Будущее легкой атлетики в Одессе за спасением «Олимпийца» 

В былые времена Одесса славилась своими спортсменами-легкоатлетами. Только на первенство области в каждом забеге выходили по сто бегунов. Сегодня по всему региону едва удается собрать 15 человек для участия в первенстве Украины. Легкоатлеты, принесшие мировую славу нашему городу, вынуждены уезжать в поисках достойных условий для тренировок в другие города Украины, а то и вовсе покидать страну. И главная причина – отсутствие условий для тренировок.

В осенне-зимний период спортсменам просто негде тренироваться. Единственный манеж спортивного комплекса «Олимпиец» вот уже много лет находится в плачевном состоянии. Построенная более 40 лет назад, спортивная арена не знала ни единого капитального ремонта за всю историю своего существования, ограничиваясь лишь отдельными видами ремонтных работ. Отсутствие отопления и оборудованных раздевалок, насквозь дырявая текущая крыша, и потому огромные лужи на беговых дорожках – вот то, чем, по сути, вынуждены довольствоваться одесские спортсмены с октября по апрель.

Молодая спортивная поросль, подающая серьезные надежды, вынуждена тренироваться в совершенно неприемлемых условиях, просто опасных для детского здоровья: «цветущие» от сырости и холода стены и лужи стали привычным антуражем для спортсменов и тренеров в осенне-зимний период. Бегать на сквозняке под протекающей крышей, перепрыгивая через лужи – не самые лучшие условия для будущих чемпионов.

Тренер по легкой атлетике Юрий Касаткин давно на пенсии, но продолжает работать как общественный тренер, занимаясь со школьниками и студентами. Летом тренировки проходят на стадионе «Динамо», а зимой иных вариантов, как тренироваться в «Олимпийце» нет, да и то, попасть туда было не так просто.

Я пытаюсь поднять спринт в Одессе, как было у нас когда-то, собираю немного людей. Мне надо было проходить три месяца, чтобы нас стали запускать в манеж на тренировки. Манеж, конечно, убитый. Там такой дикий сквозняк, что дети болеют постоянно. Раньше был хоть прикрыт парусиной, а сейчас ее сняли. Дорожки нет – убита. Ее стелили еще 20 лет назад,

- рассказывает Юрий Касаткин.

Более 15 лет, с самого детства, в «Олимпийце» тренируется Марина Юдина – функциональный тренер и тренер бегового клуба. За эти годы состояние спорткомплекса, несмотря на «латочный» ремонт, только ухудшается.

Хотелось бы, чтобы наши дети, приходя в «Олимпиец», видели комфортные условия и могли нормально тренироваться. А нынешние условия определенно могут отпугнуть человека от занятий,

- считает Марина Юдина.

Уже несколько лет в различных инстанциях ведутся разговоры о необходимости полной перестройки обветшавшего здания, давно не соответствующего современным строительным и санитарным нормам.

Глава инициативной группы, тренер по легкой атлетике, мастер спорта международного класса и многократный чемпион Украины и Европы Татьяна Беловол уверяет, что нужно не просто менять крышу, и делать непосредственно реконструкцию манежа, ведь зданию уже более 35 лет.

За помощью она обратилась к народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который оперативно занялся решением проблемы финансирования реконструкции спорткомплекса в необходимом объеме. Им был подан депутатский запрос о выделении дополнительных средств из государственного бюджета. На обращение парламентария был получен положительный ответ от Областной Государственной администрации, где сообщалось, что данное обращение поддержано и дополнительные средства на 2018 год для проведения работ по реконструкции и перестройки Одесской областной школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» будут выделены.

«Объект «Капитальный ремонт КУ «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства «Олимпиец», г. Одесса, проспект Шевченко, 31а» является социально значимым для Одесской области и города Одессы, и проведение ремонта обеспечит спортсменов достойными условиями для тренировок и соревнований» - значится в ответном письме из ОГА.

Ситуация, наконец, начала меняться к лучшему. В марте этого года депутатами Областного совета было выделено из регионального бюджета 5 897 500 грн. на начальный этап реконструкции, к ней было добавлено еще 15 млн. грн. из средств Фонда регионального развития, но, учитывая масштаб предстоящих работ, сумма оказалась недостаточной. По результатам экспертного отчета общие сметная стоимость строительства по объекту составляет 108 888 346 грн.

Осознавая всю важность спасения спортивного комплекса «Олимпиец», Сергей Васильевич Кивалов направил соответствующий депутатский запрос на имя Премьер-министра Украины.

Сергей Васильевич - это первый человек, который нас услышал. И не просто услышал, он обратил внимание и поднял этот вопрос. Значит, ему тоже не безразлично то, что происходит в нашем городе, я надеюсь, он сможет добиться, чтобы манеж был достойный. Ведь это единственное место, где мы можем уделить внимание спорту,

- уверена Татьяна Беловол.

По ее словам, реконструкция спорткомплекса «Олимпиец» важна не только для профессиональных спортсменов. Сейчас люди стали больше уделять внимание своему здоровью, здоровью своих детей, которые много времени проводят у компьютера и мало двигаются. Сама она ведет бесплатный беговой клуб, в котором занимаются около 50 любителей. Но благодаря профессиональным тренировкам многие из них выполняют нормативы кандидата спорта, занимают призовые места на соревнованиях и постепенно становятся профессионалами.

Это очень важно для нашей нации, которая должна быть сильной и здоровой. И у нас просто нет другого выхода, как заняться вопросом спасения «Олимпийца». Его нельзя его никому продавать, нельзя никакие дома там строить, этим нужно заняться достойно и закончить вопрос так же грамотно, как начал его Сергей Васильевич,

- считает Татьяна Беловол.

Спортсмены и тренеры уверены, что благодаря участию народного депутата для восстановления «Олимпийца» удастся привлечь не только бюджетное финансирование, но и дополнительные средства из различных источников.

Юрий Касаткин, тренер по лёгкой атлетике, объясняет причины позитивных надежд на содействие парламентария в разрешении проблемной ситуации:

Мы надеемся на поддержку Сергея Васильевича. Он знает все юридические тонкости. Потому что денег выделялось много и раньше. В 2004-й году, например, выделялось больше миллиона долларов на ремонт манежа. Но они поменяли окна, которые были в прекрасном состоянии. Стекла поменяли, деньги ушли, а ничего ж не сделано.

Без государственной помощи ничего не будет. Нужны и вложения, и помощь влиятельных людей, которые могли бы помочь это все восстановить. Сейчас у нас есть поддержка Сергея Кивалова, огромное ему спасибо за это, потому что он один из первых, кто откликнулся на эту проблему. Ведь мы уже неоднократно обращались в разные инфраструктуры к разным людям. И только он пытается нам помочь,

- отметила тренер бегового клуба Александра Дзебан.

Отмечу, что спортсмены не случайно обратились за помощью к Сергею Кивалову. У парламентария большой опыт создания масштабных инфраструктурных проектов в нашем городе и стране. Спортивные базы национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета являются самыми лучшими в городе.

Несмотря на полное отсутствие государственного финансирования развития спорта в Украине и упадок отечественного молодёжного и детского спорта, по инициативе народного депутата развивается спортивная база, ежегодно вводятся в эксплуатацию новые Спортивные комплексы и стадионы, которые сегодня являются востребованными площадками для проведения всеукраинских и международных соревнований.