страны Сергей Шкляр, а также исполняющий обязанности главы территориального управления юстиции в Одесской области и начальник управления государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Одесской области Дмитрий Гумуржи.
Слушатели курсов – практикующие юристы, большинство из которых уже имеет опыт работы судебным исполнителем в государственных судебных органах. Таким образом, они избавлены от необходимости прохождения обязательной стажировки в соответствии действующим законодательством. О престижности приобретенной профессии говорит хотя бы то, что слушателями курсов стали заместитель начальника Главного территориального управления юстиции во Львовской области по вопросам государственной исполнительной службы – начальник управления государственной исполнительной службы Висьтак Игорь Ярославович и Силкин Константин Юрьевич, занимавший с июня 2015 г. по февраль 2018 г. должность заместителя директора департамента исполнительной службы при министерстве юстиции Украины.
Всего же на первый набор было зачислено 16 человек, среди которых – представители разных регионов страны. По оценкам разных экспертов, количество частных исполнителей в нашей стране должно быть порядка 2 – 2,5 тысяч, но никак не менее полутора тысяч. Плюс количество помощников, которое у них может быть по закону, и если исходить из того, что у каждого исполнителя штат будет не менее четырех-пяти человек, то таким образом рынок рабочих мест пополнится минимум на 10-12 тысяч вакансий. С ростом количества частных исполнителей количество государственных служащих этой категории будет сокращаться, и в итоге в результате конкуренции останутся лишь лучшие из лучших, что, собственно, и является целью реформы – качественное исполнение судебных решений.
Свидетельства об окончании курсов первым выпускникам вручал заместитель Министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны Сергей Владимирович Шкляр.
В течение 23-х рабочих дней слушатели курсов занимались повышением квалификации по электронному праву, обязательственному праву, общим положениям гражданского права, гражданскому процессу и некоторым другим дисциплинам. Нагрузка была интенсивной, тестовые задания составляли ведущие преподаватели академии. Теперь будущим частным исполнителям предстоит сдать квалификационный экзамен в Министерстве юстиции. Проходной балл там составляет - 70. После проведения пробного тестирования и работы над ошибками из 16 слушателей курсов 15 человек сдали тестирование на 70 и выше баллов. Лучший результат - 94 балла показал слушатель Данилов Вячеслав Сергеевич.
Рассказывает Голубева Нелли Юрьевна, профессор, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского процесса:
Анастасия Дерило - государственный судебный исполнитель из Днепра. Как только узнала о создании курсов в Одесской Юракадемии, немедленно поспешила подать заявление, так как считает это новшество очень перспективным.
Начало второго набора запланировано на 21 мая 2018 года, соответственно, через месяц, 21 июня – состоится следующий выпуск. Хотя до начала занятий остается больше месяца, предварительно зарегистрировалось уже более 20 человек. И это – не предел!
Напомним, что для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, 2-летний стаж работы в юридической сфере и возраст от 25 лет.
Кроме того, в этот день в Одесской Юракадемии замминистра юстиции Сергей Шкляр провел заседание региональных штабов по координации, мониторингу и контролю за состоянием исполнения органами государственной исполнительной службы в Одессе и Одесской области взыскания задолженности по заработной плате и алиментам.
Другим, не менее важным событием, был проходивший в тот же день в стенах Одесской Юракадемии первый региональный турнир по правоведению среди учеников 11-х классов.
Открытие турнира состоялось в Зале заседаний Ученого совета Национального университета «Одесская юридическая академия». Участниками турнира по правоведению стали ученики 11-х классов из 19-ти школ города и области. Этот турнир – первый региональный, проводимый при поддержке Министерства юстиции в рамках проекта «Я маю право». Участниками турнира стали молодые люди, стоящие на пороге важнейшего жизненного выбора: кем стать? Состоявшееся мероприятие призвано помочь ребятам сориентироваться при выборе профессионального пути.
Министерство юстиции поддержало инициативу Национального университета «Одесская юридическая академия» по проведению турнира, а в церемонии открытия принимал участие заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Владимирович Шкляр.
Основными организаторами мероприятия выступил факультет гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии и Главное территориальное управление юстиции в Одесской области, и это непростое совпадение, потому что с момента рождения каждый человек становится субъектом гражданского права, которое сопутствует ему на протяжении жизни.
Ульянова Галина Алексеевна – проректор по научной работе, доктор юридических наук, сказала, обращаясь к участникам турнира:
19 мая будет проводиться студенческая конференция, и участникам турнира будет предоставлена дополнительная возможность проявить себя, выступив на этом научном мероприятии, а также принять участие в других студенческих инициативах, независимо, от того, являются ли молодые люди студентами либо абитуриентами Юракадемии, или они еще не определились с выбором будущей профессии. Коллектив вуза всегда открыт к сотрудничеству, вниманию и к оказанию помощи молодым людям в выборе жизненного пути.
Начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк отметил, что это первый турнир регионального характера, и он дает возможность соревнующимся проверить не только свои знания в области юриспруденции, но и выработать опыт командной работы, что может оказаться важно в будущем.
Тестовые задания школьники выполняли за компьютерами в ІТ-центре, который был открыт в Одесской Юракадемии в прошедшем месяце.
В структуре задач по 20 вопросов по каждой дисциплине. Основные направления - теория государства и права, конституционное право Украины, история государства и права, уголовное и гражданское право Украины.
Участники турнира выполняли тесты около двух часов. После чего они отправились на экскурсию по университету. Их особенно впечатлили крупнейшая в Украине научная библиотека, Музей редкой книги, Музей оружия, а также тир.
Долгожданная церемония объявления и награждения победителей.
На торжественном мероприятии в зале заседаний Ученого совета Национального университета президент вуза вручил Сергею Шкляру благодарность Министру юстиции Украины Павлу Петренко за плодотворное сотрудничество с университетом.
Президент вуза обратился ко всем участникам турнира с такими словами:
И действительно, ребята показали высокий уровень подготовки. По итогам турнира победителям в индивидуальном первенстве были вручены призы:
За I место - планшет, грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право». Стоит отметит, что оба издания являются авторскими проектами ученых Национального университета «Одесская юридическая академия»;
За II место - именные часы президента НУ «ОЮА», ручка-флешка и грамота, книги «Введение в украинское право», «IT-право»;
За III место - Power bank, грамота, ручка-флешка и книги «Введение в украинское право», «IT-право».
Ребята, победившие в командном первенстве, получили в подарок грамоты, книги, ручки-флешки и календари.
Все участники получили Сертификат об участии в Одесском региональном турнире среди школьников 11 классов по правоведению.
Каждый из участников турнира получил бесценный опыт общения с преподавателями академии и членами студенческого актива. «Можно прожить всю жизнь так, будто чуда не существует, а можно так, словно вся ваша жизнь – чудо», — сказал Эйнштейн. По отношению к Одесской юридической академии это можно трактовать так: можно получить профессиональное образование в любом учебном заведении, а можно влиться в дружную семью Национального университета «Одесская юридическая академия» и провести свои студенческие годы ярко, достигнув высот в той сфере, которую вы изберёте для себя.
Отметим, что заместитель министра юстиции, возглавляющий исполнительную службу страны, также является председателем Государственной экзаменационной комиссии факультета гражданской и хозяйственной комиссии.
В день своего визита в Одесскую Юракадемию Сергей Шкляр присутствовал на защите магистерских работ студентов вуза.
Он отметил высокий уровень подготовки, а также то, что защита большинства работ проходила с использованием мультимедийного оборудования и на английском языке.
Кроме того, заместитель министра юстиции ознакомился с работой IT-центра университета, в очередной раз подчеркнув, что Одесская Юракадемия является самым современным вузом, занимающим лидирующие позиции в сфере юридического образования и готовит высококвалифицированные кадры для нашей страны.