Сергей Кивалов поздравил украинцев с Днем Конституции

Сегодня Конституция Украины отмечает свой 22-й День рождения. В пятый год независимости нашего государства 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины был принят Основной Закон нашей страны, и в память об этом знаменательном событии его 161 статья установила государственный праздник – День Конституции Украины. С тех пор украинская Конституция претерпела множество изменений, оставаясь при этом законодательным актом наивысшей силы и основой основ правовой системы Украины. Конституция является историческим завоеванием нашего народа, ведь в ней, как известно, закреплены основные права и свободы человека и гражданина. Несмотря на это, сегодня в стране мы видим игнорирование принципиальных норм Основного Закона страны. К сожалению, стало обыденностью принятие неконституционных законов, что в корне не допустимо. Мы, граждане Украины, должны сохранить принципы, отраженные в нашей Конституции! Неукоснительное соблюдение положений Конституции Украины должно быть повсеместным и неоспоримым, только так мы добьемся счастливого будущего для нашей страны и построим сильное правовое европейское государство!

– написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.