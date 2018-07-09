Совет Европы раскритиковал украинский Законопроект о блокировке сайтов (О противодействии киберугрозам в Украине)

Совет Европы разместил на Платформе для защиты журналистики предупреждение, которое касается законопроекта №6688 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

4 июля 2018 года Комитет Верховной Рады Украины по вопросам безопасности и обороны утвердил проект закона, который позволит суду и Совету национальной безопасности и обороны принимать решение о блокированиях интернет-сайтов, угрожающих национальной безопасности, без решения суда,

- указано в предупреждении.

В сообщении описывается содержание документа, в частности то, что согласно законопроекту, интернет-сайты могут быть временно заблокированы, если они «угрожают национальной безопасности» или «влияют на принятие решений, либо действия или бездеятельность органов государственного или местного самоуправления, должностных лиц этих органов, объединений граждан, или юридические лица».

Кроме того, интернет-провайдеры должны приобрести оборудование, которое позволит службам безопасности следить за траффиком и блокировать веб-сайты, когда они считают это необходимым. Если интернет-провайдеры не выполнят требование, они должны будут уплатить штраф в размере 1% от своих годовых доходов, при повторных правонарушениях - штраф в размере 5%.

Несколько организаций по защите СМИ оценили законопроект как способ ввода интернет-цензуры и нарушения конфиденциальности в интернете. По мнению депутатов, которые поддержали проект поправок, законопроект не был направлен на ограничение свободы интернет-пользователей, а на борьбу с терроризмом и кибер-терористической деятельностью,

- говорится в сообщении.

На платформе также указано, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, «выразил обеспокоенность относительно украинского законопроекта противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере».

Как отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, по мнению журналистов, общественных организаций, "этот законопроект в том виде, в котором он есть, угрожает свободе слова".

Мы акцентируем именно на вопросе о возможных угрозах именно для работы и деятельности журналистов,

- подчеркнул он.

Напомним, Законопроект №6688 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере" зарегистрировали 12 июля 2017 года народные депутаты, члены Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук ("Народный фронт") и Татьяна Черновол ("Народный фронт").

Один из авторов законопроекта - народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (БПП) во время публичной дискуссии об опасности сворачивания свободы слова в интернете, которая состоялась в Национальном союзе журналистов Украины, признал, что он является несовершенным и пообещал, что он будет доработан.

Вместе с тем, Винник не смог объяснить, почему законопроект включен к рассмотрению Верховной Радой на этой неделе без внесения поправок.